Rodzime studio Covenant.dev zaprezentowało nowy, obszerny materiał wideo przybliżający grę Gord. Czy spełnia swoje zadanie i zachęca do zainteresowania się tą propozycją?

Ponury i bezlitosny świat gry Gord na nowym materiale

Trzeba przyznać, że w tym przypadku mamy do czynienia z konkretami. Nie dostajemy zwiastuna, ale gameplay i to solidny, bo mowa o 16-minutowym zapisie fragmentów rozgrywki. Do tego z nie byle jakim narratorem - wcielił się niego Stan Just, czyli reżyser gry Gord i jednocześnie dyrektor warszawskiego studia Covenant.dev.

Gord, jak wiemy już od momentu zapowiedzi, to gra strategiczna w stylu dark fantasy. Twórcy deklarują, że inspiracją przy tworzeniu fabuły oraz przerażających potworów były prasłowiańskie legendy. Pokazany materiał pozwala nie tylko zapoznać się z mrocznym klimatem, ale także przyjrzeć się kilku istotnym mechanikom rozgrywki.

A w Gord będzie działo się sporo, ponieważ na graczy czeka konieczność poprowadzenia Plemienia Świtu, budowy miasta (grodu), zarządzania całą społecznością (to podobno rozbudowany aspekt, rozprzestrzeniający się choroby, plagi czy głód będą powodować wzrastające niezadowolenie, a nawet uciekanie osadników w poszukiwaniu lepszego miejsca) oraz zapuszczania się w głąb zakazanych ziem, gdzie nie obejdzie się bez walk (będą toczone w czasie rzeczywistym). W ich trakcie bohaterowie prowadzeni przez gracza będą mogli korzystać nie tylko z broni do walki wręcz, ale też różnego rodzaju zaklęć „ze spektakularnie makabrycznymi rezultatami”. Poza tym trzeba liczyć się z koniecznością obrony swojej osady przed innymi plemionami i potworami.

Gord gameplay

Kiedy premiera gry Gord?

Gord to produkcja powstająca z myślą o PC z Windows. Jeśli spodobał Wam się powyższy materiał to pewnie chcielibyście wiedzieć, kiedy odbędzie się premiera. Tego niestety jeszcze nie ogłoszono.

Gord ma już jednak swoją kartę na platformie Steam, tam powiewa optymizmem, ponieważ można znaleźć zapis sugerujący, iż debiut odbędzie się „wkrótce”. Wydawcą gry została firma Team17.

Źródło: Covenant