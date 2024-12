Nie każdy może być “Pro”, jest drogo. Najwyższy pakiet ChatGPT za 200 dol.

ChatGPT Pro to najnowsza wersja narzędzia OpenAI. Już sama cena wskazuje na spore możliwości tego chatbota. Wykupienie najdroższego planu może przynieść sporo korzyści dla najbardziej wymagających użytkowników.

Chatbot ChatGPT pojawił się na rynku raptem dwa lata temu. Tymczasem wiele osób nie wyobraża sobie bez niego pracy, czy nawet załatwiania spraw w życiu codziennym. Narzędzie przydaje się do generowania tekstu, szukania odpowiedzi na różne pytania, czy tłumaczeniu na inne języki. Zastosowań jest znacznie więcej, opisujemy je w naszym poradniku na temat korzystania z ChatGPT. Teraz OpenAI pokazało nową odsłonę chatbota. Nie każdy zdecyduje się jednak na korzystanie z niej, przeszkodą będzie z pewnością wysoka cena. Co oferuje ChatGPT Pro za równowartość około 800 zł miesięcznie?

Premiera ChatGPT Pro

Popularny chatbot początkowo pojawił się w darmowej wersji. Z czasem dołączyła do niego płatna, ale też lepsza wersja ChatGPT Plus. Cena za miesięczny dostęp wynosi 20 dol. miesięcznie. Teraz twórcy pokazali kolejną wersję, jej cena jest jednak aż dziesięciokrotnie wyższa. Miesiąc korzystania z ChatGPT Pro będzie nas kosztował 200 dol.

W zamian otrzymujemy jednak nielimitowany dostęp do jednego z najbardziej zaawansowanych modeli językowych. Do wyboru mamy choćby GPT-4o, GPT-o1 i o1-mini, a także rozbudowany tryb obsługi głosowej. Warto dodać, że w ChatGPT Plus zaawansowany tryb głosowy był ograniczony. Dopłata do wersji Pro zdejmuje ograniczenie ilości zapytań.

Jednocześnie w narzędziu debiutuje też najnowszy model językowy - o1-pro. Ma jeszcze większą wydajność, niż dotychczas. Odpowiedzi powinny być zatem lepsze, przede wszystkim w zaawansowanym użytku (np. analiza danych, wykonywanie obliczeń, programowanie, a nawet porady prawne).

Dlaczego warto wybrać ChatGPT Pro?

Najdroższy model językowy sprawdzi się w rękach (a właściwie - na komputerach i urządzeniach mobilnych) najbardziej wymagających użytkowników. ChatGPT Pro daje nieograniczony dostęp do najlepszych modeli językowych OpenAI.

Ze względu na wysoką cenę, nie każdy pozwoli sobie jednak na używanie topowej wersji narzędzia. Jest ono kierowane do takich użytkowników, jak programiści, inżynierowie, naukowcy, ale także osoby korzystające ze sztucznej inteligencji dużo i często.