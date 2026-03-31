Google’owi coś wyciekło. Tak wygląda Pixel 11

Wygląda na to, że Pixel 11 będzie kontynuacją linii stylistycznej znanej z poprzednich dwóch generacji, ale modyfikacje wizualne i tak mają być widoczne na pierwszy rzut oka.

Serwis Android Headlines opublikował pierwsze wizualizacje nadchodzącego modelu Google Pixel 11, które bazują na schematach CAD. Zdradzają one kształt bryły telefonu.

Warto odnotować, że pierwszy smartfon z linii Pixel został wydany w 2016 roku, co oznacza, że w tym roku seria obchodzić będzie swoje 10-lecie. Najwidoczniej jednak Google nie zamierza świętować jubileuszu drastycznymi zmianami projektowymi, stawiając na spokojną ewolucję.

Pixel 11 ma mieć porównywalne z poprzednikiem wymiary 152,8 x 72 x 8,5 mm, ale wizualnie zyskać dzięki smuklejszym ramkom wokół 6,3-calowego wyświetlacza.

Największą zmianą w wyglądzie ma być całkowicie czarna i symetryczna wyspa aparatów. W "dziesiątce" miała ona niesymetryczny układ i kolorystyczne dopasowanie okolic lampy błyskowej do reszty obudowy.

Schematy zdradzają, że Pixel 11 zachowa znany z poprzednika potrójny aparat z peryskopowym teleobiektywem. Główną sprzętową nowością będzie zapewne nowy czip Tensor G6, który - według przecieków - zostanie zintegrowany z modemem MediaTeka zamiast Samsunga, który był dotychczasowym dostawcą modułów łączności.

Oczekuje się, że seria Pixel 11 zostanie zaprezentowana w sierpniu, czyli kilka tygodni po wydaniu Androida 17, ale jeszcze przed wrześniową premierą iPhone’a 18.