Dopiero co zaprezentowany Huawei MateBook 16s bez wątpienia robi bardzo dobre wrażenie – jest lekki, jest stylowy i wyposażony w najnowszy procesor. Poprawiono nawet kamerę, zatem postanowiliśmy przetestować go specjalnie dla Was – czy jest tak dobry, jak go malują?

4,7/5

Poprzednie wcielenie Huawei MateBook 16 (bez „s”) opisał dla Was (zaledwie 2 miesiące temu) Karol, w ramach porównania z Huawei MateBook E (2w1 z ekranem OLED). Już wtedy model ten przypadł nam do gustu, co tylko potwierdził właściwy test owego MateBook 16 miesiąc później, zatem nie miejcie nam za złe, że tak entuzjastycznie podchodzimy do premiery jeszcze nowszej odsłony tego biznesowego laptopa, który zadowoli również twórców treści, głównie stawiających na mobilność oraz potrzebujących systemu Windows.



Podobieństwo do pewnego produktu, który również posiada „Book” w nazwie (i dopisek „Pro”) jest więcej niż uderzające…

O czym przeczytamy w recenzji laptopa Huawei MateBook 16s:

Huawei naprawdę punktuje za styl i jakość

Laptopa otrzymujemy w niespecjalnie okazałym opakowaniu, w którym znajdziemy również zasilacz (kostkę z USB-C) o mocy 90 W (dla modelu z i9-12900H przewidziany jest zasilacz 135 W). Jednakże po jego wypakowaniu od razu zapominamy o wszystkim innym. Laptop trzymany w rękach sprawia wrażenie bardzo solidnego i w istocie takim jest. Konstrukcja została odlana ze stopu metali lekkich, co gwarantuje nie tylko wysoką sztywność i wytrzymałość, ale również bardzo elegancki wygląd. Dodatkowy plus to niska masa urządzenia – 1,99 kg.



Kabel dołączony w zestawie ma 2 metry długości – do większości zastosowań w zupełności wystarczy, a w razie potrzeby może też ładować nasz (nie Apple) telefon.

Pokrywa jest przytrzymywana blisko pulpitu z pomocą mocnych magnesów i jej zamykaniu towarzyszy bardzo satysfakcjonujący „klik”. Jednocześnie otwieranie matrycy z użyciem jednego palca i bez przytrzymywania całej konstrukcji każdorazowo kończy się sukcesem. Zawiasy pracują bardzo płynnie, pozwalając ustawić ekran w dogodnej pozycji i trzymają go w niej nawet, gdy obsługujemy laptopa dotykając matrycę.



Wyprofilowana w celu otwierania pokrywy część podstawy skrywa w sobie mikrofony.

Pokrywę zabarwiono w procesie anodyzacji na srebrny kolor – dzięki temu niemal zupełnie nie widać na niej odcisków palców (a wierzcie nam – sprawdzaliśmy na różne sposoby…). Jedyne zdobienie to logo producenta w środkowej części, wykończone na wysoki połysk. Pokrywa, mimo iż jest bardzo szczupła (jak i cały laptop), zdołała zachować bardzo przyzwoitą sztywność.



Matryca otwiera się maksymalnie do 150°, zatem nie ma możliwości używania na niej wygodnie rysika.

Od spodu laptop również nie zawodzi - dwie gumowe podkładki po całej szerokości gwarantują stabilną jak skała pozycję na blacie, jednocześnie zapewniając odpowiedni dystans dla obu zastosowanych w środku wentylatorów. Pokrywę można we własnym zakresie zdjąć, w celu wymiany dysku. Pamięci wymienić ani rozbudować nie można, gdyż jest na stałe wlutowana w płytę główną.



Spód wykonano z maszynowo tłoczonego aluminium, dzięki czemu jest tak pięknie obły.

Złączy typowo dla ultrabooków nie ma dużo, ale są w wysokim standardzie

Porty wyprowadzono z obu stron laptopa. Mimo tego, że wysokość pulpitu po otwarciu matrycy to zaledwie centymetr, to udało się tu zmieścić pełnowymiarowe USB-A. Łącznie do dyspozycji mamy:

2x USB 3.2 gen 1 (5 Gbps);

1x USB-C 3.2 gen 2 (10 Gbps);

1x Thunderbolt 4 (40 Gbps);

1x HDMI 2.0;

1x miniJack 3,5 mm (słuchawki z mikrofonem).

O ile do absencji złącza RJ45 (Ethernet) zdążyliśmy się już w tej klasy sprzęcie przyzwyczaić, tak zaskakiwać może nieco brak czytnika kart SD (w dowolnym rozmiarze).



Perforacja nad portami skrywa oczywiście głośniki.

