Szerzenie demokracji w Helldivers 2 wymaga poświęceń, ofiar i cierpliwości, ale czego się nie robi dla Super Ziemi. W miniony weekend dały o sobie znać problemy z serwerami i nie ma w tym nic dziwnego, jeśli spojrzymy, ile osób gra w Helldivers 2.

Studio Arrowhead najwyraźniej nie przewidziało takiego scenariusza. Długo oczekiwana kontynuacja Helldivers triumfuje w blasku i chwale ku uciesze graczy – wirtualnych krzewicieli demokracji zarządzanej. Miniony weekend pokazał, w jakiej formie jest Helldivers 2. Nie bez powodu umieściliśmy ten tytuł na liście najlepszych gier 2024. Gigantyczna frekwencja nadwyrężyła serwery gry.

Właśnie dlatego nie mogliście zagrać w Helldivers 2

W miniony weekend padł absolutny rekord. Dane SteamDB wskazują, że Helldivers 2 w kulminacyjnym momencie przyciągnął nieco ponad 409 tys. graczy. Ta liczba dotyczy platformy Steam, a przecież Helldivers 2 jest również dostępne na PS5, jednak w przypadku konsoli nie mamy konkretnych liczb.

By uzmysłowić sobie potęgę Helldivers 2, spójrzmy na inne gry: frekwencyjny rekord GTA 5 na Steamie to nieco ponad 360 tys. graczy jednocześnie. Z kolei Starfield na Steamie ma na swoim koncie “tylko” 330 tys. graczy bawiących się w tym samym momencie. Odbiór Helldivers 2 napawa optymizmem: gra została oceniona ponad 80 tys. razy na Steamie w ciągu 10 dni od premiery (71 proc. to pozytywne głosy, krytyka jest obecna i dotyczy głównie serwerów).

SES Lewiatan Demokracji nadciąga

409 tys. graczy w Helldivers to i tak niski wymiar kary dla infrastruktury serwerowej. Chętnych do szerzenia demokracji było znacznie więcej, ale cierpliwość graczy została wystawiona na próbę. Sam czekałem ponad 20 minut na to, by wejść do rozgrywki, a kolejne 20 poświęciłem na próbę skompletowania drużyny wszelkimi możliwymi sposobami.

Studio Arrowhead jest świadome istnienia problemów i robi co może, by ustabilizować grę. My również pełnimy służbę i walczymy za Super Ziemię. Po 45 godzinach szerzenia demokracji zbliża się czas rozłożenia Helldivers 2 na czynniki pierwsze. Wypatrujcie zatem statku SES Lewiatan Demokracji, który lada moment przybędzie z recenzją.

Źródło: Steam, SteamDB