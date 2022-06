Ultrasmukły i superlekki MateBook 16s oraz zaprojektowany pod kątem stylu i użyteczności MateBook D 16 – oto nowe laptopy Huawei, zaprezentowane dziś w Stambule i gotowe na polską premierę.

Nowe laptopy Huawei: MateBook D 16 oraz MateBook 16s

To, co przede wszystkim łączy te dwa nowe laptopy, to duże, 16-calowe wyświetlacze FullView. Cechy charakterystyczne tego rozwiązania to niezwykle cienkie ramki, dzięki czemu zyskujemy większy ekran przy zachowaniu tradycyjnych wymiarów urządzenia. W przypadku laptopa Huawei MateBook D 16 wyświetlacz ma proporcje 16:10, a w MateBooku 16s – 3:2, co pozwala efektywnie rozlokować okienka na pulpicie. Ten drugi jest ponadto dotykowy, a na dodatek może pochwalić się 100-procentowym pokryciem palety kolorów sRGB.



Huawei MateBook D 16

Na komfort użytkowania duży wpływ mają też, rzecz jasna, klawiatury. Nowy MateBook D 16 ma specjalnie zoptymalizowane klawisze cechujące się 1,5-milimetrowym skokiem i tzw. miękkim lądowaniem, czyli amortyzacją podczas naciskania. To samo rozwiązanie znajdziemy w MateBooku 16s. Jeden i drugi komputer ma również zintegrowaną kamerkę 1080p z pakietem funkcji inteligentnych (takich jak zamazywanie tła, koncentracja typu twarzą-w-twarz czy utrzymywanie twarzy w centrum kadru). Dopełnieniem całości jest mikrofon z funkcją redukcji szumów.

Wysoka wydajność, nienaganna funkcjonalność

Kluczowa jest oczywiście wydajność. W przypadku tych nowych laptopów dbają o nią procesory z rodziny Intel Core 12. generacji, z dopiskiem „H”: od i5-12450H, aż do i7-12700H. Specyfikację uzupełniają jeszcze szybkie dyski SSD, dwukanałowa pamięć RAM oraz wszystkie kluczowe moduły łączności bezprzewodowej. A żeby wszystko się za bardzo nie nagrzewało, producent postawił na system chłodzenia z wentylatorami à la płetwy rekina.



Huawei MateBook 16s

Huawei Super Device to kolejne rozwiązanie, o którym warto wspomnieć. Dzięki niemu nowe MateBooki potrafią szybko sparować się z innymi urządzeniami Huawei (takimi jak myszki, słuchawki czy telefon) – bez kabli i bez konfiguracji. Pozwala to też na bezproblemowe przesyłanie danych pomiędzy smartfonem a laptopem. A wszystko to zamknięte zostało w komputerach ważących niespełna 2 kilogramy.

Nowe laptopy Huawei – kiedy i za ile?

Nowe laptopy Huawei trafią do sprzedaży 25 lipca bieżącego roku, ale już dziś można złożyć zamówienie przedpremierowe. W przypadku modelu MateBook D 16 zaoszczędzimy w ten sposób 700 złotych, a do MateBooka 16s otrzymamy w prezencie monitor MateView GT 34 za symboliczną złotówkę.

Regularne ceny nowych laptopów przedstawiają się następująco:

MateBook D 16 z procesorem Core i5 oraz 8 GB RAM – 3999 zł

MateBook D 16 z procesorem Core i5 oraz 16 GB RAM – 4399 zł

MateBook D 16 z procesorem Core i7 oraz 16 GB RAM – 5699 zł

MateBook 16s z procesorem Core i7 i 16 GB RAM – 7499 zł

Laptopy znajdziesz w oficjalnym sklepie Huawei, a także w popularnych sieciach, takich jak Komputronik, Media Expert, RTV EURO AGD, Media markt czy Neonet.

Źródło: Huawei, informacja własna