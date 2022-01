Grać można na wszystkim - nawet na starszym laptopie z zintegrowaną grafiką. Cyberpunka 2077 z ray-tracingiem może na nim nie odpalimy... ale nie brakuje interesujących gier o niewielkich wymaganiach.

Na początku może sprecyzujmy, co rozumiemy pod pojęciem "słabego laptopa". Dla niektórych mogą to być modele wyposażone w słabsze modele dedykowanych grafik, jak choćby GeForce GTX 1050, czy też mające na pokładzie mocniejsze zintegrowane modele takie jak Intel Iris Xe (zwłaszcza wersja z 96 EU) lub Radeon Vega (procesory Ryzen serii 4xxx i 5xxx), połączone dodatkowo z szybką pamięcią RAM. Jeśli wasz laptop absolutnie nie nadaje się do gier, zawsze możecie sięgnąć po polecane gry na smartfony.

Najlepsze gry na słabe laptopy

Wspomniane najwydajniejsze zintegrowane grafiki lub mało wydajne dedykowane układy graficzne też mają całkiem spore możliwości, zwłaszcza jeśli połączymy ich działanie z takimi technologiami jak FidelityFX Super Resolution (FSR), które pozwalają na skalowanie obrazu w grach celem uzyskania wyższej wydajności, przy jak najniższym spadku jakości wyświetlanej grafiki.

Najwydajniejsze wersje zintegrowanych grafik (czy słabsze wersje dedykowanych) w duecie z FSR mogą śmiało poradzić sobie z obsługą gier, które mogą się pochwalić tą technologią, a są to między innymi Riftbreaker, Call Of Duty: Vanguard, Far Cry 6, Horizon Zero Dawn, Hellblade:Senua's Sacrifice, Resident Evil Village, czy w końcu God Of War (oczywiście równocześnie trzeba się liczyć z obniżeniem ustawień jakości - cudów nie ma). FSR prawdopodobnie wkrótce przejdzie ewolucję do RSR (Radeon Super Resolution) i będzie można ją włączyć z poziomu sterownika w większości gier.

Podobny zabieg zastosowała NVIDIA udostępniając w sterownikach opcję NIS (NVidia Image Scaling). Celowo nie wspomniałem tu o DLSS, bowiem trudno laptopy z układami GeForce RTX (które to obsługują DLSS) nazwać "słabymi".

Jeśli natomiast jesteśmy posiadaczami laptopa z zintegrowaną grafiką Intel UHD lub starszymi układami Radeon... to nie ma wyjścia, często trzeba sięgnąć po starsze produkcje.

Starsze, nie znaczy gorsze - oto naszych pięć propozycji gier na słabe laptopy. Wszystkie zaprezentowane poniżej produkcje zostały przez nas sprawdzone na laptopie z zintegrowaną grafiką Intel UHD 620 z pamięcią RAM w konfiguracji jednokanałowej. Nie wszystkie pracują idealnie, ale są jak najbardziej grywalne. Nie gwarantujemy ich poprawnego działania na jeszcze starszych i mniej wydajnych układach graficznych.

Pillars of Eternity

Klasyczny RPG fantasy od Obsidianiu może nie działał idealnie płynnie, ale w grze tego typu duża ilość klatek na sekundę nie jest konieczna. Spodobało się? Nie zapomnij o ograniu dwóch dodatków The White March.

Persona 4 Golden

Miłośnicy jRPG nie mogę przejść obojętnie obok Persony. Jeśli nie miałeś okazji ograć tej produkcji choćby na Playstion Vita to zdecydowanie warto to zrobić na PC. Ta gra zapewni nam długie wieczory, niestandardową rozgrywkę oraz zaskakujące zwroty akcji. Nie martw się o liczbę klatek na sekundę podczas walki - rozgrywa się w systemie turowym.

Human Fall Flat

Human Fall Flat to mocno oparta na fizykę gra logiczno-zręcznościowa. Mamy możliwość grania w pojedynkę, jak i w więcej osób - zarówno w postaci lokalnego coopa (split-screen), jak i online.

Wojna Krwi: Wiedźmińskie Opowieści

To gra RPG połączona z karcianką (walki odbywają się za pomocą partii Gwinta), która została oczywiście osadzona w wiedźmińskim uniwersum. Uwagę zwraca dojrzała fabuła z różnymi zakończeniami oraz możliwość poznania historii ataku Nilfgaardu na Królestwa Północy ze strony Meve - królowej Lyrii i Rivii. Gra niestety nie sprzedała się na tyle dobrze, by zagwarantować powstanie kolejnych części...

Dark Souls II

Gra osadzona w świecie dark fantasy dla prawdziwych wymiataczy - ten tytuł nie daje taryfy ulgowej i stanowi prawdziwe wyzwanie. Można liczyć zarówno na szybkie działanie podstawowej wersji, jak i ulepszonej Scholar Of The First Sin. Wymagania Dark Souls 3 i Dark Souls Remastered okazały się już zbyt wygórowane jak na wspomnianą konfigurację.

Oczywiście można znaleźć całe mnóstwo znakomitych gier, które zadziałają nawet na słabych laptopach, ale na początek rekomendujemy zapoznanie się z naszą "piątką". A jakie są wasze propozycje?