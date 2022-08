Czekacie na premierę Saints Row? Trzeba przyznać, że z podaniem dość istotnych informacji dla posiadaczy PC twórcy zwlekali do ostatniej chwili.

Jaki komputer do Saints Row?

Niektórzy z pewnym dystansem podchodzą do przedstawianych przez producentów konfiguracji sprzętowych potrzebnych do zabawy przy danych tytułach. Niekiedy informacje są bardzo lakoniczne, ale innym razem bywają dość konkretne i mogą stanowić dobrą wskazówkę co do tego, czy trzeba liczyć się z koniecznością usprawnienia posiadanego sprzętu. Jak jest tutaj, przy nowej odsłonie Saints Row?

Nieźle, ponieważ Volition i Deep Silver przedstawili infografikę zawierającą aż 4 konfiguracje sprzętowe. Do tego podano nie tylko przykładowe podzespoły, ale również rozdzielczość i liczbę klatek na sekundę, do jakich powinny wystarczyć. Wygląda na to, że na niższych ustawieniach można będzie bawić się nawet na dość wiekowym/słabszym sprzęcie. Z drugiej strony rzuca się w oczy konfiguracja do 4K i 60 fps, do czego ma być potrzebny PC z kartą graficzną GeForce RTX 3080 Ti. Jak zwykle będzie to odnoszone do ogólnej jakości oprawy graficznej, ale o tym więcej można będzie powiedzieć po premierze. Na podstawie publikowanych do tej pory materiałów wideo można pokusić się o stwierdzenie, że zdania graczy co do atrakcyjności warstwy wizualnej są podzielone.

Saints Row wymagania sprzętowe

Kiedy premiera nowego Saints Row?

Słowa, iż premiera Saints Row już wkrótce należy traktować bardzo dosłownie. Najnowsza produkcja studia Volition zostanie oddana w ręce graczy w przyszłym tygodniu, 23 sierpnia. Poza wersją PC przygotowane zostały również te na konsole PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X i Xbox Series S.

Pamiętajcie, że trwa ciekawa akcja będąca owocem współpracy mBank i PLAION Polska. W ramach Wyzwania Świętych do zgarnięcia są różnego rodzaju nagrody o łącznej wartości 15 000 złotych. Więcej szczegółów znajdziecie we wcześniejszej publikacji.

