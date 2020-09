Oto przed wami Hogwarts Legacy. Fani Harry’ego Pottera będą zachwyceni, bo już wkrótce wybiorą się do (wiadomo, że) najlepszej szkoły dla czarodziejów, gdzie przeżyją wspaniałą wirtualną przygodę

Harry Potter RPG? Hogwarts Legacy to coś w tym stylu

Hogwarts Legacy to gra, o której mówiło się od dłuższego czasu – RPG osadzone w niezwykłym świecie Harry’ego Pottera znanym z książek J.K. Rowling i niezwykle popularnych filmów. Wygląda na to, że fani tego uniwersum wreszcie doczekają się konkretnej produkcji, na jakie zasługuje ta marka, a dostarczy ją im studio, które naprawdę rzadko zawodzi, mianowicie Avalanche.

Jak na razie nie poznaliśmy zbyt wielu szczegółów na temat tego, jak będzie wyglądać rozgrywka w Hogwarts Legacy. Sądząc jednak po tym, co możemy zobaczyć na zwiastunie, nie zabraknie tu nauki magicznych zaklęć i eliksirów, opieki nad fantastycznymi zwierzętami, latania na miotłach czy rywalizacji między czterema domami tytułowej szkoły. Co tu dużo mówić – ekipa Avalanche najwyraźniej chce rozpieścić tych, którzy tak długo musieli czekać…

Zobacz pierwszy zwiastun Hogwarts Legacy:

RPG w świecie Harry'ego Pottera, ale bez Harry'ego Pottera

Z oficjalnej strony gry dowiadujemy się, że głównym bohaterem gry będzie uczeń, posiadający klucz do pewnego starożytnego sekretu, mogącego doprowadzić do rozłamu w świecie czarodziejów. Trafimy do otwartego świata, w którym będziemy musieli uważnie dobierać przyjaciół, walczyć z czarnoksiężnikami i podejmować decyzje, od których zależeć będą losy wszystkich.

Jeśli nic nie pokrzyżuje planów studia Avalanche i firmy Warner Bros, to premiery gry Hogwarts Legacy doczekamy się w 2021 roku, niestety na jakkolwiek dokładniejszy termin musimy jeszcze zaczekać. Już teraz wiemy za to, że produkcja zmierza na konsole PlayStation 5, PlayStation 5, Xbox Series X i Xbox One oraz komputery.

