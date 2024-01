Jakie najlepsze głośniki do komputera wybrać? Które głośniki komputerowe będą dobre do grania, które do słuchania muzyki, a które do filmów? A najlepiej, do wszystkiego na raz, w dodatku za jak najniższą cenę? Odpowiemy na te pytania! A przynajmniej, na większość z nich.

Jakie najlepsze głośniki do komputera wybrać? Odpowiedź oczywiście nie jest prosta, ale wcale nie dlatego, że jest mnóstwo dobrych i niedrogich sprzętów tego typu na rynku. Chociaż rzeczywiście, jest mnóstwo dobrych i niedrogich sprzętów tego typu na rynku… Prawdziwym problemem jest fakt, że określenia takie jak "dobre i niedrogie głośniki do komputera" czy właśnie "najlepsze głośniki do komputera stacjonarnego" wymagają solidnego doprecyzowania - bo co to, do licha, znaczy "najlepsze"?

Głośniki komputerowe do grania, czy do oglądania filmów?

Grasz i masz ochotę poczuć się zanurzony w świecie gry, a nie chcesz zakładać słuchawek? Pewnie najlepsze będą dla ciebie te głośniki, które zapewnią ci dźwięk przestrzenny, pozwalający lokalizować przeciwników. Jeżeli głośniki komputerowe to w twoim przypadku głównie Youtube, Netflix, czy generalnie, oglądanie filmów, może najlepiej byłoby poszukać zestawu 2.1, czyli czegoś dobrze oddającego dialogi, ale potrafiącego też mocniej tupnąć basem. Lubisz posłuchać muzyki przy pracy? Solidne głośniki stereo o dobrej charakterystyce brzmieniowej mogą ci to umożliwić. Natomiast czasem, niezależnie od tego, do czego będziesz używać głośników, najważniejszym czynnikiem będzie to, żeby zmieściły się na biurku. Albo w budżecie. Albo jedno i drugie.

Oto najlepsze głośniki komputerowe w 2024 roku:

Co powinny mieć głosniki komputerowe, które warto kupić?

Próbując ułożyć ranking głośników komputerowych na 2024 rok trzeba wziąć wszystkie te czynniki pod uwagę, dlatego postaraliśmy się, żeby do naszego zestawienia trafiły głośniki, które warto kupić z każdej kategorii. Natomiast powinieneś zwrócić też uwagę na to, czym się różnią poszczególne modele.

Rzeczą oczywistą jest, że przy każdym zastosowaniu lepiej, żeby głośniki grały jak najlepiej, jak najwierniej odtwarzając muzykę czy ścieżkę dźwiękową filmu, oferując odpowiednią moc dźwięku. W przypadku biurkowych głośników bardzo pożądanym udogodnieniem są kontrolki pozwalające na regulację głośności czy delikatną zmianę parametrów dźwięku. Przydaje się też wyjście audio, do którego można wygodnie podpiąć słuchawki. Połączenie z komputerem najczęściej realizowane jest za pomocą kabla audio z wtykiem 3,5 mm, ale niektóre modele głośników mają też na pokładzie Bluetooth, pozwalający łączyć się bezprzewodowo z komputerem, tabletem czy telefonem. W głośnikach, których producent położył nacisk na jakość brzmienia możemy znaleźć też i gniazdo złącza optycznego, które oferuje najwyższą wierność.

Dobre głośniki do komputera:

Edifier R1700BT - dobre brzmienie i klasyczny wygląd Ocena benchmark.pl









4,5/5 Coś dla lubiących drewno i ceniących dobre brzmienie oraz klasyczny wygląd. Głośniki Edifier R1700BT są obecne na polskim rynku od wielu lat i nadal cieszą się dużym zainteresowaniem, bo to po prostu dobra konstrukcja. Nie oferują fajerwerków i wodotrysków, ale za to jeśli chodzi o jakość muzyki, to są to jedne z najlepszych głośników dostępnych w takiej cenie. Jakość dźwięku jest wyjątkowa - głęboki, dynamiczny, dobrze kontrolowany, gładki, pełen, czysty i z dobrą przestrzennością. Mimo - a może właśnie także i przez to - że są nieco większe niż przeciętne kolumny, jakość dźwięku jest imponująca. Są idealne do słuchania muzyki i oglądania filmów, a także do gier, dzięki mocnemu, basowemu brzmieniu. Na boku drewnianej obudowy jednego z głośników znajdują się pokrętła do regulacji głośności oraz wysokich i niskich dźwięków, a dowolne źródło można podłączyć do nich za pośrednictwem kabla 3,5 mm albo bezprzewodowo przez Bluetooth. W komplecie jest też pilot zdalnego sterowania. Najważniejsze cechy: Układ głośników 2.0

