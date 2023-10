Gigant technologiczny zwalnia ludzi. Blisko 700 osób na bruk

Microsoft zwalnia pracowników. Pracownicy, którzy odpowiadają za działanie serwisu społecznościowego LinkedIn, należącego do Microsoftu, będą musieli pożegnać się z pracą. Łącznie zwolnionych zostanie blisko 700 osób.

Microsoft redukuje zatrudnienie wśród osób odpowiedzialnych za działanie serwisu społecznościowego LinkedIn. Z pracą pożegna się 668 osób, z których większość była do tej pory zatrudniona w dziale inżynieryjnym. Anonimowy informator przekazał redakcji CNBC, redukcja etatów objęła także dział finansowy i kadrowy.

Firma zdecydowała się na redukcję liczby zatrudnionych w LinkedIn pomimo rosnących przychodów serwisu. Przez ostatnie dwa lata wzrost przychodów przyspieszał, a wzrosty odnotowywano przez osiem kwartałów z rzędu. Jednak w drugim kwartale 2023 r. przychody wzrosły o 5 proc. w ujęciu rok do roku, co nie było wynikiem zadowalającym - pierwszy kwartał 2023 r. to wzrost o 10 proc. rok do roku.

Jak podaje Reuters, zwolnienie dotknęło 3 proc. osób zatrudnionych w firmie. Jest to jednak kontynuacja działań, o których wiemy od początku roku. Jak zauważa CNBC, w styczniu Microsoft ogłosił, że zwalnia 10 tys. pracowników. Działanie to ma związek ze spadkiem ogólnego wzrostu przychodów w firmie, co zmusza do cięcia kosztów w firmie.

Sam LinkedIn zwolnił ponad 700 osób zatrudnionych w działach wsparcia, sprzedaży i operacji, co miało usprawnić działania i przyspieszyć podejmowanie decyzji. Jednocześnie CNBC otrzymało informacje na temat planowanego zwiększenia zatrudnienia pracowników LinkedIn w Indiach.