Huawei MateBook 16s, tak jak poprzednicy, zachwyca peryferiami

Przycisk zasilania pełni również funkcję czytnika linii papilarnych, choć niestety nie ma wbudowanej pamięci, zatem aktywuje się dopiero na ekranie logowania. Klawiatura w nowym modelu została nieco jeszcze bardziej poprawiona (mimo iż ta w modelu MateBook 16 wydawała się już idealna) – teraz ma jeszcze wyższy skok klawisza (1,5 mm), dzięki czemu jeszcze lepiej czuć samo wciśnięcie.



O układzie klawiszy można by dyskutować – nam bardziej odpowiada układ z długim shiftem po lewej. Naturalnie nasz model posiada „nie polski” zestaw oznaczeń.

Klawiatura jest delikatnie podświetlana na biało (jest to bardzo chłodna biel) – podświetlenie można w dowolnym momencie wyłączyć lub lekko przyciemnić. Przycisk funkcyjny działa tu w roli przełącznika działania klawiszy w górnym rzędzie, co jest całkiem wygodnym rozwiązaniem. Brakuje jednak skrótu wyłączającego kamerę (można to zrobić w aplikacji).



Mamy nadzieje, że pamiętacie, gdzie jest spacja, bo w nocy jej nie dostrzeżecie!

Bez zmian pozostał touchpad, który, mimo iż wygląda jak ten z bliźniaczych modeli konkurencji, to pracuje zgoła inaczej – jest to klasyczna płytka z fizycznym klikiem (zamiast wirtualnego, realizowanego przez wibracje haptyczne). Czy to lepsze rozwiązanie, czy nie, to już kwestia gustu – my z pewnością touchpad w MateBook 16s doceniamy za rozmiar i precyzję śledzenia palca.



Touchpad oczywiście obsługuje wszystkie gesty Windows, jak przełączanie wirtualnych pulpitów.

Nowa kamera robi robotę, ale głośniki też brzmią jakby lepiej

Nad matrycą udało się zmieścić zupełnie nową, znacznie wyższej jakości kamerę internetową o rozdzielczości 2,1 MPx. Nie tylko oznacza to możliwość kręcenia 1080p przy 30 FPS, ale również znacznie lepsze radzenie sobie ze słabszym oświetleniem.



Niestety miejsca już nie starczyło na podczerwień, aby móc używać kamery do odblokowywania laptopa twarzą.

Kamera posiada również dedykowany soft, w którym możemy sprzętowo wyciąć lub rozmazać tło, a także aktywować automatyczne kadrowanie na naszą twarz – to funkcje podobne do tych, jakie oferują laptopy z kartami NVIDIA RTX, choć niestety nie aż tak dobrze zrealizowane. Lepsze to jednak niż nic, które oferują inne laptopy biznesowe.



Wycinanie tła jest bardzo „przybliżone” i nie do końca rozpoznaje słuchawki oraz fotel za nami. Ale ilość detali (włosy) robi ogromne wrażenie.

Podobnie świetnie prezentuje się kwestia audio – i nie tylko mamy tu na myśli czysto nagrywające naszą mowę mikrofony (które radzą sobie nawet ze zbieraniem dźwięku z kilku metrów, gdy od laptopa odejdziemy), ale przede wszystkim jakość dźwięku generowanego przez głośniki, w jakie został wyposażony Huawei MateBook 16s. Brzmienie jest bardzo czyste i oferuje sporo detali na górze pasma, jak i całkiem soczysty jego dół. Nie brzmi to może aż tak dobrze, jak nagłośnienie w urządzeniach z nadgryzionym jabłkiem, ale pośród urządzeń z systemem Windows będzie to ścisła czołówka pod tym względem.

Specyfikacja laptopa Huawei MateBook 16s

Procesor: Intel Core i7-12700H;

14 rdzeni (20 wątków);

3,5 GHz bazowo, do 4,7 trybie Turbo;

24 MB cache L3 Pamięć: 16 GB LPDDR5 (2x8GB 4800 MHz CL52) Karta graficzna: Intel Iris Xe (96 EU) Dysk: 1 TB SSD M.2 NVMe PCIe gen 4. x4 System operacyjny: Windows 11 Home Klawiatura: wyspowa, nożycowa (1,5 mm skok);

podświetlenie białe (2 poziomy jasności) Touchpad: matowy, gładki, obsługa gestów, wielodotykowy Ekran: 16", IPS, 2520x1680 px;

błyszcząca;

maksymalny kąt odchylenia ekranu od pionu - 60° Kamera internetowa: 2,1 MPx;

auto kadrowanie;

wycinanie tła Bateria: 4-komorowa, Li-Jon, 84 Wh;

zasilacz USB-C 90W Wymiary: 355 (Sz) x 266 (G) x 205 (W) mm Waga: 1,99 kg z baterią Materiały obudowy: stop aluminium i magnezu Komunikacja: Wi-Fi 6E 802.11 a/b/g/n/ac/ax (Intel AX210);

Bluetooth 5.2 Złącza: 2x USB typu A 3.2 gen.1;

1x USB typu C 3.2 gen. 2;

1x USB typu C (Thunderbolt 4);

1x miniJack 3,5 mm (combo audio + mic);

1x HDMI 2.0 Dodatkowe funkcje i

oprogramowanie: 2 głośniki;

2 mikrofony Cena w dniu testu: 5 900 zł Gwarancja: 2 lata



Nieczęsto widuje się tak mocny procesor w tak zgrabnym laptopie!

