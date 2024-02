DLC do Elden Ring wychodzi z ukrycia. FromSoftware zaprasza graczy na prezentację dodatku. Pierwszy zwiastun zobaczymy już dziś, 21 lutego, co można odebrać jako prezent z okazji drugiej rocznicy wydania gry.

Jeśli nie mieliście okazji zagrać w grę roku 2022, nad czym bardzo ubolewacie, to zaplanujcie dłuższy urlop, bo ta produkcja niesamowicie wciąga - przekonuje Maciej Piotrowski w swojej recenzji Elden Ring. Ten rasowy przedstawiciel gatunku soulslike przypomina o swoim istnieniu. Nadchodzi potężne, pełnoprawne DLC!

Zwiastun Elden Ring: Shadow of the Erdtree już dziś

Chciałoby się napisać “wszystko, co wiemy o Elden Ring: Shadow of the Erdtree”, ale to aktualnie mija się z celem, gdyż prezentacja dopiero przed nami. FromSoftware zaprezentuje pierwszy zwiastun dziś, 21 lutego. Transmisja w serwisie YouTube startuje o godzinie 15:300 czasu polskiego.

Najwyraźniej właśnie wtedy poznamy oficjalną datę premiery Elden Ring: Shadow of the Erdtree. Tak głośna produkcja była i nadal jest obiektem zakulisowych doniesień. Insider o pseudonimie billbil-kun, tak dobrze znany graczom, przekazał, że DLC podobno trafi na rynek 21 czerwca 2024 r. Do tej informacji należy podejść ze zdrową dawką sceptycyzmu.

Nieoficjalnie: Bandai Namco nie zrezygnuje z fizycznych wersji

Insider dodaje, że Elden Ring: Shadow of the Erdtree zadebiutuje również w wersji fizycznej. Bandai Namco podobno przygotowało specjalne wydanie GOTY z DLC i podstawową wersją gry dla graczy PS5/XSX w cenie 79,99 dolarów.

Pojawiła się wzmianka o fizycznej edycji kolekcjonerskiej. Ta z kolei ma być dostępna nie tylko dla graczy konsolowych, ale i dla użytkowników PC. Cena? Nieoficjalnie 259,99 dolarów. Zawartość “kolekcjonerki” owiana jest tajemnicą. Macki insidera najwyraźniej nie sięgają aż tak głęboko. Przypuszczalnie w tym tygodniu ruszą zamówienia przedpremierowe Elden Ring: Shadow of the Erdtree.

To były intensywne 2 lata

Od momentu wydania Elden Ring minęły niemal równe dwa lata. W tym czasie FromSoftware nie próżnowało. Seria aktualizacji poprawiła komfort rozgrywki w Elden Ring, a nawet wprowadzono nową zawartość (darmowe Elden Ring: Colosseum DLC). Deweloperzy z FromSoftware “po drodze” zaserwowali graczom Armored Core VI: Fires of Rubicon.

I wreszcie pełnoprawny dodatek do Elden Ring, nad którym cierpliwie pracowali deweloperzy. W sieci są pewne poszlaki, które mogą wskazywać na to, że graczom Xbox zostanie zaoferowany specjalny kontroler z motywem Elden Ring: Shadow of the Erdtree. Wykluczyć takiej oferty nie można. Teoretycznie to byłby znakomity sposób na uhonorowanie tak znakomitej marki.

