Planszówkowa adaptacja Heroes of Might & Magic III, za którą odpowiedzialne jest polskie wydawnictwo Archon Studio, ma wiernie oddawać zasady znane z gry komputerowej. Za kilka dni ruszy zbiórka na Kickstarterze, a tymczasem zaprezentowano zwiastun tytułu i podano datę premiery.

Heroes of Might & Magic III powraca jako planszówka

Heroes of Might & Magic III to najpopularniejsza odsłona w serii Heroes. Zadebiutowała w 1999 roku, 15 lat po premierze Ubisoft wydał grę w wersji HD. Teraz słynna strategia turowa powraca w formie gry planszowej. W przyszłym tygodniu ruszy zbiórka na Kickstarterze i z tej okazji polskie wydawnictwo Archon Studio przygotowało zwiastun oraz podało kilka istotnych informacji o swoim projekcie.

Planszówka będzie przeznaczona dla 1-4 graczy, a czas gry ma wynosić około 120 minut. Każda rozgrywka będzie inna, z uwagi na generowaną losowo planszę składającą się z 20 puzzli. Każdy gracz będzie mógł wybrać jeden z pięciu dostępnych miast - Nekropolię, Zamek, Fortecę, Bastion lub Lochy. Będą w nich dostępne potwory znane z gry komputerowej. Co więcej, w każdym mieście będzie dostępnych dwóch bohaterów o unikatowych zdolnościach.

W pudełku znajdziemy między innymi wspomniane już 20 kafelków mapy, 6 figurek bohaterów, ponad 100 kart do gry oraz tokenów.

Heroes of Might & Magic III: The Board Game - kiedy premiera?

Zbiórka na Kickstarterze rozpocznie się już za kilka dni - potrwa od 15 do 24 listopada. Docelowo twórcy chcą zebrać 250 000 zł. Co więcej, przygotowano też specjalne nagrody, w przypadku przekroczenia konkretnych progów. Przykładowo, wpłacając 75 euro (ok. 350 zł) otrzyma się grę planszową oraz specjalny dodatek, na ten moment owiany tajemnicą. W przypadku kwoty 199 euro (ok. 940 zł) dodatkowo przysługiwać będą trzy rozszerzenia gry, album z grafiką i kolekcja plakatów.

Jeśli twórcom uda się zebrać założoną sumę, gra powinna trafić na półki sklepowe w grudniu 2023 roku.

Źródło: kickstarter, homm3boardgame.com