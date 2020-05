Firma Gigabyte nie próżnuje i rozbudowuje swoją ofertę o nowe płyty główne. Niedawno pisaliśmy o modelach Intel Z490, a teraz mamy coś dla fanów AMD – konstrukcje B550, które powinny zainteresować osoby składające komputer na procesorach Ryzen 3000 lub 4000.

Gigabyte chwali się płytami głównymi AMD B550

Płyty główne z chipsetem B550 sprawdzą się przy budowie nowoczesnego zestawu – specyfikacja pozwala na montaż procesora Ryzen 3000, ale potwierdzono też obsługę kolejnych modeli z serii Ryzen 4000. Nowy chipset zapewnia wsparcie dla magistrali PCI-Express 4.0, a do tego pozwala na łączenie kart graficznych w trybie Multi GPU.

W lepszych modelach producent chwali się mocną sekcją zasilania z efektywnym chłodzeniem, która powinna sprostać nawet podkręconym układom. Dodatkowo udostępnił on bogaty zestaw złączy – w tym gniazda M.2 PCIe 4.0 x4, porty USB 3.1 (3.2 Gen 2), a także kartę sieciową 2.5G LAN i bezprzewodową łączność Wi-Fi 6.

Nie zapomniano też o odpowiednim wzornictwie. Modele z linii Aorus wyróżniają się dodatkowymi osłonami i efektownym podświetleniem RGB Fusion 2.0 – to sprzęt, który ma przykuć uwagę graczy i entuzjastów.

Przegląd płyt głównych Gigabyte B550

Gigabyte B550 Aorus Master to topowa propozycja producenta. Uwagę zwraca nie tylko design, ale też funkcjonalność – płyta oferuje trzy sloty PCI-Express x16, trzy gniazdka M.2 (wszystkie PCI-Express 4.0 x4), a do tego łączność 2.5G LAN i Wi-Fi 6 (802.11ax). Entuzjastów zainteresuje mocna sekcja zasilania (14+2 fazy) z rozbudowanym chłodzeniem.

Niżej w hierarchii plasuje się model Gigabyte B550 Aorus Pro (będzie on dostępny także w wersji z kartą sieciową Wi-Fi 6 - Gigabyte B550 Aorus Pro AX). Płyta została wyposażona w 14-fazową sekcję zasilania (12+2 fazy) z dwoma solidnymi radiatorami. Do dyspozycji oddano trzy sloty PCIe x16, dwa gniazdka M.2 (obydwa z radiatorami), a do tego kartę sieciową 2.5G LAN.

Jeżeli szukacie czegoś tańszego, warto zwrócić uwagę na model Gigabyte B550 Aorus Elite, który oferuje podobną funkcjonalność do Gigabyte B550 Aorus Pro (główna zmiana to mniej gniazd SATA i brak radiatora na jednym gniazdku M.2). Komplet złączy na tylnym panelu też jest uboższy, aczkolwiek nadal znajdziemy tutaj "sieciówkę" 2.5G LAN.

Producent przygotował też propozycję dla mniejszych komputerów – mowa o modelu B550I Aorus Pro AX, który zalicza się do konstrukcji typu mini-ITX. Z racji ograniczonych rozmiarów, płyta oferuje uboższy zestaw złączy. Nie zapomniano jednak o łączności 2.5G LAN i Wi-Fi 6.

Na koniec „cywilny” model Gigabyte B550M-DS3H, który zalicza się do konstrukcji mATX. Płyta nie wygląda tak efektownie, jak modele Aorus, ale oferuje wszystkie niezbędne złącza do budowy podstawowego PC-ta – znajdziemy tutaj m.in. dwa sloty PCIe x16, dwa gniazdka M.2 (w tym jedno PCIe 4.0 x4) i cztery gniazda SATA. Nie jest to konstrukcja dedykowana fanom OC - sekcja zasilania obejmuje tylko 8 faz (5+3) i jest tylko częściowo chłodzona.

Pozostało jeszcze przypomnieć, że płyty główne AMD B550 mają trafić do sprzedaży 16 czerwca (zastąpią one modele B450, aczkolwiek one też będą wspierać nowe procesory). Zachęcamy również do zapoznania się z przeglądem modeli MSI i ASUS.

Źródło: Gigabyte

Zobacz więcej newsów o płytach głównych: