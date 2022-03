Gran Turismo 7 i Forza Motorsport 7 mają trochę wspólnego, ale ich premiery dzieli kilka lat. Mimo tego dyskusje o oprawie graficznej obydwu tych tytułów nie prowadzą do szybkiego wyłonienia zwycięzcy.

Gran Turismo 7 vs Forza Motorsport 7, PlayStation 5 vs PC

Już jakiś czas temu pojawiały się porównania wymienionych tytułów, które wcale nie przedstawiały Gran Turismo 7 jako zdecydowanego zwycięzcy. Czy teraz jest inaczej? Ciekawy materiał został przygotowany przez twórców dość popularnego kanału ElAnalistaDeBits. Zdecydowali się zestawić Gran Turismo 7 (bez oraz z aktywnym ray tracingiem) uruchomione na PlayStation 5 z Forza Motorsport 7 odpaloną na PC w ustawieniach Ultra.

Postarano się o dość rozbudowane porównanie, które pokazuje nie tylko krótkie fragmenty wyścigów, ale też sporo detali. Bliżej spojrzano między innymi na oświetlenie, tekstury, fizykę, odbicia światła czy wreszcie samochody oraz różnego rodzaju warunki pogodowe. To właśnie te ostatnie były w centrum zainteresowania już wcześniej i padało trochę komentarzy, iż Forza Motorsport 7 zawstydza w tym aspekcie zdecydowanie młodszego konkurenta. Co sądzicie?

Kiedy nowa Forza Motorsport?

Gran Turismo 7 to nowość na rynku, gra zadebiutowała na początku tego miesiąca. Microsoft ostatnio (w listopadzie zeszłego roku) wypuścił Forza Horizon 5, ale ta nastawiona jest na zręcznościowy model jazdy. Pojedynkiem nowej generacji będzie więc starcie Gran Turismo 7 i nowej Forza Motorsport.

Kiedy do niego dojdzie? Trudno powiedzieć, bo chociaż zapowiedź miała miejsce w połowie 2020 roku to póki co nie poznaliśmy wielu konkretów, data premiery też pozostaje zagadką. Wiadomo, że nowa Forza Motorsport powstaje pod skrzydłami Turn 10 Studios i będzie dostępna na Xbox Series X/S oraz PC, w dniu premiery także w ramach subskrypcji Xbox Game Pass.

