Co to jest Ray Tracing? Algorytm śledzenia promieni pozwala poprawić realizm animacji, ale jeszcze do niedawna nie był on stosowany w grach... aż do opracowania technologii NVIDIA RTX.

Grafika komputerowa stale ewoluuje i korzysta z nowych rozwiązań technologicznych, dzięki czemu coraz lepiej oddaje rzeczywistość. Jedną z takich technik jest śledzenie promieni (ang. Ray Tracing). Na naszych łamach testowaliśmy już ray-tracing w grach Control, czy Shadow Of The Tomb Raider.

Co to jest Ray Tracing?

Ray-tracing - co to jest? Najprościej mówiąc jest to technika, dzięki której są generowane fotorealistyczne obrazy scen trójwymiarowych. Technologia bazuje na analizie tylko tych promieni świetlnych, które trafiają bezpośrednio do obserwatora (również poprzez załamania i odbicia). Efektem jest bardziej realistyczna animacja cieni, odbić i okluzji otoczenia.

Większość z nas mogła spotkać się z ray tracingiem w nowych, animowanych bajkach lub w projektach wnętrz. Inaczej wygląda sprawa z funkcją śledzenia promieni w czasie rzeczywistym - jest ona okupiona bardzo wysokimi wymaganiami sprzętowymi, przez co jeszcze do niedawna nie była powszechnie wykorzystywana w grach.

NVIDIA RTX - Real-time Ray Tracing

Sytuację zmieniła jednak technologia Nvidia Real-time Ray Tracing (RTX), która korzysta ze specjalnych algorytmów oraz dodatkowych jednostek wykonawczych w kartach graficznych z generacji Volta i Turing. W rezultacie możliwe jest kilkukrotne przyspieszenie renderowania animacji z funkcją śledzenia promieni względem kart z poprzedniej generacji Pascal.

Gry z ray-tracingiem

Technologia RTX jest częścią interfejsu Microsoft DirectX Raytracing (DXR), który został zaimplementowany w silnikach Unreal Engine, Unity i Frostbite. Superrealistyczne efekty świetlne można podziwiać w takich tytułach, jak: Battlefield V, Control, Deliver Us The Moon, Quake 2 RTX, Metro: Exodus, Minecraft RTX czy Shadow of the Tomb Raider. Z biegiem czasu lista powinna poszerzać się o kolejne pozycje, a wiemy już, że technologia RTX znajdzie się w Cyberpunku 2077.

Porównanie wyglądu gry Minecraft RTX z włączonym i wyłączonym ray-tracingiem

Ray-tracing w grach mocno spowalnia ich działanie, ale NVIDIA udostępniła również technologię DLSS, która przyśpiesza renderowanie gier, kosztem niewielkiej utraty jakości obrazu. Innym sposobem na szybsze działanie gier z ray-tracingiem jest technologia strumieniowania GeForce NOW. Przypomnijmy, że ray-tracing dostępny jest na kartach wyposażonych w rdzenie RT, czyli od RTX 2060 wzwyż. NVIDIA po prawdzie udostępniła uruchomienie ray-tracingu na kartach GeForce GTX, ale efekty są niezbyt spektakularne.

Firma AMD nie zamierza pozostać długo w tyle i od jakiegoś czasu mówi się o ray-tracingu na kartach Radeon. Z pewnością kolejna generacja kart, czyli RDNA2 będzie wyposażona w możliwość sprzętowej obsługi RT.

Porównanie wyglądu gry Control z włączonym i wyłączonym ray-tracingiem

Jako ciekawostkę można przypomnieć, że pojawiły się inne implementacje ray-tracingu, które nie wymagają specjalizowanych jednostek do szybkiego działania, jak choćby w grze World Of Tanks.

