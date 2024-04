Fotowoltaika i wiatraki. Hybrydowe OZE nad polskim morzem

Enea Nowa Energia, spółka z Grupy Enea, rozwija hybrydowe odnawialne źródła energii. Na terenie farmy wiatrowej Darżyno powstała instalacja fotowoltaiczna o mocy 2 MW. To realizacja, która będzie mogła działać dzięki wykorzystaniu koncepcji tzw. cable poolingu.

Cable pooling to rozwiązanie, które zakłada, że z tego samego przyłącza sieciowego będą korzystać co najmniej dwa różne odnawialne źródła energii. Na takie rozwiązanie postawiła Enea, dokonując nowej inwestycji na terenie farmy wiatrowej Darżyno w województwie pomorskim. W tym przypadku obok turbin wiatrowych stanęła elektrownia słoneczna.

PV Darżyno to instalacja fotowoltaiczna, która składa się z 3636 modułów fotowoltaicznych. Moc każdego z nich wynosi 550 Wp. Na potrzeby instalacji powstała też kontenerowa stacja transformatorowa. Cała elektrownia dysponuje mocą 2 MW i wybudowana jest na modułowej konstrukcji wsporczej. W skali roku ma produkować ok. 2 GWh energii elektrycznej. Pozwoli to na zaspokojenie zapotrzebowania energetycznego ok. 850 gospodarstw domowych, co przełoży się na ok. 45 proc. zapotrzebowania na energię elektryczną mieszkańców okolicznej gminy Potęgowo.

Fotowoltaika i farma wiatrowa

Elektrownia słoneczna o mocy 2 MW będzie współpracować z farmą wiatrową o mocy 6 MW, tworząc hybrydową instalację OZE. Przyłącze obu obiektów znajduje się w tzw. stacji abonenckiej, skąd energia trafia do sieci wspólnym kablem średniego napięcia. Takie rozwiązanie podnosi efektywność przesyłu.

- Nasza farma fotowoltaiczna w Darżynie, jako obiekt hybrydowy, pozwoli na maksymalne wykorzystanie potencjału wytwórczego kilku źródeł odnawialnej energii. Jest to rozwiązanie nowoczesne i przynoszące efektywne osiągnięcia zarówno na etapie inwestycyjnym, jak i produkcji – podkreśla Wojciech Gąsowski, wiceprezes ds. rozwoju, pełniący obowiązki prezesa Enei Nowa Energia.

Stosowanie cable poolingu w przypadku farm wiatrowych i słonecznych jest możliwe, ponieważ źródła te generują energię w innym czasie - największe uzyski z fotowoltaiki odnotowuje się za dnia w miesiącach letnich, natomiast wiatraki generują więcej energii nocą oraz w miesiącach jesienno-zimowych.