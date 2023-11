Gry są tanie? Wydawca GTA 6 porusza ważny temat

Strauss Zelnick z Take-Two Interactive - firmy macierzystej Rockstar Games - uważa, że gry są zbyt tanie i podaje konkretny argument: stosunek ceny do zawartości. Zawartości, która niejednokrotnie zapewnia rozrywkę na wiele godzin.

Tanio to już było?

Czy giganci branży chcą oswoić graczy z perspektywą droższych gier i usług? Nowa cena PlayStation Plus w Polsce to jeden z wielu sygnałów, jakie dotarły do nas na przestrzeni ostatnich miesięcy. Kwestię cen, w konkteście gier, poruszył również szef Take-Two Interactive.

Strauss Zelnick w trakcie konferencji z inwestorami ocenił, że gry są zbyt tanie, jeśli uwzględni się to, na ile godzin taka forma rozrywki wystarcza. Chyba każdy gracz doskonale wie, że solidne produkcje to przygoda na kilkadziesiąt, jeśli nie kilkaset godzin. Najwyraźniej chodzi o stosunek ceny do godziny rozrywki.

“Według tego standardu nasze ceny są nadal bardzo, bardzo niskie, ponieważ oferujemy wiele godzin zaangażowania, a wartość zaangażowania jest bardzo wysoka. Myślę więc, że branża jako całość oferuje konsumentom niesamowity stosunek ceny do wartości”- powiedział Strauss Zelnick.

"Ceny nie spadną" nawet dzięki sztucznej inteligencji

Innym ciekawym tropem jest spostrzeżenie szefa Take-Two na temat wykorzystania sztucznej inteligencji w grach (kto wie, być może AI w GTA 6 będzie szeroko wykorzystywane?) która sama w sobie ma potencjał, ale nie należy oczekiwać, że "ceny spadną".

Zarówno Take-Two jak i Rockstar Games nie schodzą z ust graczy, a wszsytko za sprawą oficjalnej zapowiedzi GTA 6. Pierwszych oficjalnych materiałów należy wypatrywać w grudniu i jednocześnie trzymać kciuki za to, że poznamy palące szczegóły nowego GTA 6.

Źródło: Rock Paper Shotgun, benchmark.pl