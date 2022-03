Są głosy, że seria DiRT poszła, czy też pojechała, w złą stronę. I chociaż najnowszą odsłoną jest Dirt 5, trudno mówić w jego przypadku o ciepłym przyjęciu. A skoro jesteśym przy najlepszych propozycjach ostatnich lat, lepiej wypadł DiRT Rally 2.0 z 2019 roku. Jest to gra z licencją mistrzostw FIA World Rallycross Championship. Co to oznacza? Przede wszystkim prawdziwe trasy, w tym także znajdujące w Polsce, a to zawsze dodatkowy smaczek. Do tego ponad 50 prawdziwych pojazdów rajdowych, które odczuwalnie różnią się od siebie sposobem prowadzenia. Co ważne, na niskich poziomach trudności poradzą sobie tu nawet początkujący, którzy rajdy znają tylko z telewizji lub z jeżdżenia polonezem na grzyby po rozmokłych leśnych ścieżkach. DiRT Rally 2.0 bardzo szybko uczy, jak zachować się w aucie z napędem na tylne koła oraz tego, że każde kolejne okrążenie może być inne, zwłaszcza jeśli w trakcie ulewy kałuże robią się coraz większe, a żwir przyczepiający się do opon nie ułatwia jazdy. Chcesz wejść w świat wyścigów terenowych? No to masz ku temu najlepszą okazję.

Najważniejsze cechy: Klasyfikacja PEGI 3

Wersja językowa angielska, polska

Gatunek gry Wyścigi

Wydawca Techland

Producent Codemasters

Data premiery 2019-02-26