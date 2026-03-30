Android 17 z zapomnianą funkcją. Google odświeża pomysł sprzed 15 lat
Wygląda na to, że Google przygotowuje nową metodę transferu danych o nazwie Tap to Share. Ma ona umożliwić błyskawiczną wymianę plików oraz kontaktów poprzez fizyczne zbliżenie do siebie dwóch smartfonów z Androidem. Brzmi znajomo?
Przeprowadzona przez serwis Android Authority analiza plików systemowych Androida ujawniła kilka kluczowych aspektów jeszcze niezapowiedzianej technologii.
Tap to Share ma wykorzystywać moduł NFC do inicjowania bezpiecznego połączenia między dwoma smartfonami. Gest ten ma jednak służyć wyłącznie jako wyzwalacz, bo za sam proces szybkiego przesyłania danych wciąż odpowiadać będzie silnik Quick Share.
Podobna funkcja dostępna jest już na platformie iOS, ale w jej przypadku służy do udostępniania danych kontaktowych. Android ma umożliwić przesyłanie w taki sposób także zdjęć i innych plików.
Choć szczegółowy opis funkcji Tap to Share został wygrzebany z testowej wersji nakładki One UI 9 Samsunga, ślady funkcji odnaleziono także w Usługach Google Play oraz w kodzie systemowym Androida 17. Wygląda więc na to, że nie będzie to rozwiązanie zarezerwowane dla tylko jednej marki.
Tap to Share wygląda na próbę wskrzeszenia funkcji Android Beam
W 2011 roku Google wypuścił Androida 4.0 Ice Cream Sandwich z funkcją Android Beam. Wykorzystywała ona moduł NFC do inicjowania połączenia między zbliżonymi do siebie telefonami, po czym transfer danych odbywał się za pośrednictwem protokołu Bluetooth.
Rozwiązanie to zaczęło tracić na znaczeniu wraz z rozwojem szybszej technologii Quick Share (dawniej Nearby Share), co doprowadziło do wycofania trybu Android Beam w Androidzie 10 w 2019 roku. Najwidoczniej po latach Google uznał, że w niektórych okolicznościach przyłożenie smartfonu do telefonu odbiorcy może być wygodniejsze niż wyszukiwanie go na liście.
Warto podkreślić, że tryb Tap to Share nie został jeszcze oficjalnie zapowiedziany, więc nie wiadomo kiedy (i czy w ogóle) jego gotowa wersja trafi na smartfony. Spekuluje się jednak, że funkcja zostanie wydana późną wiosną wraz z Androidem 17.