Jakość obrazu skrojona do potrzeb twórców treści – pełne sRGB

Faktyczne testy rozpoczęliśmy jak zwykle od matrycy – zwłaszcza, że jest na co popatrzeć. Huawei MateBook 16s wyposażono w 16-calowy panel IPS z całkowicie błyszczącą powłoką, co pozwala najwierniej ukazać pełną paletę barw, jaką jest w stanie reprodukować. Jest to matryca o rozdzielczości 2520x1680 px, co oznacza najlepsze dla takich urządzeń proporcje 3:2. Panel sprawdziliśmy przy pomocy kolorymetru XRite i1display Pro, uzyskując następujące wyniki:

Pomiar matrycy Huawei MateBook 16s przed i po profilowaniu kolorymetrem

Pomiar\Profil

ustawienie jasności: Default

100% Profilowanie

100% Jasność maksymalna: 147 cd/m2 142 cd/m2 Luminacja czerni: 0,091 cd/m2 0,091 cd/m2 Kontrast: 1562:1 1521:1 Gamma: 2.25 2.21 Punkt bieli: 6606 K 6481 K sRGB ΔE*00

(średnia/maks.): 0.80 / 2.43 0.57 / 1.95 DCI-P3 ΔE*00

(średnia/maks.): 1.95 / 5.86 1.74 / 6.11

Okazuje się, że panel fabrycznie jest w zasadzie idealnie skalibrowany. Nasze profilowanie minimalnie jeszcze obniżyło Delta E, ale efekt ten nie był możliwy do wychwycenia gołym okiem. Okazuje się, że panel został ograniczony do dokładnie zakresu sRGB - nic ponad i nic poniżej niego. To wyśmienita wiadomość dla grafików pracujących z tym gamutem!



Widać, że producent celował w równo 100% pokrycia sRGB.



Od lewej wizualizacje pokrycia gamutów sRGB, DCI-P3 oraz Adobe RGB.

Naturalnie odbyło się to kosztem np. bardziej filmowego gamutu DCI-P3, którego odwzorowanie wypada już znacznie gorzej. Szokująco dobrze natomiast (jak na panel IPS) wypadł kontrast – ponad 1500:1 to wynik bardzo rzadko spotykany.



Weryfikacja odwzorowania sRGB - domyślne ustawienia po lewej oraz po wykonaniu profilowania po prawej.



Po lewej weryfikacja odwzorowania DCI-P3, a po prawej Adobe RGB - w obu przypadkach ustawienia fabryczne.

Maksymalna zmierzona jasność to tylko 150 nit, co jest niewspółmierne z tym, co obserwujemy faktycznie oczami – znamy wiele matryc o jasności powyżej 300 nit, które nie oferują tak jasnego obrazu, co testowany dziś MateBook. Niemniej stanowczo odradzamy używania tego laptopa w pełnym słońcu lub nawet mocno doświetlonych pomieszczeniach – w takich warunkach zastosowany tu panel lepiej sprawdza się w roli lustra niż wyświetlacza…



Podświetlenie może i nie jest szczególnie mocne, ale za to idealnie równomierne!

Odświeżanie z częstotliwością 60 Hz nieco tutaj zawodzi, choć może to wynikać z naszego przyzwyczajenia do szybciej odświeżanych paneli. Oczywiście nie jest to maszyna dedykowana do grania (co nie oznacza, że nie da się na niej grać – o tym nieco dalej), ale nawet w samym systemie wyższe odświeżanie może dawać większy komfort (ostatecznie obecnie większość telefonów ze średniej i wyższej półki odświeża swoje ekrany z częstotliwością 90 lub 120 Hz).

Solidna bateria, potwierdzona certyfikatem Intel EVO

Kolejny bardzo istotny aspekt dobrego ultrabooka to jego bateria. Huawei postawiło tu na bardzo pojemną baterię – jej pojemność to aż 84 Wh. Z drugiej strony, zastosowany tu procesor z całą pewnością nie należy to serii projektowanej z myślą o długim czasie pracy na baterii – Intel Core i7-12700H to obecnie jeden z najszybszych mobilnych procesorów. To, co sytuację nieco tutaj ratuje, to obecność 8 rdzeni oszczędnych (E-Core). Potwierdzają to nasze testy.

