Black Myth: Wukong ma być kolejną grą, która zjedna sobie sympatię graczy uważających, że grafika jednak ma znaczenie. Czy najnowszy materiał daje podstawy do takich opinii?

Black Myth: Wukong na Unreal Engine 5

Zapowiedzi Black Myth: Wukong sięgają jeszcze 2020 roku. Właśnie wtedy twórcy zdecydowali się po raz pierwszy pokazać fragmenty rozgrywki mające stanowić potwierdzenie składanych deklaracji, wedle których będzie to tytuł serwujący graczom świetną, wręcz imponującą oprawę graficzną. Nadal nie można tego zweryfikować, ale pewnym usprawiedliwieniem dla twórców niech będzie decyzja o przejściu na silnik Unreal Engine 5 (początkowo mówiono o Unreal Engine 4).

Pozostaje tylko czekać? Tak, aczkolwiek właśnie pojawiło się coś, co powinno to umilić. NVIDIA opublikowała w sieci nowy materiał wideo prezentujący rozgrywkę w Black Myth: Wukong, pierwszy w jakości 4K. A skoro NVIDIA to już pewnie domyślacie się, że poza promowaniem samej gry mamy również zachwalanie technologii tej firmy, niemalże standardowo mowa o NVIDIA DLSS i ray-tracingu.

Robi wrażenie? Rzućcie okiem i oceńcie sami. Z pewnością warto dodać, że mimo zmiany silnika nie korygowano głównych założeń dotyczących rozgrywki. Black Myth: Wukong to, jak mówią sami twórcy, przygodowa gra akcji z licznymi elementami RPG. Ciekawostką może być fakt, iż fabularnie (co przekłada się i na klimat) gra opiera się na XVI-wiecznej chińskiej powieści pod tytułem Wędrówka na Zachód autorstwa Wu Cheng’ena.

Black Myth: Wukong - gameplay 4K

Kiedy można będzie zagrać w Black Myth: Wukong?

I jak Wam się to podoba? Mimo kolejnego pokazu rozgrywki najważniejsza informacja pozostaje tajemnicą. Twórcy wciąż nie chcą zająknąć się co do daty premiery swojej gry. Wątpliwe jednak, że zostanie ona wydana w tym roku, chociaż pierwotnie takie były plany. Wiadomo za to, że Black Myth: Wukong da się podziwiać (oby okazało się to trafnym określeniem) tylko na najmocniejszych platformach sprzętowych - PC oraz konsolach PlayStation 5, Xbox Series X i Xbox Series S (tu zapewne w nieco niższej jakości).

Póki co pozostają zatem deklaracje twórców i na szczęście dodawane do tego materiały wideo. A skoro o nich mowa to na deser jeszcze jeden. Już nie z fragmentami rozgrywki, ale filmowym przerywnikiem, jaki można będzie zobaczyć podczas zabawy.

Źródło: heishenhua, NVIDIA GeForce