Prawie codziennie mamy jakieś nietypowe święto, a na dziś akurat przypada Dzień Gier Planszowych. Co roku 10 października miłośnicy planszówek świętują, a wydawcy, sklepy i lokale organizują rozmaite wydarzenia, turnieje i wyprzedaże.

10 października to Dzień Gier Planszowych – poznaj najlepsze z nich

Obchodzony 10 października Dzień Gier Planszowych jest świetną okazją, by pograć w planszówki ze znajomymi i nieznajomymi, ale też by wzbogacić swoją kolekcję o jakieś dobre produkcje. Niektóre sklepy organizują tego dnia wielkie wyprzedaże, więc warto wpaść i się rozejrzeć. My na benchmarku także staramy się od czasu do czasu polecić coś fajnego – czy to w recenzjach, czy też w rankingach. Sprawdź na przykład:

Nie tak dawno sprawdzaliśmy między innymi planszową wersję kultowego Wolfensteina, a także kierowaną do miłośników filmowego „Cosia” planszówkę The Thing. Recenzowaliśmy również dwie propozycje z gatunku hybrydowego (czyli łączące papierowe i cyfrowe elementy) – Kroniki Zbrodni oraz (osadzone w realiach mrocznego fantasy) Destinies. A recenzja innej nowości – Poszukiwanie Planety X – pojawi się na benchmarku lada chwila (i od razu zdradzę, że jest to jedna z najwyżej ocenianych przez nas planszówek w ostatnich miesiącach).



Poszukiwanie Planety X

Mocna końcówka roku – te planszówki warto mieć na radarze

Kolejne ciekawe gry planszowe już majaczą na horyzoncie. Tylko do końca tego roku czekają nas tak mocne premiery jak choćby asymetryczna Zatoka Kupców (w której trafiamy do świata fantasy i próbujemy spełnić swoje kupieckie marzenia) czy też intrygujące Dzikie Serengeti z tworzeniem filmu dokumentalnego w tle.



Dzikie Serengeti

Na liście nadchodzących premier odnajdujemy też rodzinną planszówkę Flamecraft (w której zabawa polega na stworzeniu miejsca idealnego dla smoków) czy też zaawansowana strategia Oath: Kroniki Władzy i Banicji. W tej ostatniej wypatruje się duchowego spadkobiercy gry Root, łączącego w sobie rozbudowaną narrację z kontrolą terytorium.



Oath: Kroniki Władzy i Banicji

Warto grać w planszówki – nie tylko w dniu ich święta

Poza dawaniem po prostu czystej frajdy i byciem świetnym sposobem na relaks planszówki potrafią też zrobić dobrze naszym mózgom. Rozwijają kreatywność, pamięć i podstawowe umiejętności poznawcze, a przy okazji zbliżają do siebie ludzi i wzmacniają relacje. Idealnie sprawdzają się do budowania więzi rodzinnych, ale też przyjaźni. Dlatego właśnie zdecydowanie warto grać w planszówki – nie tylko od święta!

Daj więc znać, w co dziś zagrasz i za co najbardziej kochasz planszówki.

Źródło: własne