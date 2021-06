Wygląda przepięknie i zadebiutuje szybciej niż myślisz. Forza Horizon 5 nadjechała ze zwiastunem i gameplayem, by uświetnić pokaz Xbox na E3 2021.

Forza Horizon 5 zabierze nas do Meksyku. Kiedy?

Forza Horizon 5 to jedna z największych niespodzianek tegorocznej konferencji Xbox na E3. Tym razem ekipa Playground Games wręcza nam bilety do Meksyku. To oznacza, że podczas jazdy – jeśli tylko znajdziesz chwilę – popodziwiasz przepiękne krajobrazy, jak również pozwiedzasz niektóre z najsłynniejszych miast tego kraju. A wiesz co jest najlepsze? Że premiera jest bliżej niż można by przypuszczać – odbędzie się już 9 listopada 2021 roku.

Zobacz oficjalny zwiastun Forza Horizon 5:

Jeśli po tym zwiastunie wciąż odczuwasz niedosyt, to… uważaj, bo jest tego więcej. Microsoft postanowił dać nam szansę, by dobrze się przyjrzeć temu tytułowi. W tym celu opublikował obszerny jak na konferencyjne standardy, 6-minutowy gameplay. Możemy obejrzeć kilka różnych pojazdów na kilku różnych drogach i w kilku różnych trybach rozgrywki. Ale co tu dużo mówić – najlepiej to po prostu zobaczyć.

Obejrzyj 6-minutowy gameplay Forza Horizon 5 z E3:

W Forza Horizon 5 zagramy nie tylko na konsolach Xbox Series X|S, ale też na Xbox One. I spokojnie, komputery również znajdują się na liście platform docelowych.

Źródło: Xbox