Czas pracy na baterii laptopa Huawei MateBook 16s

PCMark 10 - Gaming

maksymalna wydajność, aktywne Wi-Fi, jasność 100% Huawei MateBook 16s

(84 Wh) 2:05 h HP Spectre X360 14

(66 Wh) 2:02 h ASUS ROG Zephyrus Duo 16

ECO ON (90 Wh) 1:44 h Victus by HP 16

(70 Wh) 1:32 h MSI Raider GE66-12UH

(99,9 Wh) 1:28 h MSI Crosshair 15 R6E

(90 Wh) 1:25 Gigabyte AORUS 17 XE4

(99,9 Wh) 1:24 h Lenovo Legion 7-16ACH

(99 Wh) 1:10 h Razer Blade 14

(61,6 Wh) 1:06 h ASUS ROG Flow Z13

(56 Wh) 1:03 h MSI Vector GP76

(65 Wh) 0:57 h PCMark 10 - Modern Office

tryb lepsza bateria, aktywne Wi-Fi, jasność 110-130 nit HP Spectre X360 14

(66 Wh) 15:06 h Razer Blade 14

(61,6 Wh) 9:02 h Huawei MateBook 16s

(84 Wh) 8:58 h ASUS ROG Zephyrus Duo 16

(90 Wh) 6:45 h ASUS ROG Flow Z13

(56 Wh) 5:31 h MSI Raider GE66-12UH 4:54 h Victus by HP 16

(70 Wh) 3:51 h Gigabyte AORUS 17 XE4

(99,9 Wh) 3:32 h MSI Vector GP76

(65 Wh) 3:04 h MSI Crosshair 15 R6E

(90 Wh) 3:04 h Lenovo Legion 7-16ACH

(99 Wh) 2:38 h PCMark 10 - Video

tryb lepsza bateria, offline, jasność ~200 nit, głośność 50% HP Spectre X360 14

(66 Wh) 14:02 h Razer Blade 14

(61,6 Wh) 8:21 h Huawei MateBook 16s

(84 Wh) 8:09 h ASUS ROG Zephyrus Duo 16

(90 Wh) 4:38 h MSI Raider GE66-12UH 4:16 h Gigabyte AORUS 17 XE4

(99,9 Wh) 3:56 h MSI Vector GP76

(65 Wh) 3:08 h Victus by HP 16

(70 Wh) 3:06 h MSI Crosshair 15 R6E

(90 Wh) 3:00 h ASUS ROG Flow Z13

(56 Wh) 2:55 h Lenovo Legion 7-16ACH

(99 Wh) 2:52 h PCMark 10 - Idle

tryb oszczędzania baterii, offline, jasność 0% HP Spectre X360 14

(66 Wh) 21:06 h Huawei MateBook 16s

(84 Wh) 17:45 h Razer Blade 14

(61,6 Wh) 11:07 h ASUS ROG Zephyrus Duo 16

(90 Wh) 9:21 h ASUS ROG Flow Z13

(56 Wh) 8:43 h MSI Raider GE66-12UH

(99,9 Wh) 7:21 h Gigabyte AORUS 17 XE4

(99,9 Wh) 5:05 h Victus by HP 16

(70 Wh) 4:27 h Lenovo Legion 7-16ACH

(99 Wh) 3:42 h MSI Crosshair 15 R6E

(90 Wh) 3:20 h MSI Vector GP76

(65 Wh) 3:12 h

Ponad 9 godzin typowej pracy biurowej faktycznie zgadza się z wymaganiami stawianymi przez Intel w celu uzyskania certyfikatu Intel EVO. Nieco tylko krócej wypada czas oglądania filmu – tu dodatkowa energia idzie na obsługę głośników. W praktyce śmiało można powiedzieć, że laptop wytrzyma od zmierzchu do świtu (oczywiście o ile nie planujemy grać na nim bez podpiętego zasilania, choć tu czas ponad 2 godzin również robi wrażenie).

Szybkie ładowanie mogłoby być szybsze

Fabrycznie dołączona ładowarka pozwala naładować laptopa w czasie poniżej 100 minut, ale już po pierwszych 30 minutach przybędzie nam 40% pojemności baterii. Nie są to rekordowe czasy, co wynika z mocy zasilacza (90 W) – model z procesorem Intel Core i9, który wyposażany jest w zasilacz o mocy 135 W (nadal USB-C!) powinien ładować się szybciej. Sam laptop również nie zużywa przesadnie dużo prądu pod obciążeniem.

Pomiar zużycia energii przez Huawei MateBook 16s

Spoczynek 16 W Obciążenie renderem CPU 62 W (70 W peak) Obciążenie grą 56 W (58 W peak)

Wydajne, acz niespecjalnie ciche chłodzenie – koszt zastosowania tak mocnego procesora

Huawei zdecydowanie chciał mieć pewność, że MateBook 16s będzie jednym z najszybszych ulatrabooków – w materiałach marketingowych można nawet doszukać się informacji, jakoby model z Core i9-12900H o 26% przewyższał wydajność układu Apple M1 (oraz o 50% konkurencyjne ultrabooki z bardziej okrojonym Core i7-1260P). Do samej wydajności za moment przejdziemy, ale teraz jeszcze zobaczmy, jak przełożyła się na komfort użytkowania laptopa.

Pomiar temperatury obudowy Huawei MateBook 16s pod małym obciążeniem



Na niebiesko oznaczono średnie odczyty z każdego obszaru.

Pomiar temperatury obudowy Huawei MateBook 16s podczas renderowania na CPU



Na niebiesko średnia temperatura danego obszaru, a na pomarańczowo jego najwyższy odczyt.

W spoczynku i podczas typowego użytkowania (które w zasadzie w ogóle nie obciąża obecnego w naszym modelu Core i7-12700H) laptop pracuje praktycznie bezgłośnie i nie grzeje się przy tym prawie wcale. Jeżeli jednak postanowimy wykorzystać pełen potencjał 45-watowej jednostki Intela, to robi się już całkiem głośno (45 dBm) oraz ciepło (miejscami obudowa potrafi przekroczyć 50°C!). Nie jest to zaskakujące, ale warte odnotowania.



Przy obciążeniu 8 rdzeni procesor już dosyć znacznie obniża taktowanie, ale to typowe dla tego mobilnego modelu.

Układ chłodzenia mimo wszystko daje radę poskromić tak mocny procesor i mamy do dyspozycji boost aż do 90 W, a nastepnie stabilnie utrzymany limit 55 W (10 W ponad specyfikację). Przy obciążeniu wszystkich rdzeni to realnie tylko 10-15% niższa wydajność, niż odnotowana w Core i9-12900H w najszybszym przez nas dotychczas testowanym laptopie dla graczy! W bardziej realnym zastosowaniu, jak render grafiki w Blenderze, okazuje się, że nowy MateBook 16s potrafi zaoferować nawet wyższą wydajność niż wyposażone w ten sam procesor laptopy dla graczy ze znacznie większym, cięższym i wyraźnie głośniejszym chłodzeniem.



Nie ma tu mowy o przegrzewaniu się - wydajność limituje tylko system zasilania.

Po zaskoczeniu limitu mocy procesor utrzymuje bardzo przyzwoite 70-75°C, a wentylatory ostatecznie nieco się uspokajają. Trudno oczekiwać tutaj czegoś więcej.

Wydajność ogólna – czyli jak Huawei MateBook wypada na tle konkurencji?

Testy jak zwykle rozpoczęliśmy od klasycznego testu PCMark 10. Przeprowadziliśmy je w trybie wysokiej wydajności. Test ten wbrew pozorom całkiem mocno potrafi wspierać się dyskretną kartą graficzną (której w MateBook oczywiście brak), zatem nie oczekiwaliśmy powalających wyników – jakże się myliliśmy :)

PC Mark 10

[punkty] wynik ogólny

ASUS ROG Flow Z13 + ROG XG Mobil

Intel Core i9-12900H, GeForce RTX 3080 16 GB

TGP 150 W 7919 ASUS ROG Zephyrus Duo 15 GX5550L

Intel Core i9 10980HK, RTX 2080S Max-Q 7198 Dream Machines G1660Ti-17PL26

Intel Core i7-9750H, GTX 1660 Ti 6282 Huawei MateBook 16s

Intel Core i7-12700H, Intel Iris Xe 6142 Asus FX505DU

AMD Ryzen 7 3750H, GTX 1660 Ti 5399 Acer Swift 5

Intel Core i7 1165G7, Intel Iris Xe 4868 Acer Swift 3

AMD Ryzen 7 4700U, iGPU Radeon (Vega 7) 4803 Lenovo Yoga C940

Intel Core i7-1065G7, Intel Iris Plus 4665 Acer Aspire 5

Intel Core i5 1135G7, Intel Iris Xe 4382

Większość ultrabooków obecnej generacji w tym teście oscyluje w okolicy 5000 pkt., podczas gdy starsze urządzenia tego typu najczęściej lądowały bliżej 4000 pkt. Pokazuje to, jak mocno na wydajności w ostatnich latach zyskują zintegrowane układy Intel Iris i testowany dziś MateBook 16s ten trend podtrzymuje, plasując się na skali tuż za laptopami z pełnoprawnym układem graficznym. Jeszcze ciekawiej wygląda sytuacja w teście CrossMark.

Pomiar wydajności w programie CrossMark [pkt]

Pod słupkami wyniki składowe (Wydajność, Kreatywność, Reakcja)

Desktop PC

Core i7-12700KF, RTX 3060 12GB,

64 GB DDR5 5200 MHz,

1 TB SSD PCI-E 4.0 x4 2129

1927 / 2422 / 1949 MSI Vector GP76

Core i9-12900H, RTX 3080

16 GB DDR4 3200 MHz 2003

1943 / 2044 / 2065 Intel NUC Dragon Canyon 12th

Core i9-12900, RTX 3060,

64 GB DDR4 3200 MHz,

1 TB SSD PCI-E 3.0 x4 1982

1844 / 2208 / 1781 MSI Raider GE66

Core i7-12700H, RTX 3080 8 GB

32 GB DDR5 4800 MHz

1 TB SSD PCI-E 4.0x4 1938

1800 / 2125 / 1836 Huawei MateBook 16s

Intel Core i7-12700H, Intel Iris Xe

16 GB LPDDR5 4800 MHz

1 TB SSD PCI-E 4.0 1917

1775 / 2104 / 1826 MSI Crosshair 15 R6E

Core i7-12700H, RTX 3070,

32 GB DDR4 3200 MHz,

1 TB SSD PCI-E 4.0 x4 1810

1766 / 1885 / 1725 ASUS ROG Zephyrus Duo 16

Ryzen 9 6900HX, RTX 3080 Ti

32 GB DDR5 4800 MHz,

2 TB SSD PCI-E 4.0 1695

1653 / 1811 / 1502 Apple MacBook Pro 16

M1 Max, M1 Max GPU

16 GB RAM

512 GB SSD 1621

1377 / 2187 / 1099 MSI Creator P50

Intel Core i7-11700, RTX 3060

64 GB DDR4 3200 MHz

1 TB SSD PCI 3.0x4 1452

1486 / 1495 / 1238 Desktop PC

Core i7-10700, RTX 3080,

32 GB DDR4 3600 MHz

1 TB SSD PCI-E 3.0 x4 1389

1330 / 1541 / 1158 Huawei MateBook 14s

Core i5-11300H, Intel Iris Xe80,

16 GB DDR4 1350

1379 / 1336 / 1308 Lenovo Legion 7

Ryzen 7 5800, RTX 3080,

16 GB DDR4 1310

1315 / 1397 / 1067 HP Spectre X360 14

Core i7-1165G7, Intel Iris Xe96

16 GB DDR4 1280

1261 / 1453 / 911 MSI PRO DP21-11M

Core i5-11400, UHD730

8 GB DDR4 1207

1296 / 1201 / 991 ASUS Expert Book

Core i3-10110U, Intel UHD

8 GB DDR4 691

791 / 588 / 744 Lenovo V14-ADA

Ryzen 3 3250U, Vega 3

8 GB DDR4 631

725 / 549 / 630 HP G8 255

Athlon Gold, Radeon Graphics

8 GB DDR4 600

690 / 522 / 599 ASUS Vivobook Go 15

Intel Celeron N4020

4GB DDR4 320

414 / 241 / 347

Wynik ociera się o to, co udało nam się uzyskać na najszybszych, wielokrotnie droższych laptopach dla graczy. Jednocześnie faktycznie udało się o mniej więcej 15% pokonać MacBook Pro 16 z układem M1 Max (co pozwala szacować, że zwykły M1 faktycznie byłby blisko 25% wolniejszy). Test ten, przypominamy, pokazuje, jak płynnie i komfortowo używa się laptopa w codziennych zastosowaniach, takich jak edycja zdjęć, dokumentów albo prowadzenie wideorozmów.

Huawei oczywiście zadbał o odpowiednio szybki dysk

Na wyróżnienie zasługuje również zastosowany w MateBook 16s SSD NVMe o pojemności 1 TB. Jest to dysk w standardzie PCIe 4.0, co widać po jego wynikach, a także czuć w codziennym użytkowaniu - wszystkie operacje na plikach wykonują się dosłownie błyskawicznie.



Wynik ponad 2000 pkt w tym teście to rewelacyjne osiągnięcie!

Pozostałe testy wydajności

Laptop: Huawei MateBook 16s

Intel Core i7-12700H

Intel Iris Xe (96 UE)

5900 zł ASUS ROG

Zephyrus Duo 16

Ryzen 9 6900HX

RTX 3080 Ti 16GB (150 W)

19 999 zł MSI Vector GP76-12U

Core i9-12900H

RTX 3080 8 GB (165 W)

12 990 zł Gigabyte AORUS

17 XE4

Core i7-12700H

RTX 3070 (130 W)

10 349 zł Lenovo Legion 7

Ryzen 7 5800H

RTX 3080 (165 W)

10 290 zł Cinebench R20

Single Core: 690 616 730 687 558 Cinebench R20

Multi Core: 5930 5883 7142 6367 5127 Cinebench R23

Single Core: 1814 1580 1899 1790 1433 Cinebench R23

Multi Core: 15 249 15 138 17 413 16 496 13 209 Blender (CPU)

BMW [minuty]: 3:02.53 2:51.09 2:29.30 3:14.78 3:15.59 V-Ray 5 [vs]

(CPU): 10 473 10 755 11 730 9481 9423 7-Zip [MIPS] 67 640 79 455 77 973 67 888 65 133

Wyniki testów z pakietu SPECviewperf 2020

Laptop: Huawei MateBook 16s

Intel Core i7-12700H

Intel Iris Xe (96 UE)

5900 zł LG Gram 17

Core i5-1135G7

Intel Iris Xe

Cena 5399 zł MSI Prestige 14 EVO

Core i7-1185G7

Intel Iris Xe

Cena 4899 zł MSI Vector GP76-12U

Core i9-12900H

RTX 3080 8 GB (165 W)