Moc łączna 66 W

Pasmo przenoszenia (min.) 60 Hz

Pasmo przenoszenia (maks.) 20000 Hz

Łączność przewodowa, Bluetooth, bezprzewodowa

Genesis Helium 600 - głośniki dla gracza Ocena benchmark.pl









4,3/5 Już po samym wyglądzie tego zestawu widać, że to sprzęt, który ma się doskonale wpasować w pełen czerni, czerwieni i diod RGB krajobraz biurka gracza. Grafitowo-czarne obudowy (dodajmy, że wykonane z drewna), mocna tekstura mająca przypominać włókno węglowe i czerwone akcenty kolorystyczne to jednak nie wszystko, co ma do zaoferowania Genesis Helium 600. Najważniejsze są przecież kryjące się pod tą stylizacją przetworniki. Jak na swoją cenę, możliwości tego zestawu prezentuje się naprawdę nieźle. Cały zestaw ma moc muzyczną na poziomie 60W RMS, z czego 30W przypada na subwoofer, a po 15W na każdy z głośników satelitarnych. Połączenie z komputerem jest przewodowe, a na bocznej ścianie subwoofera znajdują się pokrętła regulacji głośności oraz brzmienia, a także gniazda RCS. Bardzo wygodnym dodatkiem jest kablowy pilot biurkowy z dużym, poręcznym pokrętłem głośności, wyjściem mini jack do podłączenia słuchawek oraz wejściem 3,5 mm pozwalającym podłączyć dodatkowe źródło dźwięku. Najważniejsze cechy: Układ głośników 2.1

Moc łączna 60 W

Pasmo przenoszenia (min.) 40 Hz

Pasmo przenoszenia (maks.) 20000 Hz

Łączność przewodowa

Creative GigaWorks T20 II 2.0 - małe głośniki o kultowym brzmieniu Ocena benchmark.pl









4,4/5 Jeśli o jakiś głośnikach można by napisać, że są "kultowe", to z pewnością byłby to Creative GigaWorks T20 II 2.0. Jak mierzy się poziom kultowości? Cóż, najprościej, długością życia na rynku - te głośniki są nieco unowocześnioną i odświeżoną konstrukcją cieszącą się niesłabnącą popularnością od ponad dekady. Najważniejsze cechy, które przyczyniły się to tej popularności to relatywna prostota, wyróżniający się wygląd i przede wszystkim, bardzo dobre brzmienie. Głośniki są niewielkie i bez problemu mieszczą się na biurku, a odsłonięte przetworniki (ich moc RMS to po 14W każdy) z membranami z włókna szklanego zapewniają bardzo czyste dialogi w filmach i wierne odwzorowanie muzyki. Na jednym z głośników znajdują się trzy pokrętła - jedno do regulacji głośności i dwa odpowiadające za ustawienie poziomu dźwięków niskich i wysokich. Szybko, łatwo i przyjemnie. Creative GigaWorks T20 II 2.0 ma dwa wejścia 3,5 mm, dzięki czemu można podłączyć do nich jednocześnie np. komputer i tablet (producent w swoich materiałach wspomina o podłączaniu odtwarzacza MP3… mówiłem, że to bardzo zasłużona konstrukcja?). Najważniejsze cechy: Układ głośników 2.0

