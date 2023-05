Już wkrótce możemy ujrzeć najnowszą część gry z serii Grand Theft Auto – wynika z wiadomości, którą przekazuje serwis IGN. Wydawca Take-Two Interactive planuje w roku fiskalnym 2025 przynieść spory przychód.

Doniesienia dotyczące rzekomej daty premiery GTA 6 opierają się o komunikat prasowy Take-Two Interactive, czyli wydawcy serii gier, który dotyczy prognozowanych zarobków w nadchodzących latach. Jeden z fragmentów raportu sugeruje, że w 2024 r. przedsiębiorstwo może planować duże wydarzenie.

Kiedy GTA 6? Rok 2024 jest całkiem realny

Spekulacje dotyczące premiery jednej z najbardziej wyczekiwanych przez graczy gier mówiły już wcześniej o prezentacji tytułu jeszcze w maju 2023 r. W ramach zapowiadanej konferencji z inwestorami, Take-Two miało pokazać GTA 6. Oliwą dla ognia oczekiwań graczy bez wątpienia był też wpis dziennikarza HipHopGamer, który pod koniec kwietnia chwalił się, że zobaczył produkcję w akcji.

Ostatnie spekulacje się nie sprawdziły, choć i tak oczekujący gracze mogą mówić o małym sukcesie, bowiem opublikowany raport finansowy Take-Two zakłada, że w roku fiskalnym 2025 firma zarobi 8 mld dolarów.

“Rok fiskalny 2025 jest bardzo wyczekiwanym rokiem dla naszej firmy. Przez ostatnie kilka lat przygotowywaliśmy naszą działalność do wydania niesamowitej listy projektów, które przeniosą firmę na jeszcze wyższy poziom sukcesu. W roku fiskalnym 2025 spodziewamy się wkroczyć w tę nową erę, wprowadzając na rynek kilka przełomowych tytułów, które naszym zdaniem wyznaczą nowe standardy w naszej branży i pozwolą osiągnąć ponad 8 mld dolarów netto (...) z działalności operacyjnej” – mówi ważny w kontekście premiery GTA 6 fragment raportu Take-Two Interactive.

Oficjalnie nie wspomniano o GTA 6. Premiera może jednak wkrótce nadejść

Jak zauważa serwis IGN, w minionym roku fiskalnym zarobki Take-Two sięgały 5,3 mld dolarów. Wówczas był to rekordowo wysoki poziom – znacznie wyższy od wcześniej osiąganych ok. 3 mld dolarów. Osiągnięcie celu wyznaczonego na 2025 rok fiskalny w kwocie 8 mld dolarów wiąże się z koniecznością dużych przejęć w branży lub zaprezentowania niemal dwukrotnie większej liczby gier, niż miało to miejsce do tej pory.

W świetle tego, wydawca może mieć przygotowane kilka scenariuszy na kolejny rok. Wśród najważniejszych należy zatem wymienić przejęcie uznanego na rynku studia, “zalanie” rynku szeregiem nowych gier lub premierę GTA 6, która zdaniem branżowych mediów jest najbardziej realnym scenariuszem. Jeśli to się sprawdzi, rozpoczynający się w kwietniu 2024 r. rok finansowy 2025 może przynieść graczom to, na co czekają od lat.