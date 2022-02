Atmosfera wokół Hogwarts Legacy dość często diametralnie się zmienia. Aktualne znów dominują pozytywne nastroje i możliwe, że przynajmniej do premiery nic się nie zmieni.

Premiera Hogwarts Legacy już we wrześniu?

Tym razem źródła informacji wydają się godne zaufania. Temat gry powrócił bowiem przy okazji książki Jody Revenson pod tytułem „The Art and Making of Hogwarts Legacy”. Jej premiera ma odbyć się 6 września, a sama gra raczej nie zostanie wydana później. Najbardziej odpowiedni termin w takiej sytuacji to 1 września.

Dodajmy, że premierę zaraz po wakacjach sugerowało ostatnio kilku branżowych dziennikarzy i informatorów. Możliwe, że w części zweryfikujemy to już wkrótce, bo jednocześnie mówiono o nowym zwiastunie, który podobno zostanie opublikowany już w lutym lub w marcu.

Z Hogwarts Legacy jest już dobrze

Pierwotne plany zakładały, że Hogwarts Legacy trafi w ręce graczy w 2021 roku. Tak się jednak nie stało, bo swojego czasu premierę przesunięto na 2022 rok i to bez podania konkretniejszego terminu. Doszły do tego doniesienia, iż prace nad grą postępują wolniej niż zakładano i niewykluczone są kolejne opóźnienia. Warner Bros w końcu się do nich odniosło i zapewniło, że wszystko jest w porządku. A skoro tak, to nie ma większych podstaw by nie wierzyć we wspomniany wrzesień.

Czekacie? Przy Hogwarts Legacy, czyli RPG akcji osadzonym w świecie Harry’ego Pottera, można będzie bawić się na PC oraz konsolach PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox Series S i Xbox One.

Źródło: therowlinglibrary, twitter @accngt