Moc łączna 28 W

Pasmo przenoszenia (min.) 50 Hz

Pasmo przenoszenia (maks.) 20 000 Hz

Tracer 2.1 Tumba - 1001 funkcji Ocena benchmark.pl









4,5/5 Zestawy głośnikowe 2.1, czyli składające się z dwóch głośników satelitarnych / wysokotonowych i subwoofera, czyli głośnika niskotonowego najczęściej eksponują te pierwsze i ukrywają te drugie. Nic dziwnego, subwoofer to po prostu duża, w większości pusta skrzynka, której nikt nie chciałby oglądać i która do niczego się nie przyda na biurku. A może jednak? Tracer uznał, że to doskonałe miejsce, żeby zmieścić pół tony funkcji, których nie ma większość konkurencji i w jego subwooferze znalazł się wyświetlacz pokazujący status urządzenia, cały zestaw pokręteł i przycisków sterujących - można za ich pomocą sterować muzyką, regulować głośność i ustawiać brzmienie - a także kilka przydatnych złącz. Jest gniazdo 3,5 mm, jest USB A i jest też czytnik kart pamięci SD, możesz więc dostarczyć swoją muzykę przez kabel, na pendrive albo na karcie, jak chcesz. No i oczywiście jest też Bluetooth. I jeszcze radio FM. A, i rzecz jasna pilot zdalnego sterowania… Najważniejsze cechy: Układ głośników 2.1

Moc łączna 35 W

Pasmo przenoszenia (min.) 40 Hz

Pasmo przenoszenia (maks.) 20 000 Hz

Łączność przewodowa, Bluetooth

Logitech Z533 - bogate brzmienie w całym paśmie Ocena benchmark.pl









4,5/5 Ten zestaw 2.1 o stonowanym, nie atakującym zmysłów wyglądzie oferuje brzmienie, które właśnie atakuje zmysły i nie bierze jeńców. Dwa głośniki satelitarne plus subwoofer mają w sumie moc RMS 60 W a moc szczytową 120 W. Dźwięk jest mocny, ale też zrównoważony i bogaty. Dzięki uzupełnieniu o głośnik niskotonowy żadna część pasma nie jest poszkodowana i można cieszyć się muzyką brzmiącą naprawdę świetnie. Typowa dla Logitecha wysoka jakość wykonania i użytych materiałów sprawia przyjemność i zapewnia trwałość sprzętu, ale mnie szczególnie cieszyło w tym głośniku to, na co zawsze zwracam szczególną uwagę: wygoda i funkcjonalność. Z533 nie jest wypakowany po brzegi możliwościami i dodatkami, ma jednak na przykład możliwość przewodowego podłączenia aż trzech źródeł dźwięku, a świetnie zaprojektowany o bardzo wygodny kablowy pilot biurkowy pozwala łatwo ustawiać głośność odtwarzanej muzyki, wyregulować brzmienie albo podłączyć słuchawki. Jeśli komuś to potrzebne, można dokupić adapter Bluetooth. Najważniejsze cechy: Układ głośników 2.1

Moc łączna 60 W

Pasmo przenoszenia (min.) 55 Hz

Pasmo przenoszenia (maks.) 20000 Hz

Łączność przewodowa (mini jack 3,5 mm), RCA

Creative Sound Blaster Katana V2X - na biurko wymagającego gracza Ocena benchmark.pl









4,6/5 Patrząc na kształt tego głośnika łatwo zrozumieć, czemu Creative nazwało go Katana. Wąska, długa listwa dźwiękowa o wysokości nie przekraczającej sześciu centymetrów świetnie wpasuje się pod gamingowe monitory - gamingowe, bo to przede wszystkim głośnik zaprojektowany z myślą o graczach. Katana ma cztery głośniki, z których każdy jest niezależnie obsługiwany przez wzmacniacze sterowane z DSP, dlatego po dodaniu oddzielnego subwoofera kwalifikuje się technicznie jako system 5.1. Zresztą, znajdujący się na pokładzie dekoder Dolby Digital 5.1 robi z tego doskonały użytek, zapewniając realistyczny dźwięk przestrzenny i w grach i w filmach. Muzyka? Zaprojektowany samodzielnie przez Creative DAC o 24-bitowej rozdzielczości zapewnia naprawdę doskonałe brzmienie. Jako sprzęt dla graczy Katana ma też oczywiście system podświetlenia diodowego RGB, który można dowolnie programować. Znajdujący się z przodu wyświetlacz pokazuje, jakie źródło jest podłączone, a jeśli będzie to podłączony przez USB komputer, Katana będzie w stanie stworzyć wirtualny zestaw przestrzenny 7.1 Najważniejsze cechy: Układ głośników 2.1

