Helldivers 2 na Xbox i to już. Petycja graczy

Phil Spencer z chęcią widziałby Helldivers 2 na konsolach Xbox, ale nie ma tak lekko. Dzieło Arrowhead jest dostępne jedynie na PS5 i PC, przez co wielu graczy nie może walczyć za demokrację. Być może specjalna petycja zmieni ten stan rzeczy.

Powiedzieć, że Helldivers 2 zalicza udaną premierę, to jak nic nie powiedzieć. Ba, sami deweloperzy najwyraźniej nie spodziewali się takiego sukcesu, o czym świadczy pospieszne zwiększanie pojemności serwerów. Ponad 400 tys. graczy na samym Steamie przerosło dewelopera. Umieszczenie tego tytułu na liście najlepszych gier 2024 nie było błędem.

Petycja w sprawie Helldivers 2

Walkę za demokrację zarządzaną w Helldivers 2 możemy rozpocząć na konsoli PlayStation 5 lub po zakupie gry na platformie Steam. Gracze Xbox są w tej sytuacji poszkodowani i mocno ubolewają nad ekskluzywnością gry, podobnie jak sam Phil Spencer, który nie pogardziły obecnością Helldivers 2 na konsolach Xbox.

Gracze biorą sprawy w swoje ręce. Powstała specjalna petycja z prośbą o premierę Helldivers 2 na Xbox. Aktualnie pod tym apelem opowiedziało się ponad 40 tys. graczy. Wydanie gry na kolejną platformę “to nie tylko kwestia dostępności”; petycja stara się nas przekonać, że chodzi o “świadectwo siły jedności”, czyli elementu tak mocno wpisanego w DNA tytułu.

Priorytetem jest ustabilizowanie Helldivers 2

Skuteczność internetowych petycja to kwestia mocno dyskusyjna, jednak sam fakt pojawienia się takiej to potwierdzenie, że Helldivers 2 to pożądana i solidna produkcja. Załóżmy czysto teoretycznie, że apel graczy zostanie wysłuchany i Helldivers 2 faktycznie trafi na Xbox. Nawet jeśli są takie plany, to twórcy mają teraz inne “zmartwienia”, a skupianie się na portowaniu gry raczej nie jest priorytetem.

Priorytetem jest natomiast ustabilizowanie gry. Przeciążone serwery mogą działać zniechęcająco, a przecież gracz to zwierzę płochliwe. Dodatkowo, Helldivers 2 ma szansę stać się długowieczną grą. Pytanie brzmi: kiedy Arrowhead udostępni nową zawartość? Potencjał jest ogromny. Kto wie, może Helldivers 2 otrzyma nowe frakcje wrogów demokracji, pojazdy, nowe tryby? Czas pokaże.

