Linux do gier? Ale jak uruchomić gry z Windowsa na Linuxie? Z pomocą przychodzi Steam Play i narzędzie Proton.

Czasy kiedy stwierdzenie "gry na Linuxa" wywoływało śmiech, na szczęście odchodzą już w zapomnienie. Polityka twórców gier zasadniczo się nie zmieni - nadal imperatywem będą wersje na konsole i Windows. Ostatnimi czasy zyskuje zwłaszcza Windows, na który pojawiają się gry, które do tej pory były ekskluzywnymi tytułami na konsole, jak choćby God Of War.

W kwestii grania na Linuxie jednak wiele się zmieniło, między innymi dzięki Wine, ale i Valve dołożył tutaj swoje trzy grosze. Wszystko dzięki narzędziu o nazwie Proton. Czy to emulator Windows na Linux? Generalnie... nie, ale dzięki niemu świat windowsowych gier stanie dla was otworem.

Granie na Linuxie

Proton jest połączeniem wielu narzędzi, w tym właśnie Wine, ale i również choćby DXVK. Powstał po to, by użytkownicy Linuxa mogli uruchamiać windowsowe gry na Steamie... po prostu klikając na przycisk "Graj". Dzięki czemu omija się czasochłonny i kosztowny proces portowania gier. Po prostu zainstaluj Steam na Linuxa.

Chciałoby się napisać, że oznacza to dla linuxowych graczy koniec z konfiguracjami i grzebaniem w ustawieniach... ale ten projekt wciąż jest daleki od ukończenia. Owszem, wiele gier działa już świetnie (i faktycznie wystarczy je tylko uruchomić), ale cześć wymaga jeszcze poprawek lub ma większe lub mniejsze problemy. To wszysto wymaga czasu, ale sytuacja z graniem na Linuxie przedstawia się zupełnie inaczej niż kilka lat temu. A konkretnie?



Najpopularniejsze gry na Steam i zgodność z Protonem (Steam Play)

W przypadku TOP 10 najpopularniejszych gier na Steam sytuacja nie wygląda najlepiej, bo aż połowa gier jest niegrywalna, a wśród nich znajdują się między innymi New World, PUBG, Apex Legends, czy Destiny 2. Które gry mogą sprawiać największe problemy? Wedle Valve są to na przykład tytuły wykorzystujące zaawansowany DRM oraz systemy wykrywające oszustwa w grach online. W niektórych przypadkach uruchomienie takich gier może być wręcz niemożliwe - dlatego też wiele gier multiplayer z TOP 10 najpopularniejszych tytułów na Steam nie uruchamia się nawet ze wsparciem Protona.

Niski status brązowy ma między innymi GTA V, czy Path of Exile. Wystarczy jednak przeskoczyć do TOP 100, by sytuacja stała się znacznie lepsza.

Co oznaczają wskaźniki ProtonDB? Platyna: Działa perfekcyjnie od razu po instalacji

Działa perfekcyjnie od razu po instalacji Złoto: Działa perfekcyjnie po zastosowaniu poprawek

Działa perfekcyjnie po zastosowaniu poprawek Srebro: Ma pomniejsze problemy, ale działa i jest grywalne

Ma pomniejsze problemy, ale działa i jest grywalne Brąz: Uruchamia się, ale często crashuje lub ma problemy niepozwalające grać komfortowo

Uruchamia się, ale często crashuje lub ma problemy niepozwalające grać komfortowo Zepsute: Nie uruchamia się, lub jest całkiem niegrywalne

Oto kilka z gier, które mają już status platynowy, od czego tylko krok na dostanie się na białą listę Steam Play - Wiedźmin 3: Dziki Gon, The Elder Scrolls V: Skyrim, Sekiro: Shadows Die Twice, Dishonored, Prey, Hellblade: Senua's Sacrifice, Deus Ex: Human Revolution, czy Metal Gear Solid V: The Phantom Pain.

Jak uruchamiać gry z Windowsa pod Linuxem z wykorzystaniem Steam Play?

Przede wszystkim zaktualizujcie klienta Steam do najnowszej wersji. Nie zapomnijcie o zainstalowaniu dodatkowego oprogramowania w zależności od posiadanego sprzętu.

W ustawieniach powinno znaleźć się menu Steam Play (włączona opcja "Enable Steam Play for supported titles"). W tym momencie gry ze sprawdzoną kompatybilnością, jak np. Tekken 7 będą dla ciebie dostępne.

A co z grami, których poprawne działanie w Steam Play nie zostało jeszcze zweryfikowane?

Jeśli chcesz spróbować gier, których kompatybilnośc nie jest jeszcze potwierdzona, zaznacz opcję "Enable Steam Play for all titles". Możesz również zmienić wersję narzędzia Proton na nowszą (np. w wersji beta).

Jeśli tylko Proton nabierze jeszcze większego rozpędu, to tworzenie natywnych wersji na Linuxa przestanie być po prostu potrzebne. Oczywiście takie gry istnieją i można je znaleźć na Steam.

"Natywne" gry na Linuxa w Steam

Dużą zaletą Steam jest to, że raz kupiony tytuł można ogrywać na różnych platformach włączając w to SteamOS/Linux. Jeśli więc kupiłeś grę, która występuje zarówno w wersji na Windows i Linuxa, to możesz bez problemów grać na obydwu tych systemach. Zwykle Linuxowy port powstaje znacznie później niż Windows, więc warto sprawdzić, jakie gry w waszych bibliotekach dorobiły się linuksowych wersji.

W wersjach na jakie platformy istnieje dana gra można sprawdzić na stronie sklepu/w aplikacji Steam.

Dla przykładu kupując Mount and Blade: Warband otrzymujemy od razu wersje na Windows, MacOS i Linuxa/SteamOS.

Biblioteka gier na Linuxa na Steam liczy mnóstwo stron. Z miejsca należy jednak zaznaczyć, że większość z tych produkcji to gry małych deweloperów, o których prawdopodobnie nic nie słyszeliście. Przejrzeliśmy te zasoby i zapisaliśmy co bardziej znane tytuły:

Wybrane "natywne" gry na Linuxa w bibliotece Steam

Alien: Isolation

ARK: Survival Evolved

Bioshock: Infinite

Borderlands 2 i The Prequel

CS: GO

Deus Ex: Manking Divided

DiRT: Rally

Divinity: Original Sin

Dying Light

HITMAN

Mad Max

Metro: Last Light Redux

>observer_

Pillars of Eternity I i II

Rise Of The Tomb Raider

Rocket League

Serious Sam 3: BFE

Shadow Of The Tomb Raider

Shadow Warrior

SOMA

SUPERHOT

Tomb Raider

Torment: Tides of Numenera

Total War: Warhammer

Wasteland 2

Wiedźmin 2: Zabójcy Królów

Linux czy Windows do gier?

Cóż, odpowiedź nadal jest oczywista, dlatego też gracze w lwiej większości wybierają Windowsa. Jednak dzięki Steam Play i Protonowi użytkownicy Linuxa nie zostali z ręką w nocniku. Pełną listę wspieranych gier oraz ich status można sprawdzić na oficjalnej stronie projektu Proton.

Używasz systemu Linux i masz doświadczenia w graniu przez Steam Play? Podziel się swoimi spostrzeżeniami w komentarzu!