Moc łączna 90 W

Pasmo przenoszenia (min.) 50 Hz

Pasmo przenoszenia (maks.) 20 000 Hz

Łączność przewodowa, bezprzewodowa

Razer Leviathan V2 X - małe rozmiary, wielkie możliwości Ocena benchmark.pl









4,5/5 Niewielki i głośnik, który próbuje być wszystkim na raz… i całkiem nieźle mu to wychodzi. Zacznijmy od najważniejszego: Razer Leviathan V2 X jest wyposażony w dwa głośniki i dwie dodatkowe, pasywne membrany, które wzmacniają basy i poprawiają ich brzmienie. Jak na swoją wielkość ten głośnik gra naprawdę świetnie, a ta jego wielkość jest imponująco mała: dzięki formie soundbaru, jego 40 cm długości można idealnie upchnąć pod monitorem, oszczędzając przestrzeń na biurku. Głośnik Razera oszczędza też biurku bałaganu, bo jedynym kablem, jaki z niego wychodzi jest pojedyncze USB-C, służące zarówno do przesyłania dźwięku, jak i dostarczania zasilania, jedno i drugie prosto z komputera. Trzeba jeszcze powiedzieć o możliwości personalizowania i zmieniania ustawień urządzenia z poziomu aplikacji, która umożliwia też sterowanie zintegrowanym oświetleniem RGB zgodnym z Razer Chroma. Najważniejsze cechy: Układ głośników 1

Pasmo przenoszenia (min.) 85 Hz

Pasmo przenoszenia (maks.) 20 000 Hz

Łączność Bluetooth

Logitech Z906 - zestaw 5.1 do oglądania i grania Ocena benchmark.pl









4,5/5 Weźmy ideę głośników do komputera i podkręćmy ją do 120% - efektem będzie co takiego, jak zestaw Logitech Z906. Zestaw, bo to nie jest głośnik, ani nawet para głośników: mamy tu aż 7 elementów, na które składa się pięć głośników satelitarnych, subwoofer i konsola sterująca, dzięki której można zarządzać wszystkimi funkcjami zestawu. Całość oferuje moc RMS 500W (podczas gdy szczytowa sięga aż 1000W), a wierzcie mi, Logitech potrafi nie tylko zadbać o moc, ale też i brzmienie. Zestaw gra bardzo soczyście, z solidnie oddanymi wszystkimi pasmami spektrum i bardzo mocnymi basami. Ma certyfikat THX i potrafi obsłużyć ścieżki dźwiękowe Dolby Digital i DTS, dzięki czemu fantastycznie nadaje się do oglądania filmów, ale łatwo sobie wyobrazić też, że grając w gry jesteś naprawdę otoczony dźwiękiem, dokładnie słysząc skąd dochodzą kroki czy głos. Na subwooferze jest panel ze złączami, od 3,5 mm do wejść optycznych, które pozwalają podpiąć aż sześć różnych źródeł dźwięku, w a komplecie jest też pilot. Najważniejsze cechy: Układ głośników 5.1

Moc łączna 500 W

Pasmo przenoszenia (min.) 35 Hz

Pasmo przenoszenia (maks.) 20000 Hz

Łączność przewodowa (mini jack 3,5 mm), cyfrowe wejście optyczne, cyfrowe wejście koncentryczne, 6-kanałowe wejście bezpośrednie, RCA

W artykule znajdują się linki afiliacyjne, przekierowujące do zewnętrznych stron zawierających produkty i usługi, o których piszemy. Otrzymujemy wynagrodzenie za umieszczenie linków afiliacyjnych, jednakże współpraca z naszymi Partnerami nie ma wpływu na treści zamieszczane przez nas w serwisie, w tym na opinie dotyczące produktów i usług Partnerów.