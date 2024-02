Rockstar Games finalizuje GTA 6. Pracownicy zdalni wracają do biura, by w pełni skupili się na ukończeniu gry. Ostatni etap produkcji staje się faktem. Kiedy wobec premiera GTA 6?

Oficjalny zwiastun GTA 6 został opublikowany niecałe trzy miesiące temu (ależ ten czas zleciał!) i może pochwalić się wynikiem na poziomie 178 mln wyświetleń w serwisie YouTube. Po drodze otrzymaliśmy, i nadal otrzymujemy, cenne poszlaki, które mogą precyzować datę premiery GTA 6.

Znowu powołujemy się na informacje, do których dotarł Jason Schreier z serwisu Bloomberg. Czy jest to wiarygodne źródło informacji o GTA 6? Tak, bo to właśnie Jason Schreier jako jedyny z dużym wyprzedzeniem ujawnił szczegóły GTA 6, które okazały się prawdą. Niemniej nowe doniesienia mają już bardziej oficjalny charakter.

Koniec pracy zdalnej, GTA 6 wzywa

W opublikowanym artykule na serwisie Bloomberg nie bez powodu pojawia się wzmianka o “końcowej fazie produkcji” nowego GTA. Zdalni i hybrydowi pracownicy z Rockstar Games wracają do biura, co ma zabezpieczyć nadchodzącą grę.

“Dokonanie tych zmian daje nam najlepszą pozycję do dostarczenia kolejnego Grand Theft Auto o takiej jakości i poziomie dopracowania, którego wiemy, że gra wymaga, wraz z planem wydawniczym, który pasuje do skali i ambicji gry.” - podkreśla Jenn Kolbe z Rockstar Games.

Premiera GTA 6 krystalizuje się na naszych oczach

Taka zmiana pozwoli zachować większą kontrolę nad GTA 6. Słowem: Rockstar Games najwyraźniej nie chce kolejnych przecieków. A premiera GTA 6 zbliża się. Wiemy, że gra ma trafić na rynek w 2025 r. Kiedy konkretnie?

Zdaniem analityków premiera GTA 6 nastąpi po 31 marca 2025 r. Wskazywać ma na to raport finansowy Take-Two, w którym zrewidowano prognozy na nadchodzący rok fiskalny. Cenną poszlaką są również doniesienia na temat nowej konsoli Sony. PS5 Pro ma być gotowe na GTA 6 i według nieoficjalnych informacji ulepszona wersja PS5 zadebiutuje jeszcze w tym roku.

Źródło: Bloomberg, zdjęcie otwarcia: Rockstar Games