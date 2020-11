Jeśli chcielibyście uzupełnić swoją kolekcję gier o rodzime produkcje to pojawiła się ku temu świetna okazja. Warto zajrzeć do sklepu GOG.COM.

Wyprzedaż Made in Poland na GOG.COM

Często mówi się, że już od dłuższego czasu Polacy nie mają się czego wstydzić w branży gier, że możemy chwalić się nie tylko serią Wiedźmin, ale też wieloma innymi tytułami. I spora część z nich dostępna jest taniej właśnie w ramach wyprzedaży Made in Poland, corocznego święta polskich gier na GOG.COM.

Czego można się spodziewać? W obniżonych cenach znajdziecie ponad 150 gier, zarówno ponadczasowe klasyki jak i niedawno wydane tytuły. Rabaty są naprawdę duże, dochodzą do nawet 90%, a czasu na skorzystanie z nich przewidziano sporo, bo do 23 listopada do godziny 15:00.

Wybrane oferty wyprzedaży Made in Poland:

Call of Juarez taniej o 75% (za 7.29 zł)

Call of Juarez: Gunslinger taniej o 60% (za 19.99 zł)

Call of Juarez: Bound in Blood taniej o 75% (za 9.99 zł)

CARRION taniej o 25% (za 53.99 zł)

Dying Light: The Following – Enhanced Edition taniej o 70% (za 64.09 zł)

Frostpunk taniej o 66% (za 37.39 zł)

Inner Chains taniej o 80% (za 15.99 zł)

Kholat taniej o 75% (za 19.50 zł)

Polanie II taniej o 60% (za 10.19 zł)

Ruiner taniej o 75% (za 21.29 zł)

Sniper: Ghost Warrior 3 taniej o 75% (za 15.19 zł)

Sniper: Ghost Warrior 3 Gold Edition taniej o 75% (za 22.49 zł)

Thief Simulator taniej o 50% (za 35.99 zł)

WARSAW taniej o 60% (za 33.99 zł)

Wiedźmin - Edycja Rozszerzona taniej o 85% (za 4.59 zł)

Wiedźmin 2: Zabójcy Królów - Edycja Rozszerzona taniej o 85% (za 5.99 zł)

Wiedźmin 3: Dziki Gon taniej o 70% (za 29.99 zł)

Wiedźmin 3: Dziki Gon - Edycja Gry Roku taniej o 70% (za 44.99 zł)

To oczywiście nie koniec. Wszystkie gry biorące udział w promocji znajdziecie na stronie GOG.COM.

BUTCHER do odebrania za darmo

To też nie jedyne warte odnotowania informacje. Za darmo udostępniono bowiem grę BUTCHER, dynamiczną strzelankę 2D nawiązująca klimatem i oprawą do wczesnych lat 90. Tu zainteresowani powinni się pośpieszyć, bo oferta obowiązuje do 18 listopada do godziny 15:00.

Poza tym w wersji demo można sprawdzić obecnie Inkulinati. To gra strategiczna, w której gracz ma okazję odegrać rolę średniowiecznego iluminatora. Pracuje nad nią niezależne studio Yaza Games.

