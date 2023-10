Po niedawnym odświeżeniu wyglądu i wprowadzanych stopniowo zmianach w polityce reklamowej YouTube wreszcie zajął się tym, co najważniejsze. Serwuje nam nowe, praktyczne funkcje, na które wielu czekało.

Nowe funkcje zdecydowanie można nazwać praktycznymi. Na ich czele znajduje się stabilizator głośności, sprawiający, że głośność odtwarzanych materiałów wideo będzie stała (o ile aktywujemy tę opcję w menu „ustawień dodatkowych”). Krótko mówiąc: twórcy serwisu obiecują, że skończy się era irytujących różnic w głośności.

Jeszcze więcej nowości w YouTube

Łatwiejsze stanie się także odnajdywanie interesujących fragmentów nagrań. Po pierwsze za sprawą większych miniaturek przy przesuwaniu paska postępu. Po drugie dzięki wygodniejszemu przyspieszaniu odtwarzania. Wystarczy przytrzymać palec na ekranie, by wideo odtwarzało się z podwojoną prędkością (i puścić, by powrócić do normalnego tempa).

Równie interesującą nowością jest funkcja „ekran blokady”. Pozwala ona na zablokowanie ekranu tak, aby uniknąć przypadkowych kliknięć. Aby z niej skorzystać, należy wybrać ikonkę ustawień, a następnie w wyświetlonym menu wybrać „ekran blokady”.

Ostatnią z wartych uwagi zmian jest zmiana zakładki „Biblioteka” na „Ty”. Jest to nowe miejsce, gdzie znajdziemy wszystko, co jest związane z naszym kontem. Od informacji o naszym profilu i kanale, przez historię i filmy „do obejrzenia”, aż po playlisty i klipy. To niewielka zmiana, ale cieszy.

Wszystkie te nowości są już dostępne dla użytkowników aktualnej wersji mobilnej aplikacji YouTube, jak i na komputerach. A ich zgrabne podsumowanie możesz zobaczyć poniżej:

