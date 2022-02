Czy Gran Turismo 7 będzie dobre? Przekonamy się. Czy Gran Turismo 7 będzie piękne? Tu niektórzy odpowiadają twierdząco już teraz.

Twórcy Gran Turismo 7 chwalą się oprawą graficzną

Chociaż Gran Turismo 7 to jedna z ważniejszych produkcji, jakie w tym roku pojawią się na wyłączność konsol PlayStation, Sony i Polyphony Digital nie serwują nad nadmiaru materiałów wideo. Co jakiś czas przypominają jednak o zbliżającej się premierze. Tym razem chwalą się tym, jak bardzo dbają o oprawę wizualną gry.

Zaprezentowany materiały wideo to porównanie jednego z torów wyścigowych, a konkretnie jego wyglądu w rzeczywistości oraz w świecie Gran Turismo 7. Jest to Willow Springs Raceway znajdujący się w amerykańskim stanie Kalifornia. W pracach twórcom pomagał zawodowy kierowca Dai Yoshihara.

Gran Turismo 7 porównane z rzeczywistością

Kiedy premiera Gran Turismo 7? Wkrótce

Można mówić, że nie będziemy już długo czekać na premierę Gran Turismo 7, bo przecież została zaplanowana na 7 marca. Z drugiej strony wypada też przypomnieć, że jest to jeden z tych tytułów, który swojego czasu został opóźniony i to znacznie. Jeśli jednak twórcy odpowiednio wykorzystali dodatkowy czas i Gran Turismo 7 będzie prezentowało odpowiedni poziom, to mało kto będzie narzekać.

Wszelkie wątpliwości zostaną rozwiane przez posiadaczy konsol PlayStation 5 i PlayStation 4, tylko na nich ten tytuł będzie dostępny.

Źródło: PlayStation