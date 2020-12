W sklepie GOG bardzo systematycznie organizowane są większe wyprzedaże. Właśnie trwa kolejna z nich, a poza dużymi rabatami gracze mogą liczyć też na prezent.

Prison Architect do pobrania za darmo

Wprawdzie kalendarzowa zima zacznie się dopiero za kilka dni, ale GOG oznajmia nadejście białej (chociaż nie zawsze to określenie pasuje) pory roku już teraz. I to w sposób, obok którego trudno przejść obojętnie. Dla niektórych główną atrakcją będzie tutaj możliwość zgarnięcia darmowej gry - Prison Architect.

Nie jest to gra będąca przedstawicielem najbardziej popularnych gatunków, niekoniecznie każdy miał zatem ochotę ją kupować. Nie znaczy to, że jest zła. Wręcz przeciwnie. Na GOG średnia ocen to 3,9/5, a na metacritic ponad 80%. Zadaniem gracza jest tu zbudowanie więzienia o zaostrzonym rygorze i zarządzanie nim.

Zimowa wyprzedaż na GOG z przecenami do 91%

Prison Architect można pobierać za darmo jeszcze przez 2 dni. Dłużej potrwa zimowa wyprzedaż, bo aż do 4 stycznia. GOG reklamują ją rabatami sięgającymi aż 91%, a także faktem, iż przeceniono ponad 3000 pozycji z oferty. Na pierwszy rzut oka widać, że mowa nie tylko o starszych, ale i nowszych grach. Oczywiście w przypadku tych drugich trzeba nastawiać się na mniejsze zniżki.

Wybrane oferty z zimowej wyprzedaży na GOG:

A Plague Tale: Innocence -70% (za 56.99 zł)

Batman: Arkham Asylum Game of the Year Edition - 75% (za 18 zł)

Batman: Arkham Knight - 75% (za 18 zł)

Batman: Arkham Origins - 75% (za 18 zł)

Crysis -75% (za 19.49 zł)

Deus Ex: Mankind Divided -85% (za 16.09 zł)

Disco Elysium - 40%( za 85.79 zł)

ELEX - 75% (za 47.49 zł)

Ghostrunner - 25% (za 92.99 zł)

Hellblade: Senua's Sacrifice -75% (za 26,99 zł)

LEGO Star Wars - The Complete Saga -75% (za 18,39 zł)

Metro 2033 Redux -80% (za 14.39 zł)

Wiedźmin 2: Zabójcy Królów - Edycja Rozszerzona -85% (za 5,99 zł

Wiedźmin 3: Dziki Gon -75% (za 25 zł)

Wiedźmin 3: Dziki Gon - Edycja Gry Roku - 70% (za 44.99 zł)

Vampyr -75% (za 32.49 zł)

Źródło: gog

Warto zobaczyć również: