HUAWEI nova 10 Pro oraz HUAWEI nova 10 dotarły do Polski. Czym producent chce tutaj przyciągnąć klientów?

Ile kosztują HUAWEI nova 10 Pro oraz HUAWEI nova 10?

Smartfony HUAWEI nova 10 Pro oraz HUAWEI nova 10 zostały zaprezentowane na początku tego miesiąca, o czym wspominaliśmy wymieniając ich najważniejsze cechy. Dziś ujawniono bardzo ważną, dla niektórych pewnie nawet najważniejszą informację, a mianowicie polskie ceny.

HUAWEI nova 10 Pro wyceniono na 2999 złotych. Osoby sięgające po HUAWEI nova 10 zapłacą nieco mniej, bo 2499 złotych. Obydwa modele przygotowano w dwóch kolorach - szarym (Starry Silver) i czarnym (Starry Black). Trafią do ofert sklepów Media Expert, RTV Euro AGD, Media Markt, Amazon, x-kom i Komputronik, oficjalnej Strefy Marki na Allegro oraz Huawei Experience Store i Huawei.pl.

Jest promocja dla pierwszych kupujących

Pierwsi kupujący mogą liczyć na ofertę specjalną. Będzie obowiązywała od jutra od godziny 10.00 do 9 października.

Zamawiając jednego z omawianych smartfonów można będzie odebrać słuchawki HUAWEI FreeBuds Pro 2 (za 1 zł). W przypadku HUAWEI nova 10 jest to promocja na start, a w przypadku HUAWEI nova 10 Pro promocja przedsprzedażowa, bo ten model zadebiutuje nieco później - 10 października.

Co oferują smartfony HUAWEI nova 10 Pro oraz HUAWEI nova 10?

Producent akcentuje tutaj kilka najważniejszych cech, które jego zdaniem powinny najmocniej kusić użytkowników. Co konkretnie?

Smartfony są smukłe i lekkie. Grubość HUAWEI nova 10 Pro to zaledwie 7,8 mm (przy wadze 191 g), z kolei HUAWEI nova 10 to najsmuklejszy jak dotąd smartfon z tej serii - mierzy jedynie 6,88 mm (przy 168 g wagi).

Jednocześnie oferują nie lada gratkę dla sympatyków selfie, aparat z ultraszerokokątnym obiektywem i matrycą 60 Mpix. Dodatkowo w droższym modelu został on uzupełniony przez obiektyw do zbliżeń i portretów z matrycą 8 Mpix, jest on pierwszym tak wyposażonym smartfonem w historii. Nie bez znaczenia ma być tu także autofocus z poczwórną detekcją fazy, nie zabrakło opcji rejestrowania filmów w 4K i funkcji wideo Dual-View.

Obydwa smartfony (pracujące pod kontrolą EMUI 12 z HMS) napędza procesor Qualcomm Snapdragon 778G 4G (6 nm) współpracujący z 8 GB RAM. Zostały też wyposażone w ekrany OLED z odświeżaniem 120 Hz i aparaty główne 50 Mpix + 8 Mpix + 2 Mpix. HUAWEI nova 10 oferuje przy tym 128 GB pamięci wewnętrznej oraz baterię 4000 mAh z ładowaniem 66W. W HUAWEI nova 10 Pro zamknięto 256 GB pamięci wewnętrznej oraz baterię 4500 mAh obsługującą ładowanie 100W.

