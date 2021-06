Znamy wymagania Forza Horizon 5 – gry, której zapowiedź była jedną z najlepszych wiadomości zaprezentowanych na konferencji Xbox z okazji E3 2021. Czego potrzeba, by dostać bilet do Meksyku?

Dżungle, pustynie i miejskie zabudowy, plażowe autka, wysokie terenówki i sportowe supersamochody, a wreszcie tryby rozgrywki bardziej i mniej na serio. Forza Horizon 5 ma być najbardziej zróżnicowaną odsłoną w historii tej serii. Czego potrzeba, by się tym cieszyć? Poznaliśmy wymagania i na szczęście nie wzrosły one od czasu poprzedniej odsłony, więc bardzo możliwe, że to wszystko stoi przed tobą otworem, choć niekoniecznie w najwyższej jakości. Przejdźmy jednak do rzeczy, oto…

Minimalne wymagania Forza Horizon 5 na PC:

System operacyjny: 64-bitowy Windows 10

Procesor: Intel Core i3-4170 @ 3,7 GHz lub Intel Core i5-750 @ 2,67 GHz

@ 3,7 GHz lub @ 2,67 GHz Pamięć: 8 GB RAM i 80 GB miejsca na dysku

i 80 GB miejsca na dysku Karta graficzna: GeForce GTX 650 Ti lub Radeon R7 250X

lub Wersja DirectX: DirectX 12

Oczywiście taka konfiguracja jak powyżej pozwoli po prostu grać bez zacięć na niskich ustawieniach graficznych. Chcąc naprawdę nacieszyć oczy, lepiej wyposażyć się w zdecydowanie mocniejsze podzespoły, szczególnie, że Forza Horizon 5 obsłuży rozdzielczość 4K, obraz HDR i ray tracing. Mało tego – możemy także liczyć na dynamiczne efekty pogodowe, nowy system oświetleniowy oraz zwiększony zasięg rysowania obiektów.

A jaka będzie jakość Forza Horizon 5 na Xbox Series X|S?

Forza Horizon 5 będzie równocześnie jedną z pierwszych gier, pokazujących jak duży potencjał tkwi w nowych konsolach Microsoftu. Odpowiedzialna za ten tytuł ekipa Playground Games zapowiedziała, że możemy liczyć na jakość 4K/30fps na Xbox Series X oraz 1080p/30fps na Xbox Series S. Na obu urządzeniach będzie można również grać w 60 klatkach na sekundę, lecz odbędzie się to kosztem rozdzielczości. Gra zadebiutuje też na Xbox One, ale w tym przypadku twórcy nie podali żadnych szczegółów.

Forza Horizon 5 zadebiutuje w sprzedaży już 9 listopada i tego samego dnia gra zasili katalog usługi Xbox Game Pass. Jeśli jednak zdecydujesz się na zakup edycji Premium, to – poza wieloma cyfrowymi bonusami – otrzymasz możliwość rozpoczęcia zabawy kilka dni wcześniej, bo już 5 listopada.

