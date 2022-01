Gry na Androida potrafią wciągać jak odkurzacz, ale rozgrywka na smartfonie rzadko należy do najwygodniejszych. Idąc tym tropem Amerykanie stworzyli Google Play Games – aplikację, w której gry mobilne uruchomimy na pececie.

Google Play Games, czyli gry z Androida na komputerze z Windows

Dzięki aplikacji Google Play Games możliwe stanie się granie w gry z Androida na komputerze z systemem Windows 10 lub nowszym. Wprawdzie już dziś istnieją takie emulatory jak BlueStacks, ale teraz wreszcie będziemy mogli mówić o oficjalnym rozwiązaniu.

Po zapowiedzi sprzed kilku tygodni firma Google wreszcie rozpoczęła publiczne testy tej nowej aplikacji. Na razie niestety mogą wziąć w nich udział wyłącznie użytkownicy z Korei Południowej, Hongkongu i Tajwanu – dalsza ekspansja będzie się pewnie odbywać falami.

Na początek lista gier do testowania nie jest szczególnie imponująca, ale i to z czasem ma się zmienić. Póki co Azjaci mogą pograć na swoich komputerach w Mobile Legends: Bang Bang, Three Kingdom Tactics, Summoners War czy State of Survival.

To, co ciekawe, to fakt, że Google oferuje pełną synchronizację pomiędzy urządzeniami. Można więc grać w domu, później kontynuować zabawę na telefonie, by następnie wrócić raz jeszcze do komputera. Oczywiście na pececie można wykorzystać standardowy zestaw klawiatura + myszka.

Jakiego komputera potrzebujesz? Oto wymagania Google Play Games:

system operacyjny Windows 10

8-rdzeniowy procesor i deydkowana karta graficzna

8 GB RAM i SSD z co najmniej 20 GB wolnego miejsca

Tyle teoria – nie możemy się jednak doczekać, aż będzie nam dane sprawdzić tę aplikację w rzeczywistości. Jeśli masz tak samo, to możesz udać się na oficjalną stronę Google Play Games i wpisać się na listę mailingową.

