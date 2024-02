Helldivers 2 nie działa. Problem z lobby i rozwiązanie

Studio Arrowhead stworzyło potwora. Helldivers 2 bije rekord za rekordem. Ogromne zainteresowanie sprawia, że nie można połączyć się z serwerem gry, a jak się już uda, to lobby świeci pustkami. Co można zrobić?

Walka o demokrację w Helldivers 2 bywa wymagająca i nie chodzi jedynie o poziom trudności gry, który często da nam popalić. Problemem jest fakt, że zainteresowanie tytułem przerosło możliwości dewelopera. Aktualny rekord to 457 tys. graczy zalogowanych jednocześnie na platformie Steam. A przecież Helldivers 2 jest dostępne również na PlayStation 5, a kto wie, może w przyszłości Helldivers 2 trafi na Xbox.

Niestety, ale wielu graczy rezygnuje, bo nie może połączyć się z grą. Dobieranie graczy w Helldivers 2 również nie działa tak, jak powinno to wyglądać. Można próbować temu zaradzić. Jedna sztuczka naprawdę działa, co mogę potwierdzić po 50 godzinach gry.

Helldivers 2: nie można połączyć się z serwerem

Jeśli przywita cię ten sam komunikat, który widzisz na grafice otwierającej ten artykuł, to możesz jedynie czekać. Nie przeskoczymy przeciążonych serwerów. Deweloperzy konsekwentnie zwiększają ich pojemność.

Moja cierpliwość również była wystawiona na próbę. Najdłuższy czas oczekiwania wynosił ponad 40 minut, jednak zazwyczaj po 10 minutach udało się połączyć i wejść na swój statek. Jeden problem rozwiązany, ale to nie wszystko. Helldivers 2 ma kooperacyjny charakter i dobrze byłoby skompletować ekipę. I oto kolejny problem.

Helldivers 2: puste lobby

Jak wypełnić lobby w Helldivers 2? Aktualnie najlepiej jest zapraszać znajomych do rozgrywki, korzystając z opcji w zakładce “Społeczność”. Możemy dołączyć do znajomego, jego oddziału lub zaprosić go na swój statek. Jeśli nie mamy znajomych, to warto rozesłać zaproszenia randomowym graczom - znajdziemy ich w zakładce “Niedawni gracze”.

Jeśli dołączenie do cudzego statku nie działa z poziomu gry, warto korzystać z zaproszeń na Steamie lub PS5 Party. Wydaje mi się, że takie rozwiązanie to większa szansa powodzenia.

A co jeśli nie mamy znajomych? Teoretycznie po wybraniu misji nasze lobby powinno zapełnić się randomowymi graczami. Od kilku dni tak się nie dzieje. Nie działa również funkcja znajdowania szybkiej gry. Jest ona związana z manewrem S.O.S. I tak, manewr S.O.S. działa, ale w trochę inny sposób, niż podpowiada logika.

Helldivers 2: sztuczka z manewrem S.O.S.

Jak wypełnić lobby w Helldivers 2? Gdy szukamy "szybkiej gry", jesteś informowani, że trwa poszukiwanie sygnałów S.O.S. innych graczy. Jest niemal pewne, że aktualnie nie uda nam się dołączyć do gry (oby w przyszłości to się zmieniło). Można to ominąć. Internauci odkryli “jeden prosty trik”.

Użytkownik Reddita radzi. Sprawdziłem - działa! Wybieramy misję i wkraczamy do akcji samotnie. Najlepiej, aby nie była to nasza misja docelowa. Po wylądowaniu korzystamy od razu z manewru S.O.S. Rzucamy i czekamy, aż S.O.S. spokojnie wyląduje, po czym wracamy na statek (opuszczamy misję samotnie).

Po powrocie wystarczy wybrać inną misję, naszą docelową misję i najpewniej nasze lobby zapełni się w mgnieniu oka. Grając na PC, z włączoną rozgrywką międzyplatformową, przetestowałem ten patent 10 razy i działał w 8 przypadkach.

Może warto spróbować tej metody? Zauważyłem wysoką skuteczność, ale pytanie brzmi, co przyniesie kolejna aktualizacja Helldivers 2. Deweloperzy praktycznie codzinnie wypuszczają łatkę i nie ma gwarancji, że ta metoda będzie działać w przyszłości. Miejmy nadzieję, że uciekanie do takich sztuczek nie będzie już konieczne.

Źródło: Reddit, informacja własna