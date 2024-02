Twórcy GTA 6 dążą do perfekcji. Co z premierą?

Niektórzy twierdzą, do premiery GTA 6 gry zostało już niewiele czasu. Natomiast szef Take-Two Interactive (firma macierzysta Rockstar Games), Strauss Zelnick, widzi to trochę inaczej. Podobnie jak branżowi analitycy.

Czy GTA 6 będzie już za chwilę? Nie. Za chwilę to będzie premiera Final Fantasy VII Rebirth. I chociaż pierwszy zwiastun GTA 6 ujawnił datę premiery (2025 r.) to jest ona mglista. Analitycy nieco zawężają przedział czasu, w którym nowe GTA powinno ujrzeć światło dzienne. Z kolei Strauss Zelnick chce nam coś zakomunikować.

Take-Two rewiduje prognozy

W sierpniu 2023 r. Strauss Zelnick powiedział, że “ mamy bardzo obiecującą listę tytułów na rok fiskalny 2025 i wierzymy, że zgodnie z naszymi wcześniejszymi zapowiedziami, wygenerujemy 8 miliardów dolarów przychodu". Rok fiskalny 2025 to okres od 1 kwietnia 2024 r. do 31 marca 2025 r.

Premiera GTA 6 na początku 2025 r. jest więc teoretycznie możliwa w świetle tych doniesień. Niemniej, Take-Two rewiduje swoje prognozy na nadchodzący rok fiskalny. Już nie 8 miliardów dolarów, a 7. Co to może oznaczać?

GTA 6 pod koniec 2025 r.?

Analitycy Wedbush Securities, Nick McKay i Michael Pachter, mówią wprost, że zaktualizowane prognozy Take-Two oznaczają, iż GTA 6 nie zobaczymy w nadchodzącym roku fiskalnym. Zdaniem analityków premiery GTA 6 należy wypatrywać po 31 marca 2025 r.

To wszystko w pewien sposób łączy się z tym, co powiedział Strauss Zelnick w trakcie ostatniej rozmowy z inwestorami. CEO Take-Two rzekł, iż “dążymy do perfekcji. Zatem, kiedy poczujemy, że dopracowaliśmy grę do aż tak wysokiego poziomu, wtedy zdecydujemy się na premierę”. A więc przede wszystkim perfekcja. Pozostaje liczyć na to, że nie pojawią się żadne przejściowe problemy mogące wpłynąć na debiut GTA 6.

Źródło: VGC, zdjęcie otwarcia: YouTube