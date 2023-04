Widział GTA VI w akcji. Gra będzie “niezapomniana”

Odpowiedź na pytanie kiedy premiera GTA VI nadal pozostaje tajemnicą. Producent i wydawca gry nie zdradza szczegółów dotyczących wyczekiwanego tytułu. Pojawiła się jednak nadzieją, że gra może być już gotowa – i w akcji widział ją dziennikarz HipHopGamer.

Twórca internetowy i dziennikarz związany z branżą gier był na spotkaniu z dyrektorem generalnym Take-Two Interactive, Straussem Zelnickiem. HipHopGamer pochwalił się zdjęciem w mediach społecznościowych i zdradza, że GTA VI “będzie niezapomniane”. Czy znane jest więcej szczegółów?

HipHopGamer widział GTA VI, ale nie może zdradzić szczegółów o grze

Spotkanie z dyrektorem firmy odpowiedzialnej za wydanie najnowszej gry z serii Grand Theft Auto zdaniem komentujących zdjęcie twórcy HipHopGamer w sieci może być zapowiedzią nadchodzącej premiery. “GTA VI będzie niezapomniane na zawsze” – czytamy w opisie zdjęcia na Twitterze.

HipHopGamer dość tajemniczo mówi o “nadchodzącej” premierze. Wynika to najprawdopodobniej z zawartych umów między twórcą a Take-Two Interactive. Choć z wpisu twórcy dowiadujemy się wyłącznie tego, że kolejne wydanie GTA będzie hitem “nie do zapomnienia”, to brak poza tym jakichkolwiek innych informacji.

Śledząc komentarze w sieci można trafić na spekulacje jakoby HipHopGamer miał zostać zatrudniony przy produkcji GTA VI i być odpowiedzialny za audycję w jednej ze stacji radiowych. Brak w tej teorii jakiegokolwiek potwierdzenia, ale z uwagi na codzienną pracę twórcy jako dziennikarza – może tkwić w tym ziarnko prawdy.

Warto wspomnieć, że obecnie najnowsze wydanie GTA 5 miało premierę niemal 10 lat temu, 17 września 2013 r. Od tego czasu nie poznaliśmy żadnych oficjalnych doniesień dotyczących kontynuacji serii. W sieci pojawiały się wprawdzie liczne przecieki (w tym jeden we wrześniu potwierdzony przez Rockstar Games), ale najważniejsza dla graczy data premiery pozostaje nadal tajemnicą.

Czy zatem wizyta HipHopGamera w Take-Two Interactive może zwiastować opublikowanie przez producenta gry zwiastuna zapowiadającego tytuł? Nie jest to wykluczone – szczególnie biorąc pod uwagę fakt, że Rockstar Games otwarcie przyznało, że pracuje nad grą. Prezentacja GTA VI dziennikarzowi może być potwierdzeniem tego, że GTA VI jest na końcowych etapach produkcji.