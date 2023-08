Suszarka do grzybów i nie tylko. W Lidlu już za kilka dni

Małe AGD do domu i ogrodu

Sprawdzamy najnowszą gazetkę Lidla – jakimi produktami warto zainteresować się podczas nadchodzących zakupów? Do oferty trafia tym razem sporo produktów kuchennych.

Część produktów, które trafiły do ostatniej gazetki popularnego w Polsce dyskontu będzie można kupić już od poniedziałku 28 sierpnia. Na zakup innych trzeba będzie uzbroić się w nieco cierpliwości, bowiem niektóre urządzenia pojawią się na sklepowych półkach dopiero w czwartek 31 sierpnia.

Najnowsza gazetka Lidla. Co kupić w nadchodzących dniach?

Na zakończenie wakacji Lidl przygotował przede wszystkim szereg kuchennych okazji. Nie brakuje też ubrań sportowych, które pomogą zachować formę podczas zbliżającej się jesieni i zimy, jednak w naszym przeglądzie skupimy się przede wszystkim na elektronice – a jest z czego wybierać.

Już w poniedziałek 28 sierpnia do oferty trafi kuchenka mikrofalowa o mocy 700 W, która pozwoli wybierać spośród sześciu trybów pracy (różne poziomy mocy). Urządzenie ma pojemność ok. 17 l i wewnątrz znajduje się szklany talerz. Sygnowany logo Silver Crest sprzęt wyceniono na 299 zł i powinien sprawdzić się w podstawowych zastosowaniach kuchennych.

Mikrofalówka, gofrownica i elektryczna tarka. To tylko niektóre z produktów, które trafią do Lidla już w poniedziałek 28 sierpnia (Źródło: Lidl)

Tego samego dnia na półkach w sklepach w całej Polsce pojawi się też gofrownica obrotowa o mocy 1000 W. Producent zadbał o zabezpieczenie przed przegrzaniem oraz możliwość wygodnego mycia tacki ociekowej. Obracaną o 180 st. gofrownicę kupisz za 149 zł.

Do sieci sklepów Lidl trafi też przeceniona o 30 zł względem poprzedniej ceny elektryczna tarka do warzyw. Urządzenie wycenione na 99 zł charakteryzuje się mocą 150 W, a w zestawie znajduje się pięć wkładek z ostrzami ze stali szlachetnej. To sprzęt “do łatwego tarcia, krojenia i ucierania warzyw, owoców, czekolady, orzechów, twardego sera itp.” – czytamy w gazetce Lidla.

Wielbiciele kaw mogą natomiast zainteresować się elektrycznym młynkiem do kawy o mocy 180 W, który pojawi się w sklepie 28 sierpnia i będzie kosztować 59,90 zł. Jednorazowo zmieli ok. 70 g kawy. Dodatkowo w sklepie pojawi się spieniacz do mleka w cenie 24,99 zł z mieszadłem wykonanym ze stali nierdzewnej.

Suszarka do grzybów (i nie tylko) pojawi się w Lidlu dopiero w czwartek 31 sierpnia (Źródło: Lidl)

Nie lada gratką dla grzybiarzy może natomiast okazać się suszarka do żywności o mocy 250 W. Standardowo będzie ona kosztować 149 zł i pojawi się w sprzedaży w czwartek 31 sierpnia, jednak aktywując kupon w aplikacji – można obniżyć jej cenę do 119 zł.

Urządzenie jest wyposażone w pięć pojemników układanych jeden na drugim (lub używanych pojedynczo). Ich średnica to natomiast ok. 28,5 cm, zatem sprzęt zmieści się nawet w niewielkich kuchniach i nie będzie przeszkadzać na blacie kuchennym. Poza grzybami, w suszarce można suszyć m.in owoce, warzywa, zioła, mięsa i ryby.

Porządki w ogrodzie? Możesz wybrać - spalinowa lub elektryczna pilarka do drzew (Źródło: Lidl)

Lidl przygotował też kilka produktów, które przydadzą się podczas jesiennych porządków w ogrodzie. Jeśli więc planujesz zadbać o tę przestrzeń, kiedy tylko skończą się upalne dni, w sklepie (31 sierpnia) pojawi się elektryczny odkurzacz ogrodowy o mocy 2,6 tys. W z rozdrabniaczem i dmuchawą w cenie 169 zł. Nie zabraknie też pilarki spalinowej do drzew (459 zł), elektrycznej pilarki łańcuchowej (299 zł) oraz przedłużacza bębnowego o długości 10 m (99 zł).

Odkurzacz ogrodowy pozwoli zadbać o ogród w ciągu nadchodzących miesięcy (Źródło: Lidl)