12 990 zł 3DSMax 07 (FHD): 15.68 10.51 14.87 104.85 Catia 06 (FHD): 14.57 11.56 12.95 71.99 Creo 03 (FHD): 27.92 1.55 1.58 102.31 Energy 03 (FHD): 4.08 3.59 5.28 27.66 Maya 06 (FHD): 62.01 46.13 55.01 306.52 Medical 03 (FHD): 6.44 4.85 6.24 33.81 SNX 04 (FHD): 8.63 4.97 5.13 22.90 Solidworks 05 (FHD): 13.13 7.76 8.51 246.67

Wyniki testów z pakietu SPECWorkstation 3.1

Laptop: Huawei MateBook 16s

Intel Core i7-12700H

Intel Iris Xe (96 UE)

5900 zł LG Gram 17

Core i5-1135G7

Intel Iris Xe

Cena 5399 zł MSI Prestige 14 EVO

Core i7-1185G7

Intel Iris Xe

Cena 4899 zł MSI Raider GE66

Core i7-12700H

RTX 3080 8 GB (150 W)

14 790 zł Media and Entertainment 2.07 1.11 1.16 3.43 Wynik CPU: 2.48 0.85 0.96 2.84 Wynik grafiki: 0.61 0.5 0.57 3.74 Wynik dysku: 4.02 5.54 2.35 5.56 Product Development: 2.32 1.17 1.51 2.97 Wynik CPU: 3.01 1.24 1.7 3.00 Wynik grafiki: 0.4 0.14 0.33 1.39 Wynik dysku: 6.25 7.84 4.77 6.16 Life Sciences: 2.06 0.88 1.26 3.2 Wynik CPU: 2.96 0.93 1.39 3.17 Wynik grafiki: 0.93 0.47 0.90 4.93 Wynik dysku: 1.52 1.37 1.31 2.15 Energy: 2.49 1.21 1.72 3.47 Wynik CPU: 2.66 1.18 1.53 2.93 Wynik grafiki: 0.86 0.69 1.12 5.46 Wynik dysku: 5.16 4.28 4.8 5.15 General Operations: 2.35 1.67 1.82 2.58 Wynik CPU: 2.08 1.25 1.32 1.98 Wynik dysku: 3.41 3.93 4.56 5.63 Financial Services: 2.77 0.98 1.24 3.16

Pakiet testów SPEC jawnie pokazuje, że jest to najszybszy laptop bez dedykowanej karty graficznej, z jakim dotychczas mieliśmy do czynienia – z pewnością najszybszy z testowanych przez nas modeli z certyfikatem Intel EVO. Testy syntetyczne też to potwierdzają – w testach Cinebench praktycznie trzykrotnie wyższy wynik, niż u najszybszego dotychczas testowanego ultrabooka z Intel EVO, robi ogromne wrażenie. Analogicznie wypadają testy Vray oraz Blender, w których udało się pokonać znacznie droższy laptop gamingowy z identycznym procesorem (co świetnie świadczy o wydajności chłodzenia zastosowanego przez Huawei).

Huawei MateBook 16s poradzi sobie również z grami

Aby oszacować potencjał „gamingowy” nowego MateBooka 16s ograniczyliśmy się tym razem tylko do testów syntetycznych. Te jednak dają sporo do myślenia!

3DMark - Time Spy

[punkty] wynik ogólny

Lenovo Legion Y540

Core i7-9750H, GTX 1650 3657 Huawei MateBook 16s

Core i7-12700H, Intel Iris Xe 1931 MSI Prestige 14 Evo

Core i7-1185G7, Intel Iris Xe 1877 Dell Inspiron 14 7400

Core i7-1165G7, Intel Iris Xe 1791 Lenovo Yoga 9i 14

Core i7-1185G7, Intel Iris Xe 1720 ASUS ZenBook Flip S 13

Core i7-1165G7, Intel Iris Xe 1703 HP Spectre x360 14

Intel Core i7 1165G7, Intel Iris Xe 1584 LG Gram 17

Intel Core i5 1135G7, Intel Iris Xe 1474 Huawei MateBook 13 – 2020

Intel Core i7-10510U, GeForce MX250 2GB 1272 LG Gram 14

Intel Core i5 1135G7, Intel Iris Xe 1227 HP ENVY 13

Intel Core i5 1135G7, Intel Iris Xe 1210 Asus ZenBook UX430U

Intel Core i7-8550U, GeForce MX150 1041 Lenovo Yoga C940

Intel Core i7-1065G7, Intel Iris Plus 908

3DMark - Fire Strike

[punkty] wynik ogólny

Lenovo Legion Y540

Core i7-9750H, GTX 1650 8085 Huawei MateBook 16s

Core i7-12700H, Intel Iris Xe 5464 MSI Prestige 14 Evo

Core i7-1185G7, Intel Iris Xe 5262 Dell Inspiron 14 7400

Core i7-1165G7, Intel Iris Xe 4982 Lenovo Yoga 9i 14

Core i7-1185G7, Intel Iris Xe 4765 HP Spectre x360 14

Intel Core i7 1165G7, Intel Iris Xe 4683 ASUS ZenBook Flip S 13

Core i7-1165G7, Intel Iris Xe 4662 LG Gram 17

Intel Core i5 1135G7, Intel Iris Xe 3954 LG Gram 14

Intel Core i5 1135G7, Intel Iris Xe 3578 HP ENVY 13

Intel Core i5 1135G7, Intel Iris Xe 2901 Huawei MateBook X Pro – 2020

Intel Core i7-10510U, GeForce MX250 2GB 2704 Lenovo Yoga C940

Intel Core i7-1065G7, Intel Iris Plus 2698 Dell XPS 13 9380-6311

Intel Core i7-8565U, Intel HD 620 1093

Dominacja w kategorii laptopów bez dedykowanej karty nie powinna nikogo raczej zadziwić, ale wyniki, które MateBook osiąga, realnie stawiają go ponad laptopy z układami graficznymi, takimi jak NVIDIA GeForce MX450! Takie wyniki pozwolą cieszyć się płynną rozgrywką nawet w bardzo świeżych grach (po odpowiednim stonowaniu ustawień graficznych i raczej nie w natywnej rozdzielczości naszego modelu…).

Czy Huawei MateBook 16s to faktycznie tak wyśmienity laptop?

To, jak dobre laptopy biznesowe robi Huawei, może wielu mniej z branżą zaznajomionym klientom umykać. Tymczasem od kilku lat są to realni rywale dla najbardziej ikonicznych laptopów biznesowych na rynku, w tym tych od Apple. Co więcej, taki poziom oferują bez kosmicznego zawyżania ceny – oczywiście nie są to najtańsze laptopy na rynku, ale śmiało można powiedzieć, że dwa razy tańsze od swoich odpowiedników (lub 3x tańsze, jeżeli porównujemy do Apple).



Windows 11 pozwala jeszcze lepiej wykorzystać mobilność nowego MateBook 16s.

Nie jest to niestety produkt pozbawiony wad. Najbardziej w sumie (poza typowym dla tego typu urządzeń brakiem możliwości rozbudowy RAM) ubolewamy nad matrycą, która zdecydowanie powinna być jaśniejsza – konkurencja nie śpi i oferuje równie błyszczące panele z jasnością 600 nit i z obsługą Dolby Vision. Sama matryca w tej cenie powinna też oferować pokrycie szerszego niż sRGB gamutu kolorów. Ostatecznie mile widziana byłaby obsługa rysika…

Huawei MateBook 16s zdecydowanie stawia na wydajność, jednocześnie jednak pamiętając o mobilności!

Pomijając jednak ten drobny mankament, okazuje się, że otrzymujemy potężne narzędzie do pracy dla grafików komputerowych oraz do edycji video. Świetnie też sprawdzi się w pracy z większością aplikacji CAD-owskich (z wyjątkiem tych, które wymagają dedykowanej pamięci graficznej, jak Solidworks), ale również w rękach dbającego o styl biznesmena, który często musi zdalnie uczestniczyć w różnych spotkaniach (tu ukłon w stronę znacznie poprawionej kamery).



Dostępnych jest kilka kolorów, ale to chyba właśnie srebrno-szary wygląda najbardziej profesjonalnie.

Nasz testowy model wyceniono na 5900 zł, ale można wydać nieco mniej, wybierając dysk 512 GB oraz procesor Intel Core i5-12600H (któremu nadal bliżej testowanej dziś Core i7-12700H niż poprzedniej generacji Core i7…). W tej cenie uważamy go za bardzo udaną propozycję dla osób ceniących sobie w laptopie wydajność, styl i kulturę pracy. Jeżeli jednak taka kwota to dla Was nadal zbyt wiele, to koniecznie wyczekujcie kolejnego testu – trafił już do nas najnowszy Huawei MateBook D16 i zapowiada się jeszcze bardziej opłacalnie niż MateBook 16s!

Opinia o Huawei Matebook 16s Plusy Rozpoznawalny i atrakcyjny design,

bezkompromisowo wysoka wydajność w swoim segmencie,

bardzo wysokiej jakości materiały i solidna konstrukcja,

matryca idealnie odwzorowująca gamut sRGB,

bardzo dobrze brzmiące głośniki, wysokiej jakości kamera i mikrofon,

wygodna klawiatura i touchpad,

długi czas pracy na baterii,

wysoka kultura pracy,

dotykowa matryca,

Thunderbolt 4. Minusy zbyt niska jasność dla błyszczącej matrycy do pracy „na słońcu”,

brak HDR,

przeciętne odwzorowanie Adobe RGB wyklucza edycję fotografii,

tylko 16 GB RAM, bez możliwości rozbudowy,

brak Windows Hello.

