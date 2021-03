Oppo Band Style to kolejny rywal dla Xiaomi Mi Band. Jego mocną stroną jest wygląd, ale do funkcjonalności też nie można mieć większych zastrzeżeń.

Wśród opasek fitness nadal najpopularniejsze są te z rodziny Xiaomi Mi Band, ale konkurencja rośnie i to całkiem szybko. Od lat swoje propozycje przedstawiają też Samsung, Huawei czy Honor, a ostatnio coraz częściej słyszymy także o modelach „wschodzących chińskich gwiazd”. Już teraz w Polsce kupisz realme Band, a na horyzoncie jawią się też OnePlus Band i Oppo Band. Ten ostatni model – z dopiskiem Style – właśnie wyszedł poza chiński rynek.

Oppo Band Style to stylowy konkurent dla Mi Banda

Oppo Band Style – tak jak sugeruje to nazwa – jest opaską, której producent postarał się o nowoczesny, elegancki wygląd. Dzięki temu bliżej jej do biżuterii niż gadżetu sportowego. Mimo to możesz liczyć na szeroką funkcjonalność także, gdy przychodzi czas treningu – oferuje 12 trybów sportowych, ma pulsometr i pulsoksymetr oraz monitoruje kroki, kalorie i minuty aktywności.

Opaska jest wodoszczelna (do 50 metrów), a do łączności z telefonem wykorzystuje standard Bluetooth 5.0. Wyniki pomiarów aktywności, podobnie jak ikonki do sterowania odtwarzaniem muzyki, prognoza pogoda, alarmy czy powiadomienia ze smartfona, wyświetlane są natomiast na ekranie AMOLED o przekątnej 1,1 cala, rozdzielczości 126 x 294 px i 100-procentowym pokryciu palety kolorów DCI-P3. To też może cię zainteresować – naładowany do pełna akumulator zapewnia do 12 dni działania.

Ile kosztuje Oppo Band?

Międzynarodowa wersja opaski Oppo Band Style nie ma modułu NFC, ale to niewielkie zaskoczenie – podobnie ma się rzecz u innych chińskich producentów. Pomimo tego braku zapowiada się na naprawdę ciekawy gadżet – ładny, a przy tym funkcjonalny. A ile przyjdzie nam za niego zapłacić? Cena została ustalona na 40 dolarów, czyli w Polsce (jeśli tu trafi) nie powinna przekroczyć 200 zł.

