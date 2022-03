Wszyscy fani Gry o Tron mogą mieć powody do radości. Wyczekiwany prequel House of the Dragon właśnie otrzymał datę premiery. Co ciekawe, zadebiutuje on niedługo przed innym, wysokobudżetowym serialem.

Akcja serialu rozgrywa się 200 lat przed wydarzeniami z Gry o Tron. Większość skupia się na domu Targaryenów. Paddy Considine zagra króla Viserysa Targaryena. Produkcja prequela rozpoczęła się w kwietniu 2021 roku, a za scenariusz odpowiadają George R.R. Martin i Ryan Condal. W serialu pojawią się także: Matt Smith, Emma D’Arcy, Olivia Cooke, Milly Alcock, Graham McTavish, Rhys Ifans, Steve Toussaint, Eve Best i Sonoya Mizuno. Swego czasu ujawniono również zwiastun produkcji, który teraz możecie zobaczyć poniżej.

Zobacz zwiastun serialu House of the Dragon:

Kiedy premiera serialu House of the Dragon?

Zwiastun, zwiastunem, ale pora w końcu na najważniejszą informację. Serial House of the Dragon zadebiutuje 21 sierpnia 2022 roku. Wygląda więc zatem na to, że szykują nam się dni pełne serialowych emocji, bowiem warto tutaj wspomnieć, że 2 września 2022 roku swoją premierę będzie miał serial Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy. Na szczęście, nie są to jedyne dobre wieści, bowiem wraz z ujawnieniem daty premiery, HBO Max pokazało również nowe ujęcia niektórych postaci.

Jeśli chcecie zobaczyć więcej zdjęć z planu serialu, to koniecznie sprawdźcie oficjalne konto House of the Dragon na twitterze.

No to przyznać się, kto nie może się już doczekać sierpnia? Koniecznie dajcie znać w komentarzach!

Źródło: HBO Max, House of the Dragon