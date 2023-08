Ukryty przycisk w telefonie. Nie zgadniesz, gdzie się znajduje

Jeśli korzystasz z telefonu Apple, najprawdopodobniej nie zdajesz sobie sprawy, że w twoim iPhone znajduje się ukryty przycisk. Aby jednak go włączyć, musisz przejść do ustawień.

Domyślnie iPhone’y mają wyłączoną funkcję tzw. stuknięcia w tył. Włączenie ukrytego w logo nadgryzionego jabłka przycisku odbywa się w ustawieniach. Warto jednak wiedzieć, że jest to funkcja dostępna w telefonach pracujących pod kontrolą systemu iOS 14 i nowszych wydaniach.

Jeśli posiadasz smartfona z systemem Android, nie skorzystasz z ukrytego przycisku z tyłu telefonu. Wprawdzie Google pracowało nad podobną funkcjonalnością w Androidzie 11, jednak ostatecznie zrezygnowano z jej wprowadzenia.

Użytkownicy iPhone’ów docenią natomiast możliwość zwiększenia użyteczności telefonu. Stuknięcie w tył pozwoli ci wywołać szereg akcji, w tym m.in.:

uruchomienie aparatu;

włączenie latarki;

zablokowanie ekranu;

pasek zmiany aplikacji;

wykonanie zrzutu ekranu.

Warto też podkreślić, że telefon reaguje na dwukrotne oraz trzykrotne stuknięcie w “plecki”. Poza predefiniowanymi przez producenta akcjami, ukryty przycisk może służyć do uruchomienia dowolnego skrótu – dzięki temu jego funkcjonalność jest w zasadzie nieograniczona.

Jak włączyć ukryty przycisk w iPhone?

Apple pozwala uruchomić funkcję reagowania na stuknięcie w tył urządzenia na dwa sposoby. Pierwszy z nich, nieco dłuższy, wymaga przejścia przez kilka elementów ustawień.

Aby włączyć dodatkowy przycisk w iPhone, przejdź do Ustawień, a następnie wybierz zakładkę Dostępność z listy. W tym miejscu odszukaj menu Dotyk (znajduje się w sekcji Ruch i motoryka). Kliknij tę zakładkę, a zostaniesz przeniesiony do docelowego miejsca. Przewiń palcem na sam dół i kliknij w opcję Stuknięcie w tył. Następnie będziesz mógł wybrać, jak telefon ma reagować na dwukrotne stuknięcie oraz jaką akcję wywoła trzykrotne stuknięcie.

Jak włączyć ukryty przycisk w iPhone? Prosty poradnik

Pamiętaj, że nie musisz definiować obu rodzajów stuknięcia. Możesz włączyć reakcję tylko na dwa lub trzy stuknięcia, a drugą opcję pozostawić wyłączoną – w takim przypadku niech obok którejś z opcji wyświetla się “Brak”.

Jeśli natomiast chcesz szybciej dotrzeć do ustawień związanych ze stuknięciem w tył, przejdź do Ustawień, a następnie wyszukaj (przesuwając palcem w dół) hasła “stuknięcie”. Telefon podpowie ci w wyszukiwarce dokładną lokalizację interesujących cię ustawień – będzie to pierwszy wynik na górze listy.