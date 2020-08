Black Myth: Wu Kong. Czy ten tytuł cokolwiek ci mówi? Pewnie nie, a to olbrzymia strata. Twórcy tej gry pochwalili się 13-minutowym zwiastunem z fragmentami rozgrywki, który skutecznie rozgrzewa emocje!

Black Myth: Wu Kong – ten tytuł warto mieć na radarze

Black Myth: Wu Kong to miks przygodówki, gry akcji i erpega, w którym coś dla siebie mają znaleźć miłośnicy Dark Souls, fani God of War i – przede wszystkim – ci, których urzekła Wędrówka na Zachód. To właśnie na tym klasyku oparta jest fabuła produkcji tworzonej przez chińskie studio Game Science. Jakie mają być jej kluczowe cechy charakterystyczne?

Gra Black Myth: Wu Kong ma robić wrażenie trzema elementami. Po pierwsze: niezwykle dynamiczną i płynną mechaniką rozgrywki, bazującą na umiejętnościach. Po drugie: dużą różnorodnością ruchów, urozmaicających walkę, na której spędzimy sporo casu. Po trzecie: śliczną oprawą wizualną – nawet jeśli nie najbardziej realistyczną, to bez wątpienia miłą dla oka. Zresztą najlepiej zrobisz, oglądając wspomniany wcześniej 13-minutowy zwiastun wypełniony po brzegi fragmentami autentycznej rozgrywki. Oto on:

Zobacz najnowszy gameplay trailer Black Myth: Wu Kong:

Mniej przyjemna wiadomość jest taka, że więcej szczegółów nie znamy. Mało tego, na razie nie wiemy, kiedy gra ujrzy światło dzienne ani nawet tego, jakie będą platformy docelowe. Jedyne, co zostało potwierdzone, to że Black Myth: Wu Kong na pewno trafi na pecety i że wykorzystuje silnik Unreal Engine 4.

Źródło: Dark Side of Gaming

