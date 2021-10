Są podstawy by sądzić, że House Of The Dragon stanie się kolejnym hitem produkcji HBO. Wreszcie otrzymaliśmy mały przedsmak przygotowywanej opowieści.

House Of The Dragon wychodzi z cienia

Wreszcie, bo z zapowiedzią House Of the Dragon mieliśmy do czynienia pod koniec 2019 roku. Nieco później podano przybliżoną datę premiery i w zasadzie na tym skończyło się ujawnianie ważnych informacji. Dziś dano jednak konkretny powód do tego, aby ponownie wspomnieć o omawianym serialu. Inaczej nie wypada określać przecież pierwszego zwiastuna.

To krótkie wprowadzenie w klimat oraz fabułę. Przypomnijmy, że mowa tutaj o prequelu bardzo popularnego serialu Gra o tron. Nowa historia ma rozgrywać się 200 lat wcześniej. W głównych rolach wystąpią Paddy Considine (jako Viserys Targaryen), Emma D'Arcy (Rhaenyra Targaryen), Matt Smith (Daemon Targaryen) i Olivia Cooke (Alicent Hightower). Jednocześnie przedstawiono polski tytuł serialu - Ród Smoka.

Ród Smoka pierwszy zwiastun

Kiedy premiera House Of The Dragon?

Gra o tron znajduje się na Waszych listach ulubionych seriali? Jeśli tak to jest spore prawdopodobieństwo, że będziecie chcieli zobaczyć również House Of the Dragon. Kiedy będzie to możliwe?

Póki co serial nie ma jeszcze dokładnie określonej daty premiery. Podtrzymywane są jednak wcześniejsze informacje mówiące o 2022 roku. Zainteresowani będą musieli udać się na HBO Max. Bardzo możliwe, że debiut tej platformy streamingowej na naszym rynku odbędzie się w podobnym czasie co premiera serialu.

Źródło: HBO Polska