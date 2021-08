Fitbit Charge 5 różni się od swoich poprzedniczek wyglądem, ale też specyfikacją. Tą opaską producent skoczył o cały poziom do góry, a już wcześniej znajdował się przecież bardzo wysoko.

Opaska Fitbit Charge 5 to kompleksowe narzędzie do monitoringu zdrowia i aktywności

Sportowe opaski monitorujące z tej rodziny zawsze należały do czołówki, ale Fitbit Charge 5 to poważny krok naprzód. Producent wrzucił do środka pokaźny zestaw czujników, pozwalających na precyzyjną i szczegółową kontrolę kondycji i aktywności, a z zewnątrz wymienił monochromatyczny ekranik na duży wyświetlacz kolorowy. To najbardziej zaawansowany gadżet w ofercie tego producenta i nietrudno jest się nim zainteresować.

Fitbit Charge 5 to opaska, umożliwiająca monitorowanie kondycji, stresu, zdrowia, snu i ogólnego samopoczucia. Innymi słowy: to towarzysz, którego zawsze warto mieć przy sobie. Nowy wskaźnik codziennej gotowości z samego rana da ci znać, czy to dobry dzień na trening. Skąd to będzie wiedział? Ano z analizy historii aktywności, tętna i snu ostatniej nocy.

Jeśli zdecydujesz się na trening, Fitbit Charge 5 zaoferuje ci 20 trybów ćwiczeń, w których dokładnie śledzi każdy twój ruch, by dać ci szczegółowy wgląd w dane. Tak, by trening był jak najbardziej efektywny. Opaska podpowie ci też, jak zwiększyć szansę na szybkie osiągnięcie założonego celu – to może być na przykład kilka dodatkowych minut aktywności każdego dnia albo też odrobinę dłuższy sen.

Mnóstwo czujników i funkcji przydatnych na co dzień

Nowa opaska z logo Fitbit przez całą dobę monitoruje puls (i w razie wykrycia jakichś nieprawidłowości, od razu daje o tym znać). Ma też specjalną aplikację EKG, która potrafi wykryć oznaki takich schorzeń jak migotanie przedsionków. Nie zabrakło także monitora snu, szacunkowego miernika VO2 max, wbudowanego GPS-a oraz – po raz pierwszy w historii tej serii – czujnika EDA. Jego działanie polega na mierzeniu zmian w gruczołach potowych, aby oceniać reakcję organizmu na stres. Pomaga też go redukować.

Gadżet został zaprojektowany w taki sposób, by nosić go (niemal) zawsze i przez całą dobę. Dlatego producent postarał się też o to, by był jak najbardziej praktyczny także poza treningami. W efekcie Charge 5 umożliwia dokonywanie płatności zbliżeniowych, otrzymywanie powiadomień ze smartfona oraz – oczywiście – sprawdzanie aktualnej godziny.

Wszystkie kluczowe informacje opaska wyświetla na swoim dużym, kolorowym ekranie AMOLED, który może być stale włączony. Panel ten jest też dwa razy jaśniejszy niż w „czwórce”, co sprzyja obserwowaniu danych w wyjątkowo słoneczne dni. Dopełnieniem całości jest aerodynamiczny kształt. Jeśli zaś chodzi o czas pracy, to sięga 7 dni od ładowania do ładowania.

Ile kosztuje Fitbit Charge 5? Cena nie jest wcale taka wysoka

Opaska Fitbit Charge 5 zadebiutuje na rynku jesienią. Jej cena wynosi 869 złotych i zawarta jest w niej również sześciomiesięczna subskrypcja Fitbit Premium. Ta usługa daje dostęp do setek dodatkowych treningów, niezliczonych porad na temat aktywności, odżywiania czy rozwoju, jeszcze bardziej szczegółowej analizy postępów, różnorakich sesji medytacyjnych oraz wielu innych ciekawostek, pozwalających lepiej zadbać o swoją kondycję fizyczną i psychiczną.

Zobacz klip promujący Fitbit Charge 5 + Premium:

Źródło: Fitbit