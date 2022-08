Jeśli interesuje was zakup telefonu marki Huawei, niezależnie od tego czy jesteście kompletnie świeżymi użytkownikami urządzenia mobilnego, czy przesiadacie się z innego sprzętu, wymaga wiedzy związanej z zastosowaną w tych telefonach platformą usług mobilnych

To se ne vrati, czyli skąd to całe zamieszanie z przesiadką z GMS na HMS?

Jeszcze kilka lat temu, przesiadka z telefonu innej marki z systemem Android na telefon Huawei, czy też na odwrót, nie wiązała się ze stresem. Co najwyżej zmianą przyzwyczajeń, związanych z innego typu nakładką niż w poprzednim smartfonie, większą lub mniejszą liczbą udogodnień, ewentualnie innym wyglądem ikon, bo dla niektórych użytkowników ta ostatnia rzecz również potrafi być problematyczna.

GMS to usługi, które oficjalnie działają na każdym telefonie z Androidem z pominięciem produktów marki Huawei. Z kolei HMS to oficjalne środowisko sprzętu Huawei, ale też dostępne bez problemów dla telefonów pozostałych marek

Dlaczego? Praktycznie każdy telefon z Androidem, a w tym wszystkie modele Huawei (a także obecnego wówczas w Polsce Honora), działał pod kontrolą tej samej platformy programistycznej, czyli GMS (Google Mobile Services). W 2020 roku sprawy przybrały jednak inny obrót, w oczach wielu użytkowników telefonów, niekorzystny dla Huawei (Honor z czasem zerwał oficjalne więzy z Huawei i udało mu się wrócić do GMS, ale dziś marka ta nie jest dostępna w Polsce). Huawei musiał ograniczyć się w swoich nowych telefonach do usług HMS (Huawei Mobile Services). Warto zauważyć, że HMS istniał już wcześniej, równolegle z GMS, ale nie było potrzeby by użytkownicy telefonów Huawei czuli się zobligowani do korzystania z natywnej platformy usług Huawei.



Huawei P30 Pro, w zasadzie ostatni flagowiec tej marki, który bez problemów współpracował z usługami Google



Huawei P50 Pro. Wygląda podobnie jak poprzednik z 2019 roku, a jednak usługi Google nie są na nim natywnie obsługiwane. Ikonę Sklep Play zastąpiła ikona AppGallery

Skąd bierze się całe zamieszanie z problematyczną przesiadką z GMS na HMS, ewentualnie odwrotnie? Usługi Google są dominujące w świecie smartfonów, przyzwyczajaliśmy się do nich przez lata i z dużym prawdopodobieństwem ktoś z naszych znajomych z nich korzysta. Poza tym aplikacje Google są też powszechnie używane na komputerach. W efekcie komunikacja ze znajomymi, współpracownikami jest silnie utrudniona, gdy nie można uruchomić bez przeszkód aplikacji ze sklepu Google Play

HMS od GMS różni się w jednym podstawowym zakresie. Co prawda HMS może być powiązany z systemem Androidem, tak jak w przypadku GMS, to dostęp do oprogramowania w ramach oficjalnego sklepu z aplikacjami, usług lokalizacyjnych, komunikacyjnych, odbywa się na innych zasadach. Dlatego aplikacja przeznaczona dla GMS, choć można ją zainstalować na telefonie z HMS z pliku .apk nie musi się na nim uruchamiać.

Mój najbardziej irytujący problem w przypadku czystego HMS to …? Brak pełnej dostępności do dysku Google. Co prawda Huawei ma swój wygodny dysk, ale burzy on łatwość udostępniania zdjęć i innych danych osobom, które polegają na GMS, a tych jest dziś wśród moich znajomych i współpracowników niestety większość

Efekt może być podobny (choć nie musi), możemy przeglądać internet, korzystać z poczty, ale wymaga to zwykle innych aplikacji i usług, które na dodatek nie są kompatybilne z aplikacjami dostępnymi w sklepie Google. Nie oznacza to jednak, że przesiadka z GMS na HMS nie jest możliwa, bo pewna furtka istnieje, a w 2022 roku jest ona otwarta szerzej dla przeciętnego użytkownika telefonu niż wcześniej.

Ewentualna przesiadka z GMS na HMS w przypadku telefonów Huawei w 2022 roku jest wygodniejsza niż w poprzednich latach

Cztery sposoby przesiadki z telefonu oficjalnie wspierającego GMS (Google) na telefon z HMS (Huawei)

Zobaczmy więc jak dokonać przesiadki z GMS na HMS (można też odwrócić procedurę). Można jej dokonać na czterech podstawowych poziomach, które wiążą się z różnego stopnia zmianą przyzwyczajeń i używanych aplikacji. Każde z tych działań ma swoje zalety i wady.

Sposób 1, czyli kompletna przesiadka na HMS - oznacza to, że całkowicie porzucamy środowisko Google, przenosimy się na natywne aplikacje i usługi Huawei.

Zalety: nie pojawią się problemy związane ze stosowanym oprogramowaniem, gdyż w całym zakresie będziemy wewnątrz ekosystemu Huawei. Niektóre narzędzia Huawei mogą okazać się wygodniejsze niż te oferowane przez Google.

Wady: rezygnujemy z usług Google i musimy je zastąpić odpowiednikami Huawei, które nie zawsze działają tak samo, czasem też nie są dostępne

Sposób 2, czyli przesiadka na HMS z zachowaniem współpracujących narzędzi GMS - oznacza to, że adaptujemy się do rdzenia usług HMS, korzystamy z jego zalet, a jednocześnie możliwości instalacji aplikacji GMS z nieoficjalnych źródeł, czy też dostępu do ich wersji przeglądarkowych (Huawei nazywa to Szybkie Aplikacje) lub wersji natywnych na stronie producenta (tu trzeba tez upewnić się, czy GMS nie jest mimo wszystko potrzebny)

Zalety: dostęp do sporej liczby aplikacji z Google Play poprzez alternatywne źródła, ewentualnie w postaci narzędzi on-line (nie muszą to być odpowiedniki 1:1 natywnych aplikacji GMS), a jednocześnie niezakłócona niczym instalacja aplikacji z AppGallery

Wady: choć bardzo dużo aplikacji z nieoficjalnych źródeł to te same narzędzia co w Google Play, te mocno związane z usługami GMS, w tym produkty Google są nadal niedostępne, a te które uda się zainstalować mogą działać z problemami (np. trudność w dokonywaniu zakupów czy zapisywaniu postępu w grach lub dostępie do usług GMS z poziomu aplikacji, a także ogólna niestabilność oprogramowania) lub nie być dostępne do pobrania w najnowszych wersjach

Sposób 3, czyli mieszane środowisko HMS i GMS - w tym przypadku korzystamy z zalet ekosystemu Huawei, a tam gdzie potrzebne są narzędzia GMS używamy ich w symulowanym środowisko Google, które minimalizuje problemy z kompatybilnością.

Zalety: większość aplikacji, które polegają na GMS działa bezproblemowo, w tym gry, narzędzia rozrywkowe (np. HBO Max) i natywne narzędzia Google (Dysk, Zdjęcia, Gmail, Meet), możemy zachować jednocześnie w środowisku HMS te aplikacje GMS, które działają w nim bezproblemowo lub są dostępne tylko w nim (np. Dysk Huawei)

Wady: wciąż niektóre aplikacje mogą działać niestabilnie, bez dostępu do wszystkich swoich funkcji, trzeba pamiętać, że jest to środowisko łączone, w którym GMS jest jedynie gościem nie koniecznie wykorzystującym pełen potencjał sprzętowy urządzenia

Sposób 4, czyli pełna adaptacja telefonu z HMS do środowiska GMS - to rozwiązanie, które wymaga solidnej ingerencji w oprogramowanie telefonu i wiedzy jak to zrobić, złamania zabezpieczeń, a mimo to niekoniecznie musi dać ten sam efekt w przypadku każdego telefonu.

Zalety: teoretycznie dostajemy telefon z GMS, który nie sprawia problemów od strony programowej

Wady: utrata gwarancji, ryzyko, że nie wszystkie elementy sprzętowe będą dobrze działać, brak pewności, że na danym modelu da się takiej przesiadki dokonać

Który ze sposobów przesiadki z GMS na HMS jest najlepszy?

Najmniej tłumaczenia wymaga Sposób 1, ale też niekoniecznie będzie najszybszy, bo zmiana nawyków i dostosowanie alternatywnych narzędzi do potrzeb użytkownika to długa procedura. Najszybszy będzie Sposób 2, w którym możemy połączyć zalety klonowania zawartości starego telefonu, z łatwością dostępu do aplikacji HMS w AppGallery i GMS poprzez narzędzie Petal.



Narzędzie Petal. W ciągu kilku lat rozrosło się do obszernej wyszukiwarki przeróżnych treści związanych z zapytaniem użytkownika. Lecz wciąż ważna jest tu zakładka Aplikacje, w której mamy odnośniki do źródeł plików instalacyjnych narzędzi, których brak w AppGallery

Najwygodniejszy i najmniej kłopotliwy jest Sposób 3, w którym posiłkować będziemy się aplikacją GSpace dostępną w AppGallery. Huawei nie ukrywa, że jest to właśnie ta oficjalna furtka, dla osób, które chcą mieć ciastko i zjeść ciastko, czyli przesiąść się na telefon Huawei, ale zachować co najlepsze ze starego urządzenia z GMS. Na tym rozwiązaniu skupiamy się w dalszej części tego materiału.



GSpace (inaczej Google Space) to natywne narzędzie z AppGallery, które daje nam szansę na usługi GMS w nowych telefonach marki Huawei

Uwaga: aplikacja Googlefier, która również umożliwia instalację usług GMS, tak jak GSpace, nie jest narzędziem z AppGallery, poza tym nie działa na telefonach z EMUI 11 i nowszym, a to wyklucza jej użycie na najnowszych modelach smartfonów Huawei, takich jak nova Y70, ale też starszych modelach po ewentualnej aktualizacji oprogramowania EMUI

Sposób 4 jest równie kuszący co i kłopotliwy. Nie będziemy w tym tekście poświęcać mu czasu, gdyż jest to rozwiązanie obarczone sporym ryzykiem, nie gwarantujące sukcesu i dla wielu modeli telefonów z HMS niedostępne.

Co w środowisku HMS może nas skusić? Bez względu na wybraną drogę przesiadki z GMS

Pomimo negatywnego nastawienia do usług HMS, które, nie da się ukryć, wciąż jest powszechne w świecie użytkowników sprzętów mobilnych, platforma Huawei ma kilka dopracowanych i bardzo wygodnych rozwiązań. Niektóre z nich można traktować jako wzorcowe.

ID Huawei - czyli odpowiednik użytkownika Google, ułatwia dostęp do usług, sklepu, ofert sprzedażowych, korzystanie z profitów dla użytkowników produktów Huawei, komunikację z innymi urządzeniami, super wygodne logowanie poprzez skanowanie kodu QR lub zbliżanie urządzeń

- czyli odpowiednik użytkownika Google, ułatwia dostęp do usług, sklepu, ofert sprzedażowych, korzystanie z profitów dla użytkowników produktów Huawei, komunikację z innymi urządzeniami, super wygodne logowanie poprzez skanowanie kodu QR lub zbliżanie urządzeń Chmura Huawei - odpowiednik dysku Google, ale tez z nim niekompatybilny, miejsce, którym możemy korzystać z darmowej przestrzeni, a także w atrakcyjnej cenie wykupić dodatkowe miejsce, w chmurze można przechowywać i współdzielić pliki, kopie zapasowe telefonu, ustawień, zarządzać zdalnie urządzeniem (wykrywanie, blokowanie, kasowanie).

- odpowiednik dysku Google, ale tez z nim niekompatybilny, miejsce, którym możemy korzystać z darmowej przestrzeni, a także w atrakcyjnej cenie wykupić dodatkowe miejsce, w chmurze można przechowywać i współdzielić pliki, kopie zapasowe telefonu, ustawień, zarządzać zdalnie urządzeniem (wykrywanie, blokowanie, kasowanie). Huawei Share - narzędzie do wygodnego współdzielenia się zawartością urządzeń, nie tylko smartfonów, przesyłania danych, zdalnego przeglądania zawartości

- narzędzie do wygodnego współdzielenia się zawartością urządzeń, nie tylko smartfonów, przesyłania danych, zdalnego przeglądania zawartości Urządzenie+ / Super Urządzenie - mechanizm łączenia zasobów i współdzielenia (w telefonach z EMUI zapożyczony z platformy Harmony OS)

- mechanizm łączenia zasobów i współdzielenia (w telefonach z EMUI zapożyczony z platformy Harmony OS) Wirtualny pulpit - działa tylko w wyżej pozycjonowanych telefonach Huawei, pozwala podłączyć zewnętrzny monitor i pracę z telefonem jak z komputerem w środowisku okienkowym

- działa tylko w wyżej pozycjonowanych telefonach Huawei, pozwala podłączyć zewnętrzny monitor i pracę z telefonem jak z komputerem w środowisku okienkowym Narzędzia do współpracy między urządzeniami - łatwość obsługi telefonu z poziomu komputera (przy pomocy aplikacji PC Manager), który może być traktowany jako zewnętrzny monitor, albo zarządzany jako aplikacja okienko w komputerze ze wsparciem mechanizmów kopiowania i uruchamiania aplikacji z wykorzystaniem zasobów komputera

- łatwość obsługi telefonu z poziomu komputera (przy pomocy aplikacji PC Manager), który może być traktowany jako zewnętrzny monitor, albo zarządzany jako aplikacja okienko w komputerze ze wsparciem mechanizmów kopiowania i uruchamiania aplikacji z wykorzystaniem zasobów komputera Łączenie bezprzewodowe z komputerem - zawartość telefonu z HMS może być udostępniona jako folder sieciowy bezprzewodowo poprzez Wi-Fi każdemu komputerowi w otoczeniu bez konieczności łączenia kabelkiem

Krok pierwszy przesiadki, którego zwykle nie powinno się pomijać - klonowanie telefonu

Niezależnie od tego, który Poziom przesiadki na telefon z HMS wybierzemy, warto zadbać o przeniesienie ustawień, plików i być może także aplikacji ze starego telefonu. W tym celu posłużymy się aplikacją Phone Clone, która zapewnia wygodne środowisko do bezprzewodowego kopiowania zawartości poprzedniego telefonu poprzez sieć Wi-Fi zestawioną pomiędzy telefonami. A z taką sytuacją mamy do czynienia w sytuacji, gdy przesiadamy się z usług GMS.



Phone Clone jest dostępne w Google Play, uruchamiamy ją jednocześnie na starym i nowym telefonie. Do transmisji danych potrzebne jest połączenie bezprzewodowe

Aplikację Phone Clone należy zainstalować na starym i nowym telefonie. Na nowym będzie ona już preinstalowana, na starym pobierzemy ją z Google Play. Należy uruchomić oprogramowanie na obu telefonach i zgodnie z podanymi tam instrukcjami połączyć ze sobą oba urządzenia. Następnie na starym urządzeniu wybieramy te rzeczy, które chcemy skopiować, a potem potwierdzamy kopiowanie. Wybrać można wszystko lub pojedyncze elementy.



Po nawiązaniu połączenia wybieramy pozycje do kopiowania na starym telefonie. Nawet jeśli są to tylko kontakty, SMSy i rejestr połączeń, Phone Clone będzie lepszym rozwiązaniem niż przeznaczone do takich celów aplikacje firm trzecich

Co można skopiować z pomocą Phone Clone? Jakie są korzyści? Kontakty - w ten sposób przeniesiemy kontakty, które są zsynchronizowane z usługami Google, do usługi Huawei. Można to osiągnąć także z pomocą innych aplikacji, ale to najszybszy i najprostszy sposób.

- w ten sposób przeniesiemy kontakty, które są zsynchronizowane z usługami Google, do usługi Huawei. Można to osiągnąć także z pomocą innych aplikacji, ale to najszybszy i najprostszy sposób. Wiadomości - kopiujemy treść SMSów, dzięki czemu w nowym urządzeniu pojawią się one na liście tak jakby to urządzenie było starym

- kopiujemy treść SMSów, dzięki czemu w nowym urządzeniu pojawią się one na liście tak jakby to urządzenie było starym Rejestr Połączeń - kopiujemy rejestr połączeń, efekt podobny jak przy kopiowaniu Wiadomości

- kopiujemy rejestr połączeń, efekt podobny jak przy kopiowaniu Wiadomości Zawartość Galerii - kopiowanie zdjęć, filmów, które zostały przez nas wykonane danym smartfonem (nie ma tu możliwości ograniczenia liczby kopiowanych danych, przenoszone jest wszystko)

- kopiowanie zdjęć, filmów, które zostały przez nas wykonane danym smartfonem (nie ma tu możliwości ograniczenia liczby kopiowanych danych, przenoszone jest wszystko) Ustawienia i dane aplikacji systemowych - konfiguracja i dane dla narzędzi systemowych, takich jak przeglądarka Huawei, pliki rejestratora, konfiguracja aparatu, komunikacji NFC, poczty

- konfiguracja i dane dla narzędzi systemowych, takich jak przeglądarka Huawei, pliki rejestratora, konfiguracja aparatu, komunikacji NFC, poczty Zawartość folderów z danymi - pliki biurowe, Office, PDF i inne, możemy wybrać nawet pojedyncze pliki do skopiowania

- pliki biurowe, Office, PDF i inne, możemy wybrać nawet pojedyncze pliki do skopiowania Aplikacje, ich dane i ustawienia - zainstalowane na telefonie oprogramowanie, w ten sposób możemy przenieść niezakłóconą instalację danej aplikacji bez konieczności jej odszukiwania w AppGallery lub innym źródle oprogramowania i instalacji od podstaw

Po dokonaniu kopiowania danych poprzez Phone Clone otrzymamy najlepszą możliwą kopię naszego telefonu z GMS z pominięciem konfliktowych aplikacji. Można zrezygnować z klonowania telefonu lub ograniczyć się jedynie do systemowych ustawień i rejestrów połączeń oraz kontaktów. W ten sposób obejdziemy niemożność synchronizacji tych danych z kontem Google w przypadku telefonu z HMS.

Z czym nie poradzi sobie narzędzie Phone Clone

Niektóre pliki i aplikacje mogą być nieprzenaszalne przez Phone Clone i z taką perspektywą należy się liczyć. Dotyczy to przede wszystkim narzędzi związanych głęboko z usługami Google, które można wybrać jako aplikacje do kopiowania, ale niekoniecznie taka operacja się powiedzie. Dotyczy to na przykład YouTube czy googleowej aplikacji Zdjęcia. Część aplikacji nawet po skopiowaniu może nie działać ze względu na wymóg GMS na telefonie lub działać w ograniczonym zakresie (tak jest w przypadku Dysku Google czy aplikacji GMail).

Dotyczyć to może na przykład specyficznych aplikacji społecznościowych (Facebook, Messenger czy Instagram działają poprawnie), aplikacji zakupowych czy transportowych, które wykorzystują mapy Google i przede wszystkim gier, które wykorzystują dane zapisane w chmurze i usłudze Gry Google. Utracimy też dostęp do kopii zapasowych polegających na chmurze Google. Do aplikacji trzeba będzie ponownie się zalogować.



Komunikat o niemożliwości skopiowania niektórych danych pojawi się przed rozpoczęciem klonowania telefonu na starym urządzeniu. Widać go też po zakończeniu procedury na urządzeniu docelowym

Jeśli napotkacie takie problemy, to znak, że pora na aplikację GSpace, chyba że zadowolicie się przystosowaniem do narzędzi Huawei. Każde z tych dwóch rozwiązań ma jak zwykle swoje zalety i wady.

Aplikacja GSpace pozwoli na korzystanie z aplikacji GMS, ale nowy telefon może działać mniej sprawnie w ich przypadku niż poprzednie urządzenie. Rozwiązaniem jest tu drobna doza cierpliwości, co wystarczy jeśli narzędzi powiązanych z GMS używamy sporadycznie lub utrzymujemy je w pamięci po uruchomieniu.

Z kolei przestawienie się na alternatywne narzędzia Huawei wymaga czasu i jak już wspomniałem może uniemożliwić współdzielenie danych z posiadaczami telefonów innych niż te z HMS, za to gwarantuje pełne wykorzystanie potencjału naszego nowego telefonu.

Krok drugi przesiadki, czyli podszywamy się pod telefon z GMS

Tak jak wspomniałem, posiadacze starszych telefonów z HMS, które nie były aktualizowane powyżej EMUI w wersji 10, mogą szukać szczęścia z aplikacją Googlefier. Lepszym będzie jednak uniwersalne rozwiązanie, czyli aplikacja GSpace, która zadziała także na najnowszych obecnie telefonach z HMS. W tym budżetowym Huawei nova Y70 czy składanym Mate Xs2.

Aplikację GSpace instalujemy z AppGallery jako natywne narzędzie HMS. Potem postępujemy zgodnie z instrukcjami w aplikacji, które przypominają działania podczas konfigurowania nowego telefonu z GMS. Nasz telefon zostanie uwierzytelniony jako jedno z urządzeń, które GMS widzi jako uprawnione. Może to być Huawei P30 Pro czy Huawei nova 4e, na wybór nie mamy wpływu. Dopóki chodzi tylko o usługi GMS aktywowane w naszym telefonie nie jest to problemem, ale gdy chodzi o wykorzystanie zasobów sprzętowych poprzez GMS, symulowany telefon może być ograniczeniem.



Kolejne kroki wdrażania środowiska GMS za pomocą GSpace na telefonie z HMS. Najpierw instalacja z AppGallery, aplikacji i dodatkowych plików



W oknie GSpace mamy proponowane aplikacje, które należy aktywować, a w zasadzie zainstalować. Wymaga to udzielenia zgody na instalację ze źródła GSpace. Jeśli po wydaniu tej zgody wciąż widnieje komunikat o brakujących zgodach należy ich udzielić. Może to być, na przykład zgoda na brak optymalizacji baterii (pośrednią konsekwencją takiego funkcjonowania GSpace może być nieznacznie szybsze rozładowywanie się akumulatora w telefonie)



Gdy udzielimy wszystkich potrzebnych zgód, przechodzimy przez proces logowania się go Google Play. Na tym etapie dowiemy się pod jaki sprzęt podszyje się nasz telefon, decydujemy też, czy chcemy, by GSpace wykonywało kopię zapasową telefonu



Po zalogowaniu się do Google Play, możemy ponowić instalację aplikacji. GSpace proponuje kilkanaście najważniejszych narzędzi (sugeruję by Facebook i Messenger instalować jednak spoza tego środowiska), ale z poziomu aplikacji Google można dokonać instalacji dowolnej aplikacji z Google Play. Za pomocą ikonki z plusem można też przenieść do środowiska GMS niektóre aplikacje, które były zainstalowane wcześniej na telefonie. Jeśli GSpace odmówi poprawnego działania, rozwiązaniem zwykle jest ponowne uruchomienie tej aplikacji

Tak wdrożone GMS nie będzie jednakże nadrzędne wobec HMS dlatego musimy liczyć się z pewnymi ograniczeniami. Czyli:

aplikacje Google i te z Google Play uruchamiamy z folderu-aplikacji GSpace, można ich skróty umieścić dla wygody na ekranie głównym

nie uda się nam zainstalować Google Play bezpośrednio, to narzędzie jest dostępne tylko chwilowo jako GStore po każdym restarcie GSpace, ale poprzez aplikację Google w GSpace możemy zawsze wyszukać interesujący nas program i skorzystać z odnośnika do Google Play, który aktywuje instalację

telefon może nas nie informować o konieczności zainstalowania takich dodatków jak Gry Google, trzeba o tym pamiętać we własnym zakresie

te aplikacje, które działają już prawidłowo w HMS, na przykład Facebook, Messenger czy WhatsApp, nawet jeśli instalowane z pominięciem AppGallery, a także programy bankowe dostępne wprost w AppGallery, lepiej uruchamiać w natywnym środowisku, będą one bardziej responsywne niż te uruchomione przez GSpace

część oprogramowania wciąż może mieć problemy lub wręcz nie chcieć się uruchomić, niestety nic na to nie poradzimy, taka konfliktowa aplikacja i sukces lub nie w jej prawidłowym uruchomieniu to prawdziwy test tego czy HMS jest środowiskiem dla nas



Po lewej okno GSpace z opcjami dla aplikacji. Każdą aplikację można przenieść na ekran główny jako skrót z nałożoną ikonką GSpace, aktualizować i usunąć. Po tej ostatniej operacji najlepiej uruchomić GSpace ponownie. Pośrodku ekran główny z aplikacjami z Google Play, a po prawej z aplikacjami z AppGallery. Natywne narzędzia jak Telefon, Wiadomości, Przeglądarka, Galeria i Aparat w dolnym rzędzie ikon są nie zmienione

Największą zaletą GSpace jest to, że uruchomimy bezproblemowo narzędzia Google, które w czystym HMS w żadnym wypadku nie zadziałają. Ja ucieszyłem się z niezakłóconego niczym dostępu do Dysku Google, ale też aplikacji YouTube, która po wycofaniu działającej bezproblemowo w HMS wersji Vanced stała się z powrotem niezbędna. A także Ubera, bez którego czasem nie sposób się obyć, a jako aplikacja przeglądarkowa w HMS potrafi on szwankować.



Okno YouTube, Uber, Dysk Google, aplikacji uruchomionych na telefonie Huawei z HMS. Wyglądają identycznie jak aplikacje na telefonie z usługami Google

Jeśli chcemy korzystać z aplikacji GMS to pamiętajmy, że trzeba je uruchamiać z poziomu aplikacji GSpace. Nie zadziałają nam linki do Google Play w przeglądarce Huawei, czy jakiejkolwiek innej uruchomionej w środowisku HMS. Jeśli korzystamy z aplikacji uruchomionej poprzez GSpace możemy liczyć także na dostęp do zapisanych wcześniej w chmurze Google haseł.

Jeśli nie aplikacje Google, to czym zastąpić nasze ulubione narzędzia?

Krok pierwszy i krok drugi przesiadki zgodnie ze Sposobem 3 powinny pozostawić was z telefonem, w którym mamy wygodny dostęp do narzędzi Huawei, a zarazem nie jesteśmy zbytnio ograniczeni gdy przychodzi do korzystania z aplikacji Google. To rozwiązanie oczywiście nie musi każdego satysfakcjonować, poza tym może was najść ochota głębszej integracji HMS. A wtedy warto wiedzieć jakie alternatywy są najwygodniejsze i kiedy nie są one w ogóle konieczne.

Dostęp do poczty - tutaj dobrym rozwiązaniem jest aplikacja Microsoft Outlook (dostepna z repozytorium niezależnego), doskonale radzi sobie ona z agregacją poczty zarówno z GMaila jak i wszelkich innych narzędzi pocztowych / Huawei oferuje natywną aplikację Petal Mail, która da sobie radę z kontami Outlook, ale już nie Google, domyślnie możemy korzystać z poczty w domenie petalmail.com

- tutaj dobrym rozwiązaniem jest aplikacja Microsoft Outlook (dostepna z repozytorium niezależnego), doskonale radzi sobie ona z agregacją poczty zarówno z GMaila jak i wszelkich innych narzędzi pocztowych / Huawei oferuje natywną aplikację Petal Mail, która da sobie radę z kontami Outlook, ale już nie Google, domyślnie możemy korzystać z poczty w domenie petalmail.com Oprogramowanie biurowe - w HMS możemy bez kłopotów używać aplikacji Microsoft Office (dostępna poprzez AppGallery), która umożliwia odczyt i edycję plików Microsoftu, ale również dokumentów PDF / alternatywą jest natywny pakiet Dokumenty Huawei, który zintegrowany jest z Dyskiem Huawei w podobnym stopniu co aplikacje Google z dyskiem Google - niestety nie jest to zbyt popularne narzędzie, choć też funkcjonalne

- w HMS możemy bez kłopotów używać aplikacji Microsoft Office (dostępna poprzez AppGallery), która umożliwia odczyt i edycję plików Microsoftu, ale również dokumentów PDF / alternatywą jest natywny pakiet Dokumenty Huawei, który zintegrowany jest z Dyskiem Huawei w podobnym stopniu co aplikacje Google z dyskiem Google - niestety nie jest to zbyt popularne narzędzie, choć też funkcjonalne Agregator RSS w Google Chrome - wygodną alternatywą jest aplikacja Feedly, w której możemy synchronizować dane pomiędzy telefonami poprzez wewnętrzne konto Feedly

- wygodną alternatywą jest aplikacja Feedly, w której możemy synchronizować dane pomiędzy telefonami poprzez wewnętrzne konto Feedly Przeglądarka Internetowa - w HMS można co prawda uruchomić przeglądarkę Chrome, ale znacznie wygodniejszym narzędziem jest Microsoft Edge / Huawei proponuje także własną Przeglądarkę, która jest wygodna w użytkowaniu, ale nie zapewnia wygody synchronizacji danych z przeglądarką na komputerze

- w HMS można co prawda uruchomić przeglądarkę Chrome, ale znacznie wygodniejszym narzędziem jest Microsoft Edge / Huawei proponuje także własną Przeglądarkę, która jest wygodna w użytkowaniu, ale nie zapewnia wygody synchronizacji danych z przeglądarką na komputerze Dysk chmurowy - natywny Dysk Huawei możemy wykorzystać do przechowywania w chmurze wszystkich danych z telefonu, włącznie z kopiami zapasowymi i synchronizowanymi na bieżąco zdjęciami i filmami, dostęp do dysku jest możliwy także z pomocą komputera, wadą tego dysku jest brak udostępniania całych folderów (tylko pojedyncze pliki)

- natywny Dysk Huawei możemy wykorzystać do przechowywania w chmurze wszystkich danych z telefonu, włącznie z kopiami zapasowymi i synchronizowanymi na bieżąco zdjęciami i filmami, dostęp do dysku jest możliwy także z pomocą komputera, wadą tego dysku jest brak udostępniania całych folderów (tylko pojedyncze pliki) Mapy - dzięki GSpace możemy korzystać wygodnie z aplikacji, które potrzebują do pracy map Google, ale Huawei ma swoją alternatywę w postaci Map Petal, oferują one podgląd map podobnie jak Mapy Google, z dostępem do warstwy Satelita czy ruch drogowy, mamy tu też wygodną opcje nawigacji i zintegrowaną wyszukiwarkę ciekawych instytucji, usług powiązanych z lokalizacją w Mapach Petal, problemem może być otwieranie linków do map z przeglądarki, które nie prowadzą do map Huawei, pokazywane są one wtedy jako puste

Podsumowanie. Czy przesiadka z GMS na HMS ma sens jest to skórka warta wyprawki?

O tym czy przesiadka z GMS na HMS jest rozwiązaniem dla nas decyduje pozytywna odpowiedź na każde z poniższych trzech pytań:

Czy podoba się nam wybrany przez nas telefon marki Huawei z HMS? (wbrew pozorom to bardzo ważne pytanie, na które odpowiedź nie powinna być przesłonięta samą niechęcią do HMS jako taką) Czy jesteśmy w stanie zaakceptować brak dostępności danej aplikacji i powiązanej z nią usługi, nie tylko w natywnej formie, ale też jako alternatywa, również poprzez GSpace, czy aplikacja przeglądarkowa? (tutaj warto zasięgnąć języka na forach internetowych, gdzie posiadacze telefonów z HMS dzielą się własnymi doświadczeniami) Czy godzimy się ze zmianą części nawyków i przyzwyczajeń, które wymusza przesiadka z GMS na HMS? (oznacza to, że pewne czynności będziemy wykonywać inaczej, choć nie oznacza to, że mniej efektywnie)

Gdy padnie 3xTAK możecie śmiało brać pod uwagę przesiadkę z GMS na telefon z HMS. Opisany przez nas Sposób 3 to najlepsze i najbardziej wszechstronne rozwiązanie. Wbrew pozorom, tak skonfigurowany telefon z HMS i GMS jako dodatek poprzez aplikację GSpace, sporej liczbie użytkowników w pełni wystarczy. A jeśli potrafimy zadowolić się wyłącznie tym co oferuje HMS, czyli Sposobem 1, to tym lepiej.

To czy przesiadka z GMS na HMS będzie 100% zależy od tego z jakich aplikacji i funkcji w starym telefonie korzystamy. Może okazać się, że zmiana ekosystemu w żaden sposób nie będzie dla nas odczuwalna, może też okazać się fiaskiem tylko z powodu jednego niekompatybilnego narzędzia

Nie wszystko da się przewidzieć. Nawet jeśli przesiadka z GMS na HMS jest dla nas rozwiązaniem akceptowalnym, nowe smartfony Huawei są dostosowane do współpracy z HMS, a nie GMS. Istnieje więc ryzyko, co prawda bardzo niewielkie, że coś nie pójdzie po naszej myśli. Trzeba o tym pamiętać, mając też na względzie fakt, że również przesiadka pomiędzy telefonami różnych marek z GMS może wiązać się z takim ryzykiem

Gdy na choć jedno z pytań odpowiemy NIE, to wiadomo, że przesiadka z GMS na HMS nie jest pomysłem dla nas. Jeśli byście się na nią zdecydowali, wiązałoby się to z ogromnym stresem i niezadowoleniem, za które obwinilibyście Huawei, ostatecznie wracając do użytkowania telefonu innej marki, który pracuje pod kontrolą GMS.