Harry Potter: Magic Awakened to jeszcze jedna gra w tym magicznym uniwersum, której polskiej premiery doczekamy się w tym roku. Ta przeznaczona jest na urządzenia mobilne i zapowiada się naprawdę dobrze.

Harry Potter: Magic Awakened to karciankowe MMORPG z akcją w Hogwarcie

Harry Potter: Magic Awakened to tytuł, który powinni zapamiętać fani nieco niezdarnego, ale też szalenie sympatycznego czarodzieja, znanego z książek J.K. Rowling. I choć w niego samego w grze się nie wcielimy, to jego dziedzictwo będzie jak najbardziej odczuwalne. Akcja toczy się bowiem 10 lat po wielkiej Bitwie o Hogwart.

No dobrze, ale co to właściwie jest za gra? To sieciowe RPG z systemem karciankowym u podstaw. Cztery filary samej rozgrywki to z kolei: eksploracja czarodziejskiego świata (wraz z Zakazanym Lasem), nauka eliksirów i zaklęć, a następnie wykorzystywanie zdobytej wiedzy w walce z magicznymi stworzeniami, jak i w potyczkach z innymi graczami (w trybie 1vs1 lub 2vs2). Nie zabraknie także gry w quidditcha, tańców na balu czy zakupów na ulicy Pokątnej. To wszystko czekać na nas będzie na smartfonach z Androidem oraz iPhone’ach.

Harry Potter: Magic Awakened jest najbardziej dochodową grą mobilną w Chinach, gdzie zadebiutowała w ubiegłym roku. Nie ma więc nic dziwnego w tym, że Warner Bros. Games chce wyjść z nią poza granice Państwa Środka. Potencjał jest olbrzymi i szkoda byłoby go nie wykorzystać. Taka próba zostanie podjęta w 2022 roku – gra zadebiutuje między innymi w Europie i obu Amerykach.

Aby się dobrze przygotować na tę premierę…

Obejrzyj oficjalny zwiastun gry Harry Potter: Magic Awakened:

Jeśli podoba ci się to, co pokazano, możesz już dokonać wstępnej rejestracji na oficjalnej stronie gry.

… Albo: poczekaj na Dziedzictwo Hogwartu

A jeśli karcianki i mobilki to nic dla ciebie, to pamiętaj, że w drodze nadal znajduje się wypełnione akcją magiczne RPG pod tytułem Dziedzictwo Hogwartu (Hogwarts Legacy). Choć ostatnio było o niej zdecydowanie ciszej, to wszystko wskazuje na to, że premiery tej gry doczekamy się jeszcze przed końcem tego roku.

Źródło: Wizzarding World, Eurogamer, informacja własna