Huawei Mate 50 Pro to najnowszy flagowy smartfon tego producenta. Zapowiedzi są odważne, bo mówią o wyznaczaniu nowych standardów w branży. Nie trzeba się z tym zgadzać, ale w pewnych punktach smartfon faktycznie zapowiada się świetnie.

Huawei Mate 50 Pro na dziesiąta rocznicę premiery pierwszego modelu Mate

Huawei nie ma teraz lekko, odcięcie firmy o możliwości stosowania w smartfonach pełnej wersji systemu Android (z dostępem do usług i aplikacji Google) nie przeszło bez echa, sprzedaż zwłaszcza w naszej części świata mocno spadła. Z drugiej strony nie można odmówić producentowi tego, że stara się nie tylko przetrwać, ale też nadal oferować innowacyjne rozwiązania. A Huawei Mate 50 Pro, debiutujący w dziesiątą rocznicę premiery pierwszego modelu z flagowej serii Mate, wydaje się idealnym urządzeniem na ich pokaz.

„Na przestrzeni wielu ostatnich lat, użytkownicy urządzeń Huawei w Polsce korzystali z upowszechniania przez markę dostępu do przełomowych innowacji. Seria Mate konsekwentnie przesuwała granice, w każdej nowej generacji łącząc cały szereg najnowocześniejszych technologii Huawei. Mate 50 Pro kontynuuje ten zaszczytny dorobek, ponownie wprowadzając powiew pionierskiej świeżości w rynek smartfonów w Polsce. Nie ustaniemy w dostarczaniu naszym klientom zaawansowanych i pięknych urządzeń, inteligentnie wspomagających ich każdego dnia i w każdej sytuacji.” - Martin Sun, Country Manager Huawei CBG Polska

Najlepszy fotograficzny smartfon Huawei

Podobnie jak każdy topowy smartfon Huawei w ostatnich latach, Huawei Mate 50 Pro na pierwszy rzut oka najbardziej imponuje aparatem fotograficznym. Zastosowano tu nowy system XMAGE z 10 stopniową, fizyczną regulację przysłony, który ma pozwalać profesjonalnie dostosować parametry fotografowania, takie jak rozmycie i głębię pola do każdej sytuacji. Jest też ulepszony silnik obrazu XD Fusion Pro mający wyciągać maksimum możliwości z dużej matrycy 50 Mpix z czujnikami RYYB i jeszcze jaśniejszego obiektywu z przysłoną f/1.4. Możliwość domknięcia przysłony pozwala także na ustawienie ostrości pod kątem zdjęć makro i mikroskopijnych obiektów.

Producent zapewne, że zebrał tu rozwiązania sprawiające, że każde zdjęcie w „automacie” będzie cechowało się najwyższą jakością. Brzmi dobrze, nawet jeśli weźmie się pod uwagę, że akurat wśród nabywców tego smartfona znajdzie się więcej niż kilka osób korzystających z ręcznych trybów.

Poza tym Huawei Mate 50 Pro ma do zaoferowania także obiektyw ultraszerokokątny o kącie widzenia 120° z matrycą 13 Mpix oraz w teleobiektyw z hybrydowym zbliżeniem aż do 200x. Obiektyw główny oraz teleobiektyw posiadają optyczną stabilizację obrazu. Na froncie znalazł się natomiast aparat 13 Mpix pozwalający na fotografowanie w zakresie od 78° do 100°, współdziałający z sensorem do trójwymiarowego mapowania głębi.

Wytrzymała konstrukcja i duża wydajność

W kontekście jakości wykonania oraz designu też powiedziano sporo, jak zawsze dość ładnie. Jeśli kogoś interesuje dokładny przekaz, zastosowano tu piramidalny wzór Clous de Paris, natomiast dla wielu osób ciekawsze będą wzmianki o dodatkowej wersji wykończonej pomarańczową, wegańską skórą, a także o wytrzymałości. Nowe szkło Kunlun ma zapewniać wyjątkową odporność na uszkodzenia, potwierdzoną szwajcarskim certyfikatem SGS. Smartfon jest przy tym wodoszczelny zgodnie z normą IP68.

Wyświetlacz też jest flagowy, to zakrzywiony panel OLED z indywidualnie skalibrowanymi kolorami i częstotliwości odświeżania 120 Hz. Jest duży, bo ma przekątną 6.74 cala. Za wydajność odpowiada natomiast procesor Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 4G, współpracujący z 8 GB pamięci RAM oraz szybką pamięcią wewnętrzną UFS 3.1. Bateria cechuje się natomiast pojemnością 4700 mAh i obsługuje ładowanie Huawei SuperCharge - przewodowe o mocy 66 W orz bezprzewodowe o mocy 50 W.

Ile kosztuje Huawei Mate 50 Pro?

Huawei Mate 50 Pro wyposażony w 256 GB pamięci wewnętrznej został wyceniona na 5 999 złotych. Będzie dostępny w kolorach srebrnym i czarnym. Więcej, bo aż 6 499 złotych, trzeba będzie zapłacić za wariant z 512 GB pamięci wewnętrznej i wykończeniem z wegańskiej skóry w kolorze pomarańczowym

Regularna sprzedaż Huawei Mate 50 Pro rozpocznie się na naszym rynku 31 października, ale już od jutra do 30 października smartfon dostępny będzie dostępny w ofercie specjalnej. W jej ramach można będzie sięgnąć po słuchawki Huawei FreeBuds Pro 2 za złotówkę, a także otrzymać przedłużenie gwarancji o kolejny rok.

Źródło: Huawei, foto: Karol Żebruń