Na Kickstarterze rozpoczęła się zbiórka na kolejną grę planszową z serii Escape the Dark. Fani The Last of Us z pewnością ucieszą się, iż przy okazji podano też mnóstwo istotnych informacji o planszówce - w tym jej cenę oraz datę premiery.

The Last of Us: Escape the Dark - ruszyła zbiórka na Kickstarterze

Tydzień temu informowaliśmy o tym, iż zapowiedziano kolejną planszówkę z serii Escape the Dark. Nad grą pracuje firma Themeborne we współpracy ze studiem Naughty Dog, twórcą serii The Last Of Us. Wówczas twórcy nie podzielili się zbyt wieloma informacjami na temat powstającej planszówki - wiadomo było między innymi, iż będzie przeznaczona dla 1-5 graczy i skupi się na kooperacji. Teraz wiemy już o wiele więcej, jako że wczoraj rozpoczęła się zbiórka na grę na Kickstarterze. Z tej okazji podano konkretne informacje na temat ceny gry, mechaniki oraz datę jej premiery, a także zaprezentowano materiał zapowiadający planszówkę:

W materiale gry planszowa opisywana jest jako „nowa ewolucja silnika Escape the Dark”. Gracze wcielą się w rolę ocalałych, a ich celem będzie przetrwanie w niebezpiecznym, postapokaliptycznym otoczeniu. Planszówka symuluje otwarty świat za pomocą kości i kart, które wskazują lokalizacje, obiekty i nie tylko. W grze pojawią się też „zawieszenia”, czyli różne emocjonalne formy cierpienia. Zagadki, pułapki i wyzwania oraz tworzenie przedmiotów będą odgrywać w The Last of Us: Escape the Dark główną rolę.

W pudełku z grą znajdą się między innymi:

dwuczęściowa plansza,

6 kart postaci i tokenów,

100+ kart z przedmiotami,

40+ kart lokacji, wrogów i wyzwań,

40+ specjalnych kości,

80+ tokenów i znaczników.

Na ten moment zaprezentowano dwie figurki, które znajdą się w grze: Joela oraz Ellie.

The Last of Us: Escape the Dark - cena i premiera

Podstawowa wersja gry będzie kosztować 65 funtów, czyli ok. 350 zł, natomiast za kolekcjonerskie wydanie trzeba będzie zapłacić 99 funtów (ok. 532 zł). Jednak to nie wszystko, gdyż do ceny gry należy doliczyć jeszcze koszty wysyłki. Dla mieszkańców Europy wynosić będzie 19,95 funtów (ok. 107 zł) lub 23,95 funtów (ok. 129 zł).

Premiera The Last of Us: Escape the Dark zaplanowana jest dopiero na koniec przyszłego roku. W międzyczasie będą pojawiać się nowe informacje na temat nadchodzącej planszówki.

Źródło: kickstarter, youtube, naughty dog