Genesis Helium 300BT ARGB to głośniki, które poza dobrym brzmieniem mają zapewniać użytkownikowi również odpowiednie wrażenia wizualne. Tak przynajmniej przedstawia je producent.

Genesis Helium 300BT ARGB, głośniki z opcją personalizacji

Wiele osób traktuje różnego rodzaju sprzęty i peryferia nie tylko jako coś przydatnego, ale również jako element wystroju. Głośniki Genesis Helium 300BT ARGB mają się w to dobrze wpisywać, chociaż jak zawsze będzie to podlegało indywidualnej ocenie, bo jak wiadomo o gustach się nie dyskutuje. Producent zdecydował się tutaj na karbonowe wykończenie, zadbał o możliwość personalizacji, a dokładniej to ujmując o podświetlenie ARGB, nad którym użytkownik ma kontrolę. Osadzone wokół membran pasy LED mogą współpracować z systemami iluminacji popularnych producentów płyt głównych, m. in. Polychrome RGB, Mystic Light Sync, RGB Fusion czy Aura Sync.

Całkowita moc zestawu wynosi 24 W, a pasmo przenoszenia mieści się w przedziale 100 Hz - 20 kHz. Głośność i poziom basu można regulować przy pomocy dedykowanych temu pokręteł, obok których znalazły się złącza RCA i mini-jack 3,5 mm oraz przyciski sterujące trybem pracy i podświetleniem, a także włącznik systemu oszczędzania energii (ECO).

Na pewno znajdą się zadowoleni z faktu, iż Genesis Helium 300BT ARGB można podłączyć do komputera nie tylko przewodowo, ale również korzystając z interfejsu Bluetooth.

Najważniejsze dane Genesis Helium 300BT ARGB

moc RMS: 24 W (2 x 12 W)

pasmo przenoszenia: 100 Hz - 20 kHz

komunikacja: przewodowa (mini-jack 3,5 mm), RCA, bezprzewodowa (Bluetooth)

złącza: dźwięk (mini-jack 3,5 mm, RCA), USB (podświetlenie ARGB)

wymiary: 200 x 85 x 105 mm

długości przewodów: pomiędzy głośnikami: 135 cm zasilającego: 135 cm sygnałowego: 110 cm



Zainteresowani? Jeśli tak to dobrą informacją będzie to, że głośniki Genesis Helium 300BT ARGB są już dostępne w sprzedaży. Ich cena została ustalona na 299 złotych.

Źródło: